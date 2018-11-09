Торжества прошли, война снова забыта: как Калининград подготовился к 100-летнему юбилею Первой мировой

11 ноября 1918 года, то есть ровно сто лет назад было подписано первое Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, одному из самых кровопролитных и широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. По оценкам историков, в этой войне погибло более 20 миллионов человек и около 55 миллионов получили ранения.

Конечно, это событие отмечают все страны, участвовавшие в этой мясорубке, но главные памятные мероприятия пройдут во Франции, где мирный договор и был подписан (туда прибудут руководители многих государств, в том числе России и США). Одновременно по всему миру проходят выставки и концерты, а также акции художников. Одной из самых громких таких акций стала инсталляция английского художника Роба Херда, разместившего в Олимпийском парке королевы Елизаветы более 72 тысяч фигур людей, завернутых в ситцевые саваны. Эта акция напоминает о жертвах одного из самых бессмысленных сражений войны – битвы на реке Сомме. Именно такое количество британских солдат было там уничтожено и не предано могилам.

Памяти хватило на один год

Теперь вернемся в Калининградскую область. В нашем регионе, несмотря на то, что 100-летие начала войны отмечалось с помпой, на 100-летие ее окончания будто бы решили не обращать внимания. Тут стоит вспомнить, что в 2014 году было и открытие сразу трех памятников (монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» работы Михаила Шемякина, «Штыковая атака» работы Владимира Суровцева и памятник «Героям Первой мировой войны» Салавата Щербакова) и проведение реконструкции Гумбинненского сражения, за которое агентство исторических проектов «Ратоборцы» по линии Российского военно-исторического общества получило 1,25 миллиона рублей, и ремонт 23 воинских захоронений (на эти цели региональным бюджетом было выделено более 18 миллионов рублей).

В этом году выделять целевые деньги на воинские захоронения не стали. Как сообщил «Комсомолке» руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, отдельно деньги действительно не выделялись.

- Надо понимать, что в первую очередь праздник 11 ноября отмечает Франция, Англия и в какой-то мере Германия. Это, скорее, дата из европейской, а не из отечественной истории, - считает Маслов. – Россия же вышла из Первой мировой в 1917 году, то есть, нам следовало отмечать 100-летие год назад. Это было бы идеологически верно. Несмотря на то, что в этом году целенаправленного выделения средств действительно не было, мы проводили интенсивный мониторинг и заактировали все захоронения, направив в муниципалитеты соответствующие письма с требованиями принятия мер. Кроме того, часть захоронений мы привели в порядок в 2014 году.

Восстановление памятника Первой Мировой в поселке Московское.Фото: Иван МАРКОВ

Сэкономил бюджет и на ставшем традиционным фестивале «Гумбинненское сражение» - его организаторам не дали ни копейки, и мероприятие решили не проводить. Отмену реконструкторского фестиваля министр культуры и туризма Андрей Ермак объяснил тем, что параллельно на подобное событие президентский грант выиграл руководитель местного отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Михаил Черенков. Но Черенков и в предыдущие годы проводил свои фестивали параллельно с «Гумбинненским сражением», и министру было известно, что популярностью его «альтернатива» не пользуется. Однако вопрос был решен именно таким образом.

Упавшее знамя подняли общественники

Тем не менее, нельзя сказать, что круглая дата проходит в регионе незаметно, так как в течение этого года сразу несколько групп общественных активистов занимались приведением в порядок и восстановлением воинских захоронений (как русских, так и немецких солдат), а также памятных знаков, установленных в честь погибших в Первой мировой войне. Вот несколько примеров.

6 октября на окраине поселка Московское Багратионовского района группа калининградских и багратионовских краеведов при помощи лебедок восстановила памятник погибшим в Первой мировой войне жителям поселков Шромбенен, Понитт, Бёген, Кляйн Лаут и Гросс Лаут. Также ранее 22 и 29 сентября на этом месте была организована уборка территории и ее расчистка от сорной растительности. К слову, субботу 10 ноября памятник дополнят информационными щитами.

14 октября двое калининградцев привели в порядок воинское захоронение и отмыли памятный знак рядом с поселком Толстово Краснознаменского района. Интересно, что этим делом ранее обещали заняться местные власти, но по каким-то причинам не выполнили обещание. Тем временем, известно, что захоронение стоит на учете, и под ним лежат останки 63 русских воинов.

20 октября на окраине поселка Ушаково Озерского района группа общественников восстановила памятник 95 русским солдатам, погибшим 11 ноября 1914 года под поселком Штрепкен (среди погибших оказался и командир роты Константин Лоренц, найденный потомок которого именно в этом году смог побывать на его могиле).

7 ноября калининградский краевед Александр Панфилов привез в Советск памятник с тильзитского госпитального захоронения времен Первой мировой. Этот памятник с тремя фамилиями русских солдат, как оказалось, ранее использовался в качестве фундамента для уже советского гражданского надгробия. Теперь же он вернется на то кладбище, где покоятся останки умерших от ран Ивана Ортана, Тимофея Макаренкова и Максима Гущина. Кроме того, сам памятник был скрупулезно очищен от грязи, мха и лишайника.

Уборка на русско-немецком воинском захоронении в несуществующем уже поселке Штонупенен (2017 год).Фото: Иван МАРКОВ

Мониторинг по своей инициативе

Все тот же Александр Панфилов к юбилею объехал все воинские захоронения и памятники Первой мировой в Калининградской области, поставленные на учет службой охраны объектов культурного наследия, и создал их карту с актуальными фотографиями. По мнению краеведа, ремонт, на который выделялись деньги в 2014 году, был не везде выполнен качественно.

- Понятно, что тогда просто спустили сверху указание: «Нужно что-то срочно придумать к столетию начала войны», - говорит Панфилов. – На мой взгляд, работы были выполнены впопыхах и без должного качества. Яркий пример - работы, которые провели в Новостройке под Гусевом. Да, там провели работы в 2014 году, поставили новые гранитные кресты, а старый, который был еще целым (на нем также были фамилии погибших), просто выбросили. Если не сохранилось его фотографий, то установить имена тех, кто похоронен на этом кладбище будет очень сложно. Кроме того, буквально через несколько месяцев на это кладбище упало дерево, сломав ограду и повалив один из новых крестов. Дерево, конечно, распилили и убрали, но само захоронение по-прежнему в том же разрушенном состоянии.

По словам Панфилова, захоронение находится на границе Гусевского и Нестеровского районов, но деньги на ремонте осваивал первый муниципалитет (при этом фактически захоронение находится на территории Нестеровского района). Когда же потребовалось устранять последствия разрушений, гусевские власти перекинули ответственность на соседей, у которых не оказалось средств на ремонт. Не смогли их найти и к 100-летию окончания войны.

- Что же касается других захоронений, на которых в 2014 году провели работы, то, например, в поселке Заозерное под Озерском огромные площади замостили тротуарной плиткой, которая испортила внешний вид объекта. Дело в том, что это не город, а маленький поселок, там не проходят тысячи людей ежедневно. Есть множество примеров из мировой практики, когда используются более уместные природные материалы (допустим, тот же щебень), либо оставляют газон, который нужно всего лишь иногда подстригать, - добавляет Панфилов.

Патриотизм только на словах

Если подвести итог, то история с воинскими захоронениями Первой мировой в Калининградской области не самая позитивная. Конечно, есть несколько неравнодушных граждан, самостоятельно ухаживающих за ними, иногда порядок поддерживается муниципальными властями (правда, это касается только тех мемориальных кладбищ, которые находятся в центрах городов), иногда над захоронениями берут шефство какие-то другие структуры (например, в бывшем Ширвиндте за захоронением ухаживают пограничники, которые по закону не обязаны этого делать). Но чаще можно встретить полностью заросшее воинское кладбище, разрытое вандалами. А иногда случаются и курьезные случаи: так, в поселке Багратионово Озерского района в этом году пропал памятник четырем русским солдатам, который, по версии местной полиции, исчез «в виду погодных условий и в виду выпаса на данном участке крупного рогатого скота». Самое печальное тут то, что после юбилейных дат про жертв той страшной войны у чиновников тем более не будет повода вспоминать. А ведь тех же юнармейцев, марширующих по городам с муляжами автоматов наперевес, вполне можно было бы привлекать к волонтерским акциям, закреплять за отрядами воинские захоронения, организовывать им лекции не в душных классах, а на реальных полях былых сражений. Одной наглаженной формой патриотизм воспитать явно не получится.