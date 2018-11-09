Бойца знаменитой разведгруппы «Джек» надеются найти с помощью ясновидящей

Из десяти выжили трое

Специальная диверсионно-разведывательная группа «Джек», действовавшая во время Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии, давно уже получила статус легенды советской разведки. Несмотря на то (а может, именно по этой причине), что с самого начала своей деятельности в глубоком тылу врага столкнулась с огромными трудностями.

В ночь с 26 на 27 июля 1944 года 10 разведчиков были выброшены на парашютах в 26 километрах юго-западнее Тильзита (нынешнего Советска). Приземление в лесу оказалось крайней неудачным – шесть парашютов так и не удалось снять с деревьев, из-за чего место высадки быстро обнаружили немцы, которые немедленно организовали масштабные поиски ДРГ. Не удалось найти и сброшенный следом контейнер с боеприпасами, запасными батареями к рациям и продуктами. К тому же, сильно подвернул ногу один из разведчиков – Иосиф Зварика. А всего через два дня при выходе из района облавы погиб командир группы – Павел Крылатых.

Тем не менее, товарищам «Джека» удалось уйти от преследования и на протяжении более чем четырех месяцев передавать в штаб важные разведданные – в частности, касающиеся мощного укрепрайона «Ильменхорст». Связь с группой прекратилась в декабре 1944-го, а к своим с началом советского наступления удалось выйти всего трем оставшимся в живых разведчикам.

Свой последний бой Иосиф Зварика принял в сентябре 1944 года.

«74 года его никто не искал»

В Калининградской области «джековцам» установлены памятники: Павлу Крылатых – у поселка Громово Славского района, в том же районе у поселка Десантное - Николаю Шпакову (правда, потом выяснилось, что погиб он уже позже и далеко от этого места) и Иосифу Зварике – неподалеку от поселка Сосновка Полесского района. Именно о последнем разведчике и пойдет сейчас речь.

- Все прекрасно знают, что Зварика лежит где-то тут рядышком с обустроенным еще в 1970-х годах обелиском, просто никто никогда это захоронение не искал, - говорит известный калининградский журналист Александр Христофоров. – Мы хотим устранить эту несправедливость, и убеждены, что все шансы для этого есть.

Помогать Христофорову намерен командир поискового отряда «39 армия» Юрий Васьков. Начальник военно-мемориальной службы БФ Олег Бобровский оформил необходимое разрешение на поиски и при необходимости - эксгумацию. Совет ветеранов ГРУ также одобрил начинание. Словом, все формальности соблюдены и дело за малым – отыскать в густом заболоченном лесу останки человека через 74 года после его гибели.

Обелиск на предполагаемом месте гибели Иосифа Зварики.Фото: Ольга ШУЛЯК

Последний бой разведчика

Свой последний бой Иосиф Зварика принял в сентябре 1944 года. Ведшую наблюдение за железной дорогой Кёнигсберг – Тильзит разведгруппу сумел выследить местный егерь, который поставил в известность военных, и в ночь с 10 на 11 сентября ДРГ оказалась блокированной в треугольнике: Аугстагиррен (ныне - Сосновка) – Лебенфельде (сегодня – Залесье) – Шиллгаллен (находилась в окрестностях современного поселка Ближнее). Немцы окружили и начали прочесывать лес. Командир группы приказал рассеяться поодиночке, назначив последующее место сбора. Восемь из девяти разведчиков так и не удалось обнаружить. Уйти от облавы (возможно, из-за полученной при высадке травмы) не смог лишь Зварика (оперативный псевдоним «Морж»). Вот как рассказывает об этом в своей книге «Парашюты на деревьях» один из бойцов «Джека» - Наполеон Ридевский:

«… послышались частые автоматные очереди. По временам они сливались в общий гул - так много людей стреляло одновременно. Значит, кто-то из разведчиков был обнаружен, кто-то дрался с врагом. Суматоха и крики, стрельба продолжались около часа».

Так и не дождавшись в условленном месте своего товарища, разведчики поняли, что он погиб. Это подтвердилось, когда двое из них отправились на рекогносцировку.

«Луна осветила придорожный столб, и мы заметили возле него что-то светлое на фоне темного леса, - пишет Ридевский.

— Что бы это такое могло быть? — прошептал Николай. — Давай посмотрим.

Мы подползли и увидели в одном нижнем белье человека.

Он висел головой вниз весь окровавленный. На шее у мертвого осталась обрезанная петля из толстой веревки.

Мы попятились назад - могла быть засада.

— Зварика?! — произнес Шпаков, когда мы отошли.

— Он, — подтвердил я».

Как позже узнали разведчики, Иосифа Зварику немцы схватили тяжело раненым, и он практически тут же умер. Озлобленные враги повесили тело – сначала за шею, потом за ноги.

Поисковик Александр Христофоров.Фото: Ольга ШУЛЯК

Круг сужается

- Когда сюда приезжал «джековец» Геннадий Юшкевич, он показал место, где стоял тот столб, - продолжает Александр Христофоров. - Мы взяли металлоискатель и принялись обследовать окрестности. Под слоем дерна обнаружили много гильз от советского ППШ и немецкой винтовки «Маузер». Почти наверняка и могила находится где-то неподалеку. Логика простая: через пару дней, скорее всего, тому же егерю (который потом хвастался перед всеми наградой за помощь в поимке диверсанта) поручили похоронить убитого. Вряд ли лесник стал бы везти тело куда-то далеко.

Вооружившись старыми немецкими картами с эксклюзивными пометками, Христофоров и Васьков намерены обследовать территорию площадью от одного до двух гектаров. Это много. И без специальной аппаратуры придется трудновато. Насколько известно, необходимые приборы имеются на вооружении областного УМВД РФ – так, может, правоохранители захотят помочь в благородном деле?

Ну а пока поисковикам изъявила желание помочь ясновидящая Варвара (говорят, довольно авторитетная в Калининграде), которая уверяет, что не только четко представляет картину боя, но и где лежит погибший разведчик – якобы у какого-то поваленного дерева. Но у поисковиков на это нет денег. Вся надежда на интуицию. Если и впрямь удастся отыскать какие-то останки, предстоит анализ ДНК – родственники Иосифа Зварики и сегодня живут где-то под Минском. И возможно, когда личность героя подтвердится, белорусы изъявят желание похоронить его на родине. Кстати, в будущем году эта республика отмечает важную дату: 75-летие освобождение от фашистских оккупантов.

В ТЕМУ

Одна граната на всех

Готовясь к наступлению в Восточной Пруссии, советское командование забрасывало за линию фронта множество диверсионно-разведывательных групп. Посчастливилось не всем.

Когда несколько лет назад житель поселка Громово Славского района решил отвести воду, затопившую подвал его дома, ковш экскаватора вдруг зачерпнул человеческие кости. Приехала милиция, прокуратура. Сначала нашли два женских и один мужской скелеты, гранаты-«лимонки». Потом стало понятно, что наткнулись на массовое захоронение. В общей сложности в могиле находилось восемь или девять человек. Сохранились синие пуговицы от пальто (точно такую же гражданскую одежду выдавали и бойцам «Джека»: Зине Бардышевой и Ане Морозовой), ботинки. Определили, что один из людей был в немецком мундире. При всех были специальные толстые свечки, на которых в разведке, чтобы не разводить костер, подогревали банки с тушенкой (судя, по обгоревшим фитилям, свечами пользовались хотя бы однажды). Там же оказались нож-стропорез, стержни от батарей для радиостанций, немецкие деньги, патроны от ППШ и ручные гранаты.

По имеющимся данным, как раз в той местности без вести пропала одна из наших разведгрупп, которая даже не успела ни разу выйти на связь. Что интересно: все черепа имели характерные осколочные ранения. То есть, или парашютистов окружили и забросали гранатами немцы. Или попавшие в ловушку разведчики, не желая сдаваться в плен, легли «звездой» голова к голове, в центр положили гранату и выдернули чеку... По архивам ГРУ в районе Громово 10 сентября 1944 года пропала группа разведчиков лейтенанта Мельникова.