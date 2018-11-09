2018-11-09T14:57:57+03:00
Экономика

Антон Алиханов: Налоговая нагрузка в Калининградской области не вырастет

Губернатор представил в областной думе параметры будущей региональной казны
Николай Литвинов
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По словам губернатора, высокий уровень собственных доходов поможет привлекать федеральные субсидии.По словам губернатора, высокий уровень собственных доходов поможет привлекать федеральные субсидии.Фото: Эдуард Молчанов
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В областной Думе состоялось первое чтение проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Параметры финансового документа представил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В 2019 году общий объем доходов оценивается в 109,5 млрд рублей, по расходам - в 111,5 млрд Налоговые доходы в бюджете следующего года запланированы с ростом на 7%. По словам губернатора, обеспечить такой рост – сложная задача, но реалистичная. При этом Антон Алиханов подчеркнул, что налоговая нагрузка в регионе не вырастет.

- Да, на федеральном уровне повысили ставки НДС, но при этом отменили налог на движимое имущество. Напомню, что мы пошли навстречу предпринимателям и не стали вводить на текущий год обложение движимого имущества для большинства видов экономической деятельности. Это стоило бюджету около 800 миллионов рублей. Расширен режим особой экономической зоны. Мы рассчитываем на эффект от принятых решений. В том числе и на дальнейшее «обеление» экономики, уход от «серых» схем», – сказал Антон Алиханов.

Поступления по всем видам налогов в областной бюджет в 2019 году спрогнозированы с ростом. На оптимистичный прогноз повлияла хорошая динамика их зачисления. Так, поступление НДФЛ, наиболее весомого в доходах областной казны, по последним данным увеличились на 15,3%. Примерно такая же динамика заложена в бюджет по налогу на прибыль и налогам, взимаемым по упрощенной системе налогообложения.

- Как в экономике не должно быть «серых» областей, так и все бюджетные расходы должны быть обусловлены законами и нормативными правовыми актами, - подчеркнул глава региона.

На новый уровень по объему финансирования выходит лекарственное обеспечение, на которое потратят 700 млн рублей. Вводятся земельные сертификаты для многодетных семей, закладывается плановое выделение субсидий муниципалитетам на организацию теплоснабжения - ранее местным бюджетам на эти цели выделялись дотации и кредиты.

Как сообщил губернатор, высокий уровень собственных доходов необходим региону, чтобы привлекать федеральные субсидии. Калининградской области уже предусмотрено около 9 млрд. рублей на дорожное строительство, поддержку сельского хозяйства, социальную сферу и другие направления. По решению президента Владимира Путина продолжается строительство Приморского кольца, в том числе Северного обхода города Калининграда с федеральным финансированием более 7 млрд рублей за два года.

По словам губернатора, после заседания Правительственной комиссии под руководством Дмитрия Медведева можно говорить о том, что федеральная госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области» будет продлена до 2025 года.

- Решение о сохранении отдельной госпрограммы для Калининградской области – понимание особой значимости комплексного развития региона, решения важных экономических и социальных задач. Инфраструктурная поддержка в рамках госпрограммы может составить до 7 миллиарда рублей ежегодно, – отметил глава региона.

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