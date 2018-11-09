Почему за один месяц сразу двое учеников калининградской гимназии свели счеты с жизнью

Этой осенью двое учеников гимназии №40 Калининграда добровольно ушли из жизни. Сначала 2 октября в одной из квартир на улице Челнокова около десяти часов вечера калининградка обнаружила, что ее 12-летний сын свел счеты с жизнью. Невозможно представить, в каком состоянии женщина вызывала «скорую». Увы, медики лишь констатировали факт смерти.

Спустя ровно две недели, 16 октября, сестра вошла в комнату и увидела, что 14-летний брат покончил собой. Это произошло на улице Маточкина.

Объединяет эти случаи то обстоятельство, что обе семьи живут в микрорайоне Сельма.

В региональном Управлении Следственного комитета России сейчас выясняют, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, и от комментариев пока отказываются. Что ж, правоохранители заняты своим делом, а «Комсомолка» обсудила случившееся с родителями, учителями и специалистами.

Почему молчат учителя?

Спустя несколько дней после второго суицида в редакцию нашей газеты стали обращаться обеспокоенные родители.

- Моя дочь учится в этой гимназии, это с ее одноклассником случилась такая беда, - рассказал «Комсомолке» калининградец, просивший не называть его имя. - Честно вам говорю: лично мне, взрослому человеку, страшно. Страшно от того, что, имея в штате пять психологов, гимназия просмотрела детей. К слову, в гимназии учится почти три тысячи человек - зачем так много? Страшно от того, что учителя сегодня не вникают в межличностные отношения детей. Страшно, что, скорее всего, гимназия сейчас во всем обвинит семью. Но семья сегодня не всегда готова вовремя среагировать на поведение подростка. По одной простой причине - родители вынуждены много работать. Да, лично я заинтересован в том, чтобы не только семья, но и школа занималась воспитанием детей.

А еще родитель выразил недоумение - почему гимназия после случившегося не организовала работу ни с одноклассниками погибшего, ни с родителями?

- Из этих двух случаев делают тайну, - возмущался мужчина. - Учителя закрылись, молчат. Непонятно, почему педагоги не инициируют собрание родителей, где поговорили бы с нами о случившемся. Вместе подумали бы о том, почему дети так поступили. И о том, что делать нам со своими детьми, чтобы больше никому такое в голову не пришло.

Горожанин сообщил, что его дочь была на похоронах одноклассника. Также сказал, что, когда классной руководительнице кто-то из родителей предложил обсудить больную тему, педагог сказала, что ей неприятно об этом говорить.

- Почему сами не инициируете подобное собрание? - уточняю я.

- Подобная инициатива только зреет среди родителей!

Признаюсь, такой ответ мне показался странным.

- А как вы со своим ребенком обсуждаете случившееся?

- Говорю, чтобы не верила тому, что пишут в интернете, что за милыми аватарками могут прятаться преступники. Говорю ей: что бы ни случилось, она должна помнить, что у нее есть семья, где ее выслушают, поддержат, защитят.

Тест на изгоя

- Мне доподлинно известно, что после второго случая суицида в гимназии провели педсовет, на котором учителям запретили обсуждать эту тему, - рассказала еще одна родительница, чей сын учится в гимназии (женщина также предпочла остаться безымянной). - Возможно, у педагогов есть объяснение этому запрету. Возможно, они бояться цепной реакции, когда активное обсуждение таких случаев может подстегнуть других детей к подобным поступкам. Но не хотите с детьми обсуждать - родителей соберите! Пусть с нами психологи, психиатры поговорят. Нам не нужно знать подробности о семьях, где погибли дети. Расскажите, в каких случаях нужно бить тревогу, что в классах происходит, как дети общаются, кто из них у вас, учителей и школьных психологов, вызывает тревогу.

- На днях сын пришел и сказал, что вместо математики у них был урок, на котором психолог предложила на правах анонимности ответить на вопросы теста, - продолжает собеседница. - Я дотошно выспрашивала у сына (а у нас с ним 100-процентное доверие), что были за вопросы. Судя по тому, что он рассказывал, психолог выясняла настроение детей, их психоэмоциональное состояние, а также нет ли в классе изгоев.

Старожил и новенький

Своих собеседников - и активного папу, и неравнодушную маму - я, конечно, спросила, что они сами думают о причинах случившегося. Если суммировать ответы, получается такая картина.

О семье, в которой 12-летний мальчик ушел из жизни, информации мало. Якобы на его странице в соцсетях мелькали и «Синий кит» (игра, побуждающая к добровольному уходу из жизни), и «Момо» (игра в мессенджере, участникам предлагается выполнять различные экстремальные задания, связанные с риском для психики и жизни. - Ред.). Говорят, что погибший ребенок - единственный в семье, семья полная, социально благополучная, в гимназии подросток учился с первого класса. В тот вечер дома он был один. Мама пришла поздно вечером и уже ничем не смогла ему помочь…

В случае с 14-летним само­убийцей мои собеседники уверяют, что во всем виноваты учителя:

- Мальчик из многодетной и очень хорошей семьи. В этом году родители перевели его из 38-й школы. У ребенка шел болезненный процесс адаптации к новым одноклассникам, к новым учителям, к новым правилам, к новым требованиям. По слухам, с преподавателем математики у мальчика как-то сразу не сложились отношения, и гимназист погряз в неудовлетворительных оценках. Говорят, родителям он жаловался на то, что ему плохо в гимназии, что он хочет вернуться в прежнюю школу, к своим друзьям.

- Среди родителей обсуждается то, что после случившегося учителю математики стало плохо, ее увезли на «скорой», - добавила мама.

«Черные вторники»

- Коллектив у нас большой, не со всеми я могу эту тему обсуждать, - призналась учительница, работающая в 40-й гимназии (естественно, также попросившая об анонимности). - Между собой мы признаемся друг другу, что ощущаем колоссальное давление со стороны родителей, и, честно говоря, боимся вторников, в употреблении даже появился термин «черный вторник» (оба суицида произошли в этот день недели. - Ред.).

- А в чем выражается родительское давление?

- В случившемся винят только учителей, только гимназию, - объясняет собеседница. - Сегодня градус раздражения со стороны родительского сообщества очень высокий. Это связано с тем, что мамы и папы хотят быстрый результат, но ждут его только от школы. Мол, я вам отдала хорошего мальчика (девочку), а вы мне верните гения, и побыстрее. Но ведь это невозможно! Учеба - долгий процесс, не всегда легкий, здесь мгновенного результата быть не может.

- Но вы согласны с тем, что гимназия не проводила никакой работы ни с детьми, ни с родителями после случаев суицида?

- Это ложь! Беседовали и с детьми, и с родителями, и с учителями. Более того, лично я как классный руководитель в год провожу не менее четырех классных часов только об угрозах интернета. Нельзя говорить, что такие темы у нас не обсуждаются, что гимназия самоустранилась от воспитательного процесса. Мы знаем, что сегодня много обвинений в адрес учителей, которые работали с теми двумя детьми, - продолжает педагог. - Но я точно могу сказать, что все педагоги - профессионалы. На мой взгляд, нельзя все сводить только к одной причине. Факторов много, но что стало последней каплей для этих мальчишек - вопрос для нас всех.

Последний призыв о помощи

Возможно ли в таком крупном образовательном учреждении, как гимназия № 40, штатному психологу заметить потенциального самоубийцу среди 2800 учеников?

- Нет, это нереально, - прямо ответила Елена Болдырева, которая до недавнего времени работала школьным психологом в Правдинске, а в этом учебном году перешла в том же качестве в социальный приют «Берег надежды». - В школе я была одна на 800 ребят. Замечать перепады настроения каждого подростка ежедневно в такой ситуации никому не по силам.

Елена Болдырева вспомнила, что в ее практике были случаи, когда она замечала подавленных, грустных детей. И при ближайшем общении выяснялось, что у них сформулировано желание добровольно уйти из жизни. К счастью, это удалось предотвратить.

- Те дети теперь уже взрослые люди, и мне приятно, что мы продолжаем поддерживать связь, я рада, что у них сейчас все хорошо.

- Очень важно понимать, что детский и подростковый суицид (как, собственно, и взрослый) - это акт отчаяния, - поддерживает коллегу детский и семейный психолог, специалист в области детско-родительских отношений Анна Храмова. - Если говорить совсем просто: ребенок оказывается в ощущении абсолютной безвыходности ситуации. Это абсолютно субъективное переживание, оно может и не иметь под собой никаких реальных, на наш, взрослый, взгляд, трудностей. Плюс ощущение невозможности с кем-то это разделить, поговорить о своих проблемах (ведь все равно не поймут). Это состояние невыносимой душевной боли и отчуждения от социума. Иногда к летальному исходу приводят шантажно-демонстративные попытки детей «попугать родителей», когда дети верят, что в последний момент их спасут. И вот тогда наконец-то обратят внимание на то, как им сложно жить и взрослеть, начнут слушать и понимать. Это такой призыв о помощи, который, увы, порой остается не услышанным.

Ключ к спасению

Знают ли психологи что-то такое в поведении подростков, что указывает на их страшные намерения?

- Из «маркеров» можно назвать такие: ребенок неожиданно начал раздаривать свои вещи, слушает грустную музыку, пишет у себя в соцсетях грустные посты, резко меняет поведение, - объясняет Елена Болдырева. - Все это поводы обратить внимание на ребенка, разговаривать с ним, обратиться за помощью к специалистам.

- К сожалению, здесь нет конкретных рецептов для родителей и учителей, - говорит Анна Храмова. - Потому что каждый ребенок уникален. Поведение подростка, скорее всего, будет вызывающим, сложным, пугающим взрослых. Важно помнить, что такое поведение - часть взросления. Несмотря на то, что ребенок показывает обратное, в этот момент ему особенно необходимы любовь и понимание. Как ни банально звучат эти слова, они действительно являются ключом к спасению. Главная профилактика подростковых суицидов - надежная связь между ребенком и взрослым! И над созданием такой связи нужно трудиться.

Светлана Трусенева.Фото: Эдуард Молчанов

ВАЖНО!

Среди причин - неразделенная любовь

В Калининградской области по итогам 2017 года зафиксирован рост попыток подростковых самоубийств. Всего по итогам года было зафиксировано 24 попытки. 5 самоубийств фактически произошло. Об этом журналистам в мае этого года сообщила детский омбудсмен Ирина Ткаченко. По словам эксперта, подавляющее большинство попыток связано с проблемами в семье, неблагополучием и проблемами с одноклассниками и друзьями (70 процентов). Причиной состоявшихся самоубийств в 3 из 5 случаев послужила неразделенная любовь. Еще один случай произошел из-за проблем в отношениях между родителями и ребенком.

И еще один штрих. Некоторые эксперты, с которыми «Комсомолка» говорила при подготовке материала, приводили данные, что среди подростковых суицидов нет случаев ухода в зимнее и летнее время года. Как правило, подобные желания и случаи происходят осенью и весной. Педагоги уверяют, что сегодня много школьников, недообследованных неврологами, психиатрами, психологами.

И в чем солидарны и педагоги, и родители, так это в желании, чтобы поскорее на улице Рассветной (микрорайон Сельма) построили новую школу на 1 725 мест. Однако, по нашей информации, строительство начнется только в 2020 году.

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ

«Мы торопимся в оценивании детей»

31 октября 2018 года в гимназии № 40 Калининграда начал работу межрегиональный форум молодых педагогов «Время учиться». 400 учителей в возрасте до 30 лет из Краснодарского края, Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга учились друг у друга, у наставников по самым разным направлениям. В рамках открытия форума состоялась дискуссия «Вызовы времени в образовании».

В частности, по мнению заместителя председателя регионального правительства Ильи Баринова, вызовом для учителя сегодня является сам по себе современный ребенок.

- Дети меняются очень быстро, сегодня они обладают клиповым мышлением, быстро находят любую необходимую информацию, - сказал Илья Баринов. - Это вызов для педагога. Он должен овладеть вниманием ребенка, привить любовь к предмету, раскрыть таланты.

Молодые педагоги признались, что для них самый большой вызов сегодня - дети с ограниченными возможностями здоровья, чтобы работать с ними, требуются новые знания, навыки.

- Факты подростковых суицидов, истории, когда дети из хороших семей добровольно уходят из жизни, - это можно считать вызовом для современного педагога, школы? - спросила «Комсомолка» министра образования Калининградской области Светлану Трусеневу, которая также принимала участие в дискуссии.

- Мы все сегодня переживаем, пытаемся понять, что стало причиной ухода их жизни учащихся гимназии, - призналась министр. - Безусловно, это вызов и учителям, и школе, и системе в целом. Расследования еще не завершены. Случаи не связаны между собой. Когда подобное происходит, учредитель издает соответствующие приказы о проведении анализа случившегося. Знаю, что с детьми, педагогами, родителями работа проводилась. Подключались специалисты регионального Центра диагностики и консультирования детей и подростков. К сожалению, в 99 процентов случаев подростковых суицидов, случившихся в Калининградской области, нет однозначного ответа на вопрос, что именно стало причиной добровольного ухода из жизни.

Сегодня мы рассматриваем возможность создания в регионе нового механизма сопровождения семьи. Речь идет о независимой структуре с привлечением НКО, где будут работать семейные психологи, которые станут связующим звеном между школой и семьей, смогут дать независимую оценку той или иной ситуации. Отмечу, что школьный и семейный психолог - это разные специалисты. Школьный психолог - всегда в структуре школы, а нам нужен взгляд со стороны, требуется независимая оценка. Кроме этого, сегодня мы обсуждаем возможность сотрудничества с одной из ведущих в России IT-компании, чтобы использовать наработки, опыт программистов, в частности, по анализу контента подростков с нестандартным поведением в соцсетях.

Министр отметила также, что в школах Калининграда работа на предупреждение суицидов ведется.

- Незавершенных суицидов, к счастью, больше, - сказала Светлана Трусенева. - Очень многое зависит от личности педагога, который, например, вовремя заметил отсутствие ребенка на уроке, передал тревогу психологу, психолог - вышел на родителей, и таким образом они сработали на опережение. Мы сегодня спешим в оценивании детей. Полагаем, что быстрое оценивание ребенка положительно скажется на его мотивации, на том, что родители быстрее подключатся к решению той или иной учебной задачи. Но на практике это не всегда так. Сегодня важно формировать доверие между учеником и учителем, это довольно длительная и сложная работа. Точно могу сказать, что мы перестали разговаривать с детьми. Именно в неформальных разговорах учитель может уловить негативный посыл, намерение, и это может спасти маленькую жизнь.