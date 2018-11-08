2018-11-08T17:39:32+03:00
Общество

Гарри Гольдман: В следующем году займемся реконструкцией острова Канта

Вице-премьер калининградского правительства рассказал "КП" о новых полномочиях, планах на парковку у Дома Советов, переносе проезжей части у рынка и судьбе главного городского острова
Светлана БАРОН
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Туристы на острове Канта.Туристы на острове Канта.Фото: Александр КАТЕРУША
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Зампредседателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, который отвечал за архитектуру и культуру, а с этой недели курирует также экономику, промышленность и сельское хозяйство в правительстве области, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о своих новых полномочиях и старых проектах.

"Хочу более крупных проектов"

- Я продолжаю курировать культуру, и только архитектура из сферы моих прямых полномочий уходит. Это была моя просьба. У меня профильное экономическое образование, хочу более крупных проектов - федеральных. Буду сосредоточен на инвестиционных стратегиях по региону - это то, на что я учился. Уже в эту пятницу летим в Москву, в Российский союз промышленников и предпринимателей, показываем наши проекты. Но все старые проекты остаются при мне - это улица Баранова, Музейный квартал, Музейный центр, работа с Дом.РФ, со «Стрелкой», - рассказал вице-премьер.

Перенос проезжей части на ул. Баранова

По словам Гарри Гольдмана, со дня на день откроется первая очередь обновленной улицы Баранова. Впереди - вторая очередь - от улицы Пионерской до Пролетарской или Озерного проезда.

- Это наиболее сложный участок, он связан с переносом проезжей части, рпасширением тротуаров и примыканий. Со следующей недели начнем консультации с предпринимателями - расскажем, каким удобным будет реверсивное движение. Нам предстоит расширить тротуары со стороны Центрального рынка, чтобы люди спокойно ходили, а не юркали между друг другом. Неудобства будут, но мы их сделаем минимальными. Про перекрытия пока не готов сказать, есть разные варианты. Можно перекрыть и быстро сделать, а можно переносить временную дорогу - тогда дольше и дороже. Выберем концепцию совместно с предпринимателями и горожанами, - пообещал Гольдман.

Пешеходная часть на отрезке от улицы Горького до Пролетарской должна стать больше пяти метров в ширину. Кроме того, уже началось строительство торгового центра (сейчас там заканчиваются археологические изыскания). Только вместе с ТЦ там появится большая парковка, которую давно требуют представители торговли.

- Сейчас встречаюсь с предпринимателями, и они говорят: «Как хорошо получилось!» - уверяет Гольдман. - Люди не понимали, что мы хотим сделать. Никто не верил, что сделаем не хуже, а лучше, чем было.

Гарри Гольдман. Фото: Александр КАТЕРУША

Гарри Гольдман.Фото: Александр КАТЕРУША

Дом советов

На площади перед Домом Советов сейчас образовалась стихийная парковка. По словам Гарри Гольдмана, пока территорию не приведут в порядок вместе со зданием, убирать ничего не будут.

- В дальнейшем построим парковку (может, даже многоуровневую) со стороны Московского проспекта. Она может быть частично бесплатной, - рассказал Гольдман.

Синагога и Музейный квартал

Одним из самых красивых зданий в Калининграде вице-премьер Гарри Гольдман на данным момент считает открывшуюся 8 ноября синагогу.

- Здание не только религиозное, но и светское. Там будет Музей толерантности, выставки, учебные классы. Всех милости просим, приходите, смотрите! Постепенно к синагоге пристроят туристический мини-квартал коммерческого направления: гостиницы, офисы, рестораны. Это станет украшением города, - заявил Гольдман.

Планы на следующий год

- В следующем году приведем в полный порядок остров Канта: деньги уже в бюджете. Также могу сказать, что начало строительства части музейно-образовательного комплекса начнется в следующем году. Переговоры с Третьяковской галереей ведутся, пишутся технико-экономические показатели, - отметил Гольдман.

Полное интервью с Гарри Гольдманом слушайте ЗДЕСЬ.

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