Немецкий министр: Открытие синагоги сделает Калининград богаче

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-08T16:22:21+03:00

Говорить нужно друг с другом, а не друг о друге, считает министр Михаэль Рот (в центре). Фото: Генконсульство ФРГ в Калининграде

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На открытие синагоги в Калининград приехала официальная делегация из Германии. Кроме участия в торжественной церемонии немецкие политики встретились с губернатором Антоном Алихановым, представителями общественных организаций и журналистами.

- Сейчас трагическая дата - 80-я годовщина начала еврейских погромов в Германии, - сказал министр по делам Европы германского МИД Михаэль Рот. - 1200 синагог, магазинов и лавок было разгромлено в Германии, начиная с ноября 1938 года... Для нас это стыд и коллективная вина, и, конечно, мы отдаем себе отчет, что стали причиной Холокоста.

Как отметила специальный уполномоченный по вопросам антисемитизма МИД Германии Михаэла Кюхлер, в Германии не прекращается борьба с антисемитизмом, должности уполномоченных разбираться с этой темой появились в каждой из федеральных земель.

По словам Михаэля Рота, приглашение посетить Калининград поступило от еврейского общества.

- Отрадно видеть, что еврейская жизнь процветает в Калининграде, - продолжил министр. - Не сомневаюсь, что открытие синагоги сделает город богаче. Калининград - это особый регион с богатой историей, которая соединяет наши страны. Было бы очень хорошо использовать этот повод для укрепления отношений между Россией и Германией. Мы должны говорить друг с другом, а не друг о друге.

Поводом для начала, а, точнее, возобновления такого разговора, для укрепления связей между двумя странами может стать юбилей великого философа Иммануила Канта, уроженца Кёнигсберга. Эта важная дата будет отмечаться в 2024 году.

- Калининград-Кёнигсберг - часть общей истории России, Германии и Европы. Хоть Иммануил Кант - немецкий философ, его нельзя причислить к одной национальности, это европейский мыслитель, - отметил Михаэль Рот, добавив, что у немецкой стороны есть предложения по созданию совместного календаря событий по празднованию юбилея Канта.

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.Фото: Генконсульство ФРГ в Калининграде

На встрече с журналистами коснулись и вопросов экономики. Немецкие политики признали, что экономические отношения между Германией и Россией находятся далеко не на пике. Причины известны: политические разногласия между государствами, санкции, введенные Евросоюзом из-за Крыма. Однако все не так плохо, как может показаться.

- Во втором квартале этого года торговый оборот России и Германии увеличился на 30 процентов, - сообщил посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. - Появились также инвестиции, которых раньше не было. Россия была и есть привлекательным рынком для немецких предпринимателей.

Что касается Калининграда, то, по словам генконсула ФРГ Михаэля Банцхафа, льготы закона об Особой экономической зоне по-прежнему представляют интерес для немецких бизнесменов:

- Это добавляет конкурентоспособности региону, важно, чтобы она сохранилась. Что касается последних инвестиций, то их сейчас немного, но они были - в сфере сельского хозяйства.