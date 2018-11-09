Только на съемках фильма узнал, что играю мужа сутенерши: Евгений Гришковец впервые стал гостем программы «Вечерний Ургант»

В эфир Первого канала вечером в четверг, 8 ноября, вышла передача «Вечерний Ургант» с участием нашего знаменитого земляка Евгения Гришковца. Драматург впервые стал гостем знаменитой студии, в которую он пришел вместе с актрисой Анной Михалковой. Рассказывали про съемки в телефильме «Обычная женщина». Как сказал Иван Ургант, в нем есть «уникальная завязка для российского сериала в наше время».

- Это история про обычную семью. Муж хирург. У нее – цветочный бизнес. У них двое детей и она беременна третьим. Дальше мы выясняем, что у жены есть другой бизнес, параллельный… Она продает девушек, она сутенерша. А так – она обычная женщина, - начала Анна Михалкова.

- Поэтому сериал и называется «Обычная женщина». Обычная женщина торгует другими женщинами, - подключился Ургант.

Евгений Гришковец сообщил, что эта пикантная подробность для него выяснилась не сразу, даже во время съемок.

- Потому что очень большой сценарий, я не мог его читать. Читал только те сцены, в которых я играл, – пояснил писатель.

- Естественно! Так все делают! Поэтому я до сих пор думаю, что фильм «Ёлки» идет 6 минут, - пошутил Иван.

- Половину съемочного процесса я был уверен, что играю самого лживого персонажа: врача хорошего, но который запутался, у которого любовница. Не представлял хоть сколько-нибудь, что творится в жизни моей обычной женщины, жены. Я не знал, что будут проститутки.

- Женя не знал, что будет труп, который прячет жена, – засмеялась Анна Михалкова.

На передаче Евгений напомнил, что он очень боится крови, и во время съемок ему было не по себе.

Однако, интимная тема не отпускала Ивана Урганта. Для этого выпуска передачи был организован соответствующий уличный опрос. Москвичей спрашивали: «Пользовались ли вы когда-либо интим-услугами за деньги?». С микрофоном подходили к молодому парню, супружеской паре с ребенком, военнослужащему, дальнобойщику.

Этот же вопрос задали и гостям студии. Анна Михалкова просто хохотала. Евгений Гриковец же ответил отрицательно, но признался, что с проститутками встречался.

- Гостиница «Октябрьская» в Питере. Когда им запретили звонить в номера, они стали ездить в лифтах. Заходишь в лифт – она там стоит уже. Едешь с ней, она тебе рассказывает, источает запахи, соблазняет. Ты понимаешь, что находишься в замкнутом пространстве с такой чудесной женщиной. И нужно иметь очень сильную волю...

- Не дай бог лифт застрянет! – перебил писателя Иван Ургант.

- Было! Минут 15-17 мы стояли и через некоторое время она сказала: «Здесь камера не работает, мы ее сломали», - продолжил Гришковец.

Режиссером фильма, в котором калининградский писатель сыграл главную мужскую роль, выступил Борис Хлебников, известный по ленте «Аритмия».

Интересно, что эта работа Хлебникова отметилась на конкурсе сериалов во Франции. Впервые отечественный сериал участвовал в таком состязании вместе с работами из Америки и Европы. Анна Михалкова там получила приз за главную женскую роль.