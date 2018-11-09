Часы, считавшие дни до 100-летия окончания Первой мировой, до юбилея не дожили

Необычный памятный знак с электронным табло установили около областного историко-художественного музея в 2013 году. И сперва он информировал, сколько осталось дней до 100-летия Гумбинненского сражения. Напомним, бои в августе 1914-го под Гумбинненом (ныне – Гусев) вынудили Германию срочно перебросить резервы с Западного фронта на Восточный. Считается, что русская армия спасла наших союзников от поражения, оттянув силы немцев и сорвав их наступление во Франции.

Открыли знак 20 августа 2013-го торжественно. Но уже вскоре табло, вмонтированное в символические языки пламени, погасло. Как выяснилось, с пафосом запущенные «часы памяти»… отключены. За ход времени тоже ведь нужно платить. Однако музей, рядом с которым установили знак, не мог и не должен был обеспечивать его электроэнергией за свой счет. Власти же средств на это не предусмотрели. Видимо, предполагалось, что и об этом тоже позаботится компания из Гусева, инициировавшая установку «часов памяти».

После того, как возник скандал, началась суета. Был даже вариант автономного источника питания, например, повесить солнечную батарею. Но в итоге всё решили по старинке. За знаком стоял фонарный столб. Табло подключили к нему. И время снова пошло назад.

В августе 2014-го обратный отсчет был окончен. Юбилей сражения с размахом отметили, а «часы памяти» – остановили. И, глядя на сиротливо торчащие провода от исчезнувшего табло, прохожие гадали: когда же уберут и все остальное? Потому что чем такая память о Великой войне – уж лучше никакой.

Однако знак убирать не стали. Подкорректировав надпись на нем, снова вставили табло. И «часы памяти» стали отсчитывать дни… до 100-летия окончания Первой мировой. Оценив такую находчивость, иронически настроенные горожане советовали не останавливаться на достигнутом. Скажем, потом можно запустить обратный отсчет времени уже до 100-летия начала Второй мировой…

Впрочем, советы не пригодятся. Не так давно площадку возле историко-художественного музея реконструировали. И мешавший работам знак попросили забрать. Делалось это уже без оркестра. В общем, многие не в курсе, что «часы памяти», приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой (11 ноября 2018-го), не дотянули даже до заданной даты.