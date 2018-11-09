Нашлась организация, которая достроит Дом Советов в обмен на здание областного правительства

Власти Калининградской области готовы потратить на выкуп Дома Советов у собственника 300 млн. рублей с последующим приведением долгостроя в нормативное состояние. Нашлась и организация, которая достроит злополучное здание.

- Мы покупаем объект. Выкуп это первый шаг. Дальше будем его приводить в нормальное состояние в течение ближайших двух-трех лет, - сказал сегодня во время общения с журналистами губернатор Антон Алиханов. - Самоцелью не является выкуп только объекта. Мы провели полностью техническое обследование всех фундаментов, перекрытий и всего остального. Объект не аварийный, его можно достроить, доделать, привести в нормальное состояние. Объект для нашего города знаковый, и мы будем заниматься.

Глава региона пояснил, что существует известная структура общероссийского формата Дом.рф, которая подобные схемы реализует в Москве, когда часть чиновников переезжает в новые помещения, а эта структура получает освободившиеся и реализует их в свободном формате.тПравда, как сказал губернатор, потребуется доплата со стороны области.

- Мы пока провели предварительные переговоры, им этот формат интересен. Они предварительную оценку наших объектов провели, оценку достройки Дома Советов тоже провели. Они не совпадают, понятное дело. К сожалению, не в нашу пользу. Но совершенно вменяемый объем небольшой доплаты, который мы готовы в течение нескольких лет потянуть, - продолжил Антон Алиханов, но цифры озвучивать не стал, сославшись на только приблизительные результаты оценки.

- Мы встречались вчера с представителем собственника. Финальное решение они озвучат на следующей неделе: да или нет. Предложение им понравилось. Будем реализовывать эту схему, - сказал журналистам Антон Алиханов. Он высказал надежду, что до конца года власти смогут Дом Советов переоформить на себя.

Губернатор ранее говорил о планах переехать в новое здание в 2021–2022 году.