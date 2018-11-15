10 правил интернет-шопинга от МТС: как купить онлайн и не стать жертвой мошенников

Наверное, каждый если не сталкивался, то слыхал об интернет-мошенниках. Как же обойти их стороной? Вместе со специалистами МТС для жителей Калининградской области мы подготовили десять правил интернет-шопинга.

1. Старайтесь не пользоваться для оплаты в интернете зарплатной или кредитной картой. Откройте для этих целей вторую карту в том же банке. Особенно это касается тех платёжных систем и интернет-магазинов, к которым вы хотите для удобства привязать карту. Лучше всего для этих целей подойдет карта с кэшбэком, которая вернёт вам часть потраченных в онлайн-магазинах денег. Например, «МТС Деньги Weekend».

2. Не переводите на карту для интернет-покупок крупные суммы. Держите там чуть больше, чем собираетесь потратить в самое ближайшее время. Почему больше? Если вы покупаете в зарубежных магазинах, из-за разницы курсов на день момента оплаты и в день списания средств может возникнуть так называемый технический овердрафт, из-за которого карта уйдёт в минус.

3. Покупайте только на защищённых сайтах, владельцы которых заботятся о безопасности своих пользователей. Адрес защищённого сайта должен начинаться с https://. Также слева от адресной строки должна быть иконка в виде закрытого замка. Если иконка красного цвета или перечеркнута, то от покупок стоит отказаться.

4. По возможности не используйте публичные прокси-серверы и анонимайзеры, хотя они часто привлекают своей бесплатностью и дарят вам иллюзию безопасности. На самом деле, используя такие сервисы, вы никогда не будете уверенными в том, что между вами и интернет-магазином не стоит кто-то, кто получает всю вашу персональную информацию.

5. Бывает, что браузер предлагает сохранить данные карты, для того чтобы в будущем заполнять форму оплаты автоматически. Это кажется чертовски удобным, но не стоит соглашаться – вашими данными может воспользоваться посторонний.

6. Если вам пришло письмо на почту или в мессенджер от имени известной вам компании с предложением совершить покупки на её сайте, не торопитесь переходить по ссылке. Лучше скопировать её в браузер и, не переходя, проверить название сайта — вдруг сайт поддельный, а письмо — от мошенников?

7. Приобретайте товары популярных брендов исключительно на известных или зарекомендовавших себя интернет-площадках, лучше всего уже вам знакомых. Если сайт незнакомый, вас должно насторожить любое обстоятельство из списка ниже:

• слишком низкая цена;

• отсутствие в интернете отзывов о сайте или отзывы, которые преимущественно отрицательные;

• стремление продавца не дать вам времени на обдумывание покупки в переписке или во время разговора по телефону;

• переадресация на подозрительные сайты, не имеющие отношения к магазину.

8. Перед оплатой обращайте внимание на то, есть ли на страничке и установлены ли всевозможные чекбоксы, кнопки и тому подобное — указания на то, что вы с чем-то согласны. Вам могут навязать «добровольные» пожертвования, взносы, подписки, страховки.

9. Не используйте для покупок компьютеры общего доступа и публичные Wi-Fi-точки, особенно незащищённые паролем.

10. Не сообщайте данные своей банковской карты ни банковским служащим, ни работникам интернет-магазинов. Первые и так знают всю необходимую информацию, вторым она совершенно не нужна для проведения платежа.

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