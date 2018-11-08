Калининградец построил обсерваторию на крыше собственного дома

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-08T18:02:02+03:00

Так выглядит обсерватория на крыше жилого дома. "Жена была не простив", - говорит наш герой.

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Еще в школе тянуло к звездам

Астрономией и звездами Валерий Сыткин увлекся еще в детстве. Будучи школьником, часами пропадал в астрономическом кружке на Станции юных техников, которая располагалась в Калининграде на улице Багратиона.

- Я был в 6 классе, много читал, увлекался астрофизикой звезд и планировал даже как-то связать свою профессию с астрономией, - рассказывает калининградец. – Мы участвовали во всесоюзных конкурсах в области космонавтики, в выставке на ВДНХ. Ездили и в астрономический институт имени Штернберга. Там я впервые увидел фотографии звезд.

А в настоящий телескоп первый раз посмотрел в пионерском лагере «Орленок», где был в дружине «Звездная». Мы наблюдали за Солнцем, это очень увлекательно. Жаль, тогда не было нынешних современных инструментов.

Если вы думаете, что Солнце такое яркое и слепящее, что его нельзя фотографировать, то ошибаетесь. В собрании нашего героя есть снимки и этой известной всем звезды. Долгое время хобби Валерия Сыткина ограничивалось поисками тематической литературы, просмотрами научно-популярных фильмов, изучением газетных и журнальных статей.

- Потом появилась возможность приобрести технику для наблюдений. В начале 2000-х годов я купил первый телескоп. И началось! Мне стала интересна в первую очередь фотография. Потому что одно дело рассказывать о том, что ты видел и наблюдал, а другое – показать наглядное подтверждение этого.

Свои первые космические снимки калининградец сделал в 2012 году. Тогда в его телескоп-объектив попадали Солнце, Луна, другие планеты и спутники. Как поясняет Валерий, это те яркие объекты, которые проще всего фотографировать. Потом астроном усложнил себе задачу и задумал снимать так называемые дипскай-объекты (от англ. deep-sky - объекты глубокого космоса, находящиеся за пределами Солнечной системы: галактики, туманности и звездные скопления). Для этого требуются уже специализированные камеры и высокоточное оборудование.

Валерий Сыткин.Фото: Александр КАТЕРУША

Жена отнеслась с пониманием

Заветной мечтой Сыткина оставалась собственная обсерватория. Но и она, наконец, сбылась, причем благодаря… лени астронома. Как признается Валерий, он просто замучился таскать все необходимое оборудование для наблюдений и съемок (которое в совокупности, между прочим, тянет на 70 кило): большую треногу, поворотный механизм трубы телескопа, сам телескоп, плюс обвес на него - две камеры, фокусеры, всевозможные датчики и контроллеры, которые отвечают, например, за температуру.

- Потаскав все это пару лет, я вымотался окончательно, - рассказывает астроном-любитель. – И решил: раз уж занимаюсь съемкой, нужна настоящая стационарная обсерватория!

Шикарный белый купол привезли из Польши. А чтобы его установить, пришлось в буквальном смысле разобрать часть особняка. Хорошо еще, что жена горожанина отнеслась к смелой идее с пониманием.

Итак, Валерий разобрал часть второго этажа, снял кровлю, высвободив большую площадку, на которой и установили купол обсерватории. Управление телескопическим оборудованием осуществляется дистанционно – из кабинета или с рабочего компьютера. То есть сидеть на крыше совсем не обязательно.

- Сегодня я в боевой взвод привожу свою обсерваторию за полчаса, - объясняет Сыткин. – Еще с работы, из офиса подключаюсь и даю команду. Пока еду домой, выравнивается температура. Приезжаю - остается настроиться на объект и начать съемку!

В планах у астронома установить еще и погодную станцию, которая в случае дождя или снега автоматически закрывает обсерваторию, чтобы техника не намокала.

С каждым годом снимать звездное небо непосредственно из Калининграда все сложнее. Мешает свет фонарей, окон, фар автомобилей.

- В детстве я выходил ночью на школьный стадион и видел Млечный путь, - вспоминает Валерий. - Сегодня не могу его различить при всем желании, настолько серым кажется небо! Звучит немного странно, однако ночной Калининград за это время стал намного ярче.

Туманность Ведьмина метла.

Вселенная не терпит суеты

Для того чтобы сделать один снимок, приходится фиксировать конкретный объект много часов, дней и даже месяцев. Объясняется это просто: фотокамеры, в отличие от человеческого глаза, умеют по крупицам накапливать свет в течение долгого времени, в результате чего становится возможным получить детальное изображение далекого объекта. А чем больше времени накапливается сигнал, тем лучше качество итогового изображения.

Чтобы получить снимок, Валерию необходимо сделать множество кадров с длительной выдержкой. Уже потом из нескольких сотен отдельных файлов получается цветная картинка. Но ее необходимо еще грамотно обработать, ликвидировав технические дефекты и помехи. Иногда на одну только эту операцию уходит несколько дней! И хорошо, если в итоге все выходит так, как было задумано. В противном случае фотография отправляется в мусорную корзину и нужно все начинать заново.

На выставке в Музее Мирового океана, которая будет проходить с 9 по 30 ноября, представлено 28 работ Валерия Сыткина. Над последней – красивой Туманностью Розетка, расположенной неподалеку от созвездия Ореона, – калининградец закончил работать буквально на днях.

- Посетители увидят фотографии расположенных в нашей галактике объектов, расстояние до которых - тысяча световых лет. Некоторые из них находятся за пределами нашей галактики, на расстоянии 20-30 миллионов световых лет. Какие-то элементы, попадающиеся в кадре, находятся на расстоянии сотен миллионов световых лет от нас. Это маленькие галактики, едва различимые.

Конечно, будет на выставке фотография Туманности Орла, возраст которой 5,5 миллиона лет. И Туманность Андромеды, насчитывающая примерно триллион звезд - это в 2,5-5 раз больше, чем в нашей галактике. До далекой звезды - 2,52 миллиона световых лет пути.

Все представленные на выставке работы сняты в период с 2015 по 2018 год в Калининграде.