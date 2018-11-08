«Расходую мало, стараюсь экономить»: 92-летний ветеран пожертвовал миллион рублей на строительство синагоги в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-08T12:20:39+03:00

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В Калининграде 92-летний пенсионер, прошедший во время Великой Отечественной войны через ужасы гетто, передал один миллион рублей на строительство Новой синагоги на улице Октябрьской. Об этом бизнесмен Владимир Кацман, инициировавший строительство и возрождение храма в Калининграде, рассказал в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда».

- Пенсионер Яков Суховольский, ему 92 года, он пережил гетто. Это вообще человек-легенда. Он пожертвовал миллион рублей, вы можете поверить? Те двери красивые, которые у нас есть в синагоге – это он оплатил, - сказал Владимир Кацман.

«Комсомолка» пообщалась с ветераном Яковом Суховольским и поздравила его с открытием Новой синагоги. Яков Романович вспоминает, как много лет подряд приходил в годовщину печально известной Хрустальной ночи к месту, где стояла Кёнигсбергская синагога.

- Мы собирались около стены с мемориальной табличкой. В Калининград приезжал в 1997-1998 году даже бывший главный раввин Кёнигсберга. Мы с ним тогда хорошо пообщались. Он рассказал, как его в ту ночь арестовали, и как он уцелел. Тогда еще не расстреливали, и у него оказались родственники в Лондоне, - рассказывает «Комсомолке» Яков Суховольский.

О своем участии в финансировании строительства храма говорит скромно.

- Участвовал не только я с сыновьями. Главные тут все-таки Владимир Кацман, Наталья Лоренс и многие другие. А двери в синагоге исключительно красивые. Я даже не знал, что в Калининграде есть фирма, которая такие вещи делает. И витражи очень красивые, - говорит Яков Романович и признается, что миллион рублей сумел накопить. - Я расходую мало. Я пенсионер и стараюсь экономить и так далее. Последнее время вообще… Я уже старый, мне ничего не надо (смеется). Главное – мне хотелось для доброго дела отдать. Деньги я копил долго, начал собирать еще до 2011 года, когда мы заложили первый камень в фундамент синагоги. И постепенно откладывал, надеясь на доброе дело.

Яков Романович рассуждает о благотворительности так, чтобы каждый понял, насколько это важно и нужно.

- Человек должен стараться помочь нужным делам, бедным и больным людям. Сколько сейчас объявлений о том, что надо помочь ребенку… Я стараюсь всегда убедить людей в том, что надо делиться. Тем более, если речь идет о таких важных делах.

Открытие синагоги запланировано на 8 октября.Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде наш герой живет с 1957 года. Приехал с Урала, где работал после учебы. В послевоенном Калининграде Яков трудился в трамвайно-троллейбусном управлении.

- Я восстанавливал трамвай. Почти полсотни лет отработал в управлении. Сейчас, к сожалению, трамвай уничтожен в Калининграде. Обидно! Когда мы восстанавливали, в первые годы не хватало рельсов. Мы ездили в Советск, где трамвай уже не работал, и забирали рельсы, перевозили их в Калининград, - говорит ветеран и признается, что Кёнигсберг-Калининград для него многое значит, с благодарностью вспоминает председателя горисполкома Виктора Денисова, который помогал в годы, «когда к транспорту отношение было несколько другое».

В военные годы Яков Романович пережил ужасы гетто.

- Да, к сожалению все это было. Все мои погибли, и я остался один, - о страшном прошлом пенсионер подробно рассказывать не хочет, слишком тяжелы воспоминания.

В Новой синагоге будет библиотека, благотворительная кошерная столовая, музей с выставкой о евреях-участниках штурма Кёнигсберга и о еврейских праведниках, появится школа и детский сад. В синагоге запланирована серьезная система безопасности.

На торжественную церемонию открытия Новой синагоги 8 ноября в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Церемония закладки первого камня в фундамент синагоги в Калининграде на том же месте, где она находилась в Кёнигсберге, прошла 17 октября 2011 года.

Фасад, купол и основные помещения синагоги приближены к ее историческому облику.

Отметим, в день открытия синагоги на улице Октябрьской ограничат движение транспорта. 8 ноября с 13 часов до 15 часов будет закрыто движение транспорта на ул. Октябрьской от набережной Карбышева до Солнечного бульвара.