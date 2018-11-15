2018-11-15T10:19:10+03:00
Общество

10 правил интернет-шопинга от МТС: как купить онлайн и не стать жертвой мошенников

Безусловно, покупки через интернет сделали нашу жизнь удобнее, но, как это часто бывает, есть и обратная сторона медали — риски
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Наверное, каждый если не сталкивался, то слыхал об интернет-мошенниках. Как же обойти их стороной? Вместе со специалистами МТС для жителей Калининградской области мы подготовили десять правил интернет-шопинга.

1. Старайтесь не пользоваться для оплаты в интернете зарплатной или кредитной картой. Откройте для этих целей вторую карту в том же банке. Особенно это касается тех платёжных систем и интернет-магазинов, к которым вы хотите для удобства привязать карту. Лучше всего для этих целей подойдет карта с кэшбэком, которая вернёт вам часть потраченных в онлайн-магазинах денег. Например, «МТС Деньги Weekend».

2. Не переводите на карту для интернет-покупок крупные суммы. Держите там чуть больше, чем собираетесь потратить в самое ближайшее время. Почему больше? Если вы покупаете в зарубежных магазинах, из-за разницы курсов на день момента оплаты и в день списания средств может возникнуть так называемый технический овердрафт, из-за которого карта уйдёт в минус.

3. Покупайте только на защищённых сайтах, владельцы которых заботятся о безопасности своих пользователей. Адрес защищённого сайта должен начинаться с https://. Также слева от адресной строки должна быть иконка в виде закрытого замка. Если иконка красного цвета или перечеркнута, то от покупок стоит отказаться.

4. По возможности не используйте публичные прокси-серверы и анонимайзеры, хотя они часто привлекают своей бесплатностью и дарят вам иллюзию безопасности. На самом деле, используя такие сервисы, вы никогда не будете уверенными в том, что между вами и интернет-магазином не стоит кто-то, кто получает всю вашу персональную информацию.

5. Бывает, что браузер предлагает сохранить данные карты, для того чтобы в будущем заполнять форму оплаты автоматически. Это кажется чертовски удобным, но не стоит соглашаться – вашими данными может воспользоваться посторонний.

6. Если вам пришло письмо на почту или в мессенджер от имени известной вам компании с предложением совершить покупки на её сайте, не торопитесь переходить по ссылке. Лучше скопировать её в браузер и, не переходя, проверить название сайта — вдруг сайт поддельный, а письмо — от мошенников?

7. Приобретайте товары популярных брендов исключительно на известных или зарекомендовавших себя интернет-площадках, лучше всего уже вам знакомых. Если сайт незнакомый, вас должно насторожить любое обстоятельство из списка ниже:

• слишком низкая цена;

• отсутствие в интернете отзывов о сайте или отзывы, которые преимущественно отрицательные;

• стремление продавца не дать вам времени на обдумывание покупки в переписке или во время разговора по телефону;

• переадресация на подозрительные сайты, не имеющие отношения к магазину.

8. Перед оплатой обращайте внимание на то, есть ли на страничке и установлены ли всевозможные чекбоксы, кнопки и тому подобное — указания на то, что вы с чем-то согласны. Вам могут навязать «добровольные» пожертвования, взносы, подписки, страховки.

9. Не используйте для покупок компьютеры общего доступа и публичные Wi-Fi-точки, особенно незащищённые паролем.

10. Не сообщайте данные своей банковской карты ни банковским служащим, ни работникам интернет-магазинов. Первые и так знают всю необходимую информацию, вторым она совершенно не нужна для проведения платежа.

Еще больше лайфхаков и полезных советов ищите на МТС/Медиа!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На пр. Победы в Калининграде сбили 9-летнего ребенка
В Калининграде главврач роддома могла способствовать гибели ребенка
Двенадцать улиц в Калининграде в районе Верхнего озера остались без света
Калининградец ударом кулака отправил своего приятеля в состояние комы
Министр: Туристы предпочитают путешествовать по Калининградской области самостоятельно
В Калининграде 750 человек проверили уровень сахара в крови
Во время ночного пожара в Гвардейском районе пострадал человек
Игра «Балтики» с «Лучем» оказалась на третьем месте по посещаемости в 22-м туре ФНЛ
Калининградская федерация спортивного ориентирования получила президентский грант
Калининградская «Балтика» проиграла «Лучу»
В Калининграде на ул. 9 апреля нашли артиллерийский снаряд
В Славске ночью сгорел склад с сеном
Самым привлекательным музеем Калининграда для российских туристов стала подводная лодка
Эксперт: Калининградская область может принять не более двух миллионов туристов в год
За 5 лет количество туристов из большой России в Калининградскую область выросло на 25 процентов
Тамара Торопова: Нашим туристам уезжать дальше 150 километров от Калининградской области кошелек не позволяет
В Калининграде машина сбила девятилетнего мальчика
В Калининградской области за 5 лет планируют выдать более 500 льготных ипотечных займов
Вице-мэр Калининграда: Проектированием дворов нашим сотрудникам приходится заниматься на общественных началах
Вице-мэр Калининграда: Неблагонадежных подрядчиков мы можем не пустить работать только на своей даче
Посредничавшая при сбыте фальшивой валюты калининградка получила срок в «зоне»
За 10 месяцев в Калининграде построили 80 многоквартирных домов
Калининградец обворовал и поджег квартиру своих родителей