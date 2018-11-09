Антон Алиханов – о ремонте в Калининграде: Работают спустя рукава

Про рельсобусы

Выезд начался с самого нашумевшего объекта - улицы Шатурской в поселке Васильково. Из-за масштабного ремонта и введения одностороннего движения осложнилась и работа общественного транспорта. Чтобы снять напряженность, вчера власти увеличили количество автобусов и рельсобусов. На последние губернатор Антон Алиханов попросил обратить особое внимание.

- По рельсобусу объем загрузки 180 человек, а ездит 40, это мало. Гурьевск - большой город, есть Большое Исаково. Проинформируйте и организуйте сбор и подвоз людей к рельсобусу, чтобы они выезжали в Калининград, - дал поручение главе Гурьевска губернатор. - Если направление будет расти и пользоваться популярностью, мы готовы поставить дополнительные вагоны утром и вечером.

Журналисты обратили внимание губернатора на то, как дети добираются из Васильково и Исаково до школы №2 на улице Гагарина. Раньше нужно было проехать пару остановок, а теперь из-за ремонта требуются пересадки. Необходим школьный автобус.

- Это не большая проблема. По всем обращениям мы реагируем. Дали поручения «Калининградгортрансу» ввести новые, кольцевые маршруты. По детям с министерством образования отработаем быстро, – ответил Антон Алиханов.

Деревья - будут

Протяженность улицы Шатурская всего 1,9 км, но завершить реконструкцию должны только 30 сентября 2019 года. К этому времени здесь должны сделать современную освещенную дорогу, огражденные широкие тротуары и даже велодорожку.

- Протекционизмом внутренним надо заниматься! Во-первых, должны быть нашего производства ограждения, наш свет. И во-вторых – срок службы. Должны быть качественные, новые материалы. А то будет – вроде светит свет, а темно как ночью. В Озерске давно ночью были? А в Немане? Там освещение поменяли, и ночью светло как днем, - обратился Алиханов к окружившим его чиновникам.

В районе Васильково строители уже срубили деревья и убрали кустарники. Если еще где-то они будут мешать, тоже спилят.

- Деньги муниципалитету за каждое дерево, как обычно, платятся. Пока муниципалитет эти деньги вправе направлять на озеленение, а с принятием поправок в закон о зеленых насаждениях, он обязан будет это делать. Поправки готовы, внесем их в ближайшие дни, - сказал губернатор и заверил, что на отремонтированной улице Шатурской деревья расти будут.

Кошмар на Пролетарской

В Калининграде губернатор побывал на улице Черняховского, где недавно уложили асфальт. Говорили, правда, в основном про соседнюю улицу - Пролетарскую.

- Когда мы ездили по городу, самое большое количество замечаний было по Пролетарской. Это просто кошмар. Незакрепленные бордюры, какие-то вырезы, бугры асфальта посредине дороги, - Тут Антон Алиханов поймал чрезмерно удивленный взгляд представителя подрядной организации: – Ну, не делайте глаза! Бугры асфальта в трех-четырех местах были. Нигде, ни на одной дороге, которую ремонтировали по программе, я такого не видел! Просто подход такой: «Работаем спустя рукава». Мне рассказывали: «Город мешал работать». Слушайте, я проехал лично сам. Ну, хуже всего сделано, уже просрочка идет. Доделывайте до конца, без натяжек.

Зашла речь и о доступной среде, возможности передвигаться по новым тротуарам инвалидам, мамам с колясками. В Калининграде это остается проблемным моментом.

- Давайте подрядчиков дополнительно просить, чтобы они понижали бордюры. Сейчас новые нормы, уже не 5 см, а 3 см можно делать, можно вообще делать в уровень, - напомнил губернатор и привел «пример из жизни»: – На Аллее смелых переход был к школе: бордюр высокий и «газон», а на самом деле просто грязь, потому что все наступают и ничего там не растет, и зачем газон на переходе не понятно. Я тогда еще Александру Георгиевичу (Ярошуку - Ред.) говорил: «Ну, что такое, ну сделайте». Что сделал город? Положил плитку, но понижение не сделал! И мамы с колясками опять «играют» в водокачку, - Антон Алиханов изобразил руками несчастную маму, которая вверх-вниз поднимает коляску. – Такого отношения быть не должно.

Снова про воду

Обратил внимание губернатор и на то, как в Калининграде делают отводы воды.

- Идет желоб по тротуару и… упирается в газон. Просто в никуда. И газон мокнет, трава гниет, травы и нету, остается только грязь, воде некуда уходить. Так везде, - заметил Антон Алиханов.

На этих словах глава региона обратился к мэру города Алексею Силанову.

- Мы с вами договорились. Посмотрим проект по тротуарам. Мы, если получится, изыщем возможность сделать какую-то программу. Должны быть новые парковочные места, защитные решетки для корней деревьев, отливы и сливы, конструкции для маломобильных групп. Если уж будем делать, то давайте до конца: везде съезды с тротуара. Это создает удобство для горожан. Повнимательнее к этому, пожалуйста.

- Мы на следующий год у себя 51 миллион рублей предусмотрели на тротуары, - ответил Алексей Силанов.

- Мы вам поможем, - кивнул губернатор.

В ТЕМУ

В 2019 году - Киевская, Гагарина и Балтийское шоссе

Из запланированных на этот год объектов, к сожалению, готовы не все. Хотя общий объем финансовых вложений всех уровней – 2,5 млрд. рублей на десятки улиц, тротуаров и переходов.

- Были подрядчики, которые не справились с поставленной задачей. Город ведет себя достаточно жестко и правильно делает, что не принимает эти работы до того, как будут устранены все замечания, - заметил губернатор. - На Нарвской устроили целое шоу с тротуарами. Все там будет доделано, приведено в финальный вид. Главный вопрос – это качество. Несмотря ни на что, подрядчики продолжают нести ответственность в течение 5 ближайших лет и за свой счет все недостатки должны исправлять.

По словам главы региона, эту «красоту» на Нарвской скоро уберут.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Антона Алиханова, на следующий год у региона по программе БКД очень амбициозные планы. Если считать вместе с областным финансированием, речь идет о сумме в 2,4 миллиарда рублей. На эти деньги планируют отремонтировать многие дороги и тротуары в Калининграде: улицу Гагарина, подъезды к мосту на Киевской, часть Балтийского шоссе. Плюс региональные объекты: улица Победы в Черняховске, трассы между Правдинском и Озерском, между Добровольском и Нестеровом, почти вся центральная часть Мамоново, дороги в Багратионовском, Зеленоградском, Полесском, Гурьевском городском округе, в самом городе Гурьевске