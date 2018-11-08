«Это знак для Европы»: в Калининграде напротив Кафедрального собора открыли Новую синагогу

8 Нояб. 20:10 2018-11-08T20:15:25+03:00

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В Калининграде на улице Октябрьской, прямо напротив Кафедрального собора в четверг было многолюдно. Движение по дороге перекрыли, и все пространство заполнилось людьми. 8 ноября, в 80-ю годовщину Хрустальной ночи, в городе открыли Новую синагогу – именно так она называется.

Приглашали всех желающих

На церемонию открытия бизнесмен Владимир Кацман, инициировавший строительство и возрождение синагоги в Калининграде, приглашал всех желающих. Горожане начали собираться задолго до начала праздника. Приехал главный раввин России Берл Лазар,

президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, почетные гости из Израиля, Германии и многих других стран. Все они оставляли надписи на иврите в Книге памяти.

Торжественная церемония перерезания ленточки.Фото: Александр КАТЕРУША

- Говорить о том, что сегодняшнее событие - это исправление того, что было тогда, во время Второй мировой войны, трудно. Потому что, к сожалению, мы не можем вернуть назад погибших, невозможно восполнить потери, нельзя исправить то, что было сделано. Но для нас очень важно то, что сегодня здесь в городе еврейская жизнь развивается, - сказал Берл Лазар.

Он отметил, что синагога в Калининграде была нужна людям и ее открытие – большой праздник.

- Это знак того, что наш народ снова встал на ноги и верит в будущее, в то, что сегодня здесь, в России, можно чувствовать себя уверенно, комфортно. Антисемитизма здесь почти не существует. Люди не только хотят возвращать то, что было потеряно, они хотят снова строить мощную и сильную еврейскую общину. Это радует, - сказал он. – Вообще, то, что сегодня происходит в России – это знак для Европы. В Европе сегодня мы видим, как общины чувствуют себя неуверенно, они не знают, что будет завтра, и многие говорят о том, что нужно уезжать из Европы. А здесь, в России, мы видим, как жизнь развивается, как люди хотят вкладываться для того, чтобы завтрашний день был лучше, чем сегодняшний. Это знак стабильности.

Владимир Кацман.Фото: Александр КАТЕРУША

Воспоминания о Хрустальной ночи

Присутствовала на церемонии открытия и бывшая жительница Кёнигсберга, 91-летняя Нехама Дробер. В 1938 году семья Нехамы жила на улице Вайдендамм (район нынешней ул. Октябрьской, совсем рядом с синагогой). И она прекрасно помнит, как в ночь с 9 на 10 ноября в Кёнигсберге случились погромы и нападения на евреев, события печально известной Хрустальной ночи.

К тому времени в семье жили квартиранты - муж и жена Фойерштайн. Он работал в еврейском ресторане при общине.

- В ту ночь они раньше, чем обычно прибежали домой и рассказали, что уже горит синагога, а все витрины их магазина разбиты. Мы жили на третьем этаже, услышали крики и сразу побежали к окну. Мы увидели, как бегали по улице дети из детдома, которых в одних рубашках, босых, выгнали, вытащили из теплых кроватей, - вспоминает Нехама.

Среди гостей был замечен шоумен Леонид Якубович. Популярный ведущий осмотрел внутренние помещения синагоги, основной зал и выставку, посвященную евреям-участникам Великой Отечественной Войны и штурма Кёнигсберга.

Леонид Якубович поздравил калининградцев с открытием синагоги и фотографировался со всеми желающими.

Леонид Якубович.Фото: Александр КАТЕРУША

Сколько стоит храм?

- Новая синагога в Калининграде меньше той, что была в Кёнигсберге, той, которая была разрушена. Я не сторонник новоделов. Потому что все это копии, все это не то, - сказал журналистам Владимир Кацман. - Но мы были ограничены в своих мечтаниях теми контурами, которые мы видели здесь на этом месте и тем фундаментом, который мы разрыли. Сейчас этот фундамент под бронированным стеклом все могут видеть. Поэтому мы, конечно же, ориентировались на ту синагогу, которая в 1938 году была сожжена и разорена, а позже разрушена. Так что мы построили синагогу по мотивам. Но название у той была Новая кёнигсбергская синагога, а у этой – Новая калининградская синагога. Та синагога нацистами была разрушена, а в современной России она восстановлена!

Возле синагоги в будущем появится еще несколько зданий, целый квартал. Предварительные проекты можно увидеть на ограждениях строительной площадки.

- Мы хотим сделать культурно-общественное пространство. Губернатор говорил о том, что будет создаваться музейный квартал. Мы знаем о планах области, и мы очень органично впишемся в это пространство, - говорит Владимира Кацман. – Там будет, возможно, отель, будет ресторан под рабочим названием «Скрипач на крыше», наверное, выставочные пространства, которые мы задействуем. Они будут и в синагоге, и будет продолжаться туда. Мы даже с правой стороны сделали красивую дверь, которая соединит синагогу с этим корпусом.

Бизнесмену Кацману синагога стоит дорого, во всех смыслах слова.

- Я внес 6 миллионов евро. Кто-то внес миллион, кто-то внес 100 тысяч, кто-то перечислил 500 рублей, - сказал он, отвечая на вопрос о деньгах. - Мы еще будем кланяться, и просить фонды и гранты, просить помочь сделать это действительно лучшим местом для молитв как минимум в России.

Первые молитвы прозвучали в Новой синагоге как раз вчера. Состоялась церемония внесения свитка Торы и зажжения поминальных свечей в память о Хрустальной ночи.

Большое впечатление на всех произвели разноцветные витражные окна, созданные по мотивам картин Марка Шагала. Изнутри они смотрятся еще красивее, чем снаружи.

В исполнении Калининградского областного симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана прозвучала симфоническая поэма для чтеца, альта и оркестра «Сотворение Мира» Баруха Берлинера.

Фотогалерею смотрите ЗДЕСЬ.