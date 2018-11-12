2018-11-12T14:24:47+03:00
Дом. Семья

До первого дня рождения не дожил четыре дня: в зоопарке Белгорода умер жирафенок из Калининграда

У ветеринаров есть несколько версий гибели животного, одну из которых должны подтвердить лабораторные анализы
Светлана БАРОН
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До первого дня рождения Сафари не дожил четыре дня.До первого дня рождения Сафари не дожил четыре дня.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В зоопарке Белгорода умер жирафенок Сафари, который родился в Калининграде в прошлом году. Об этом сами представители зоопарка сообщили в выходные.

«В минувшую субботу, 10 ноября в нашем зоопарке случилась большая трагедия. Умер любимец города, наш милый жирафенок Сафари. Три месяца назад он приехал к нам из далекого Калининграда и с первых дней был окружен заботой и вниманием. Специально для Сафари в зоопарке построили просторный летний вольер и удобное помещение для зимовки. Мы бережно приучали его к новому месту, тщательно подбирали рацион питания, учились не бояться внимания людей, которые так сильно полюбили нашего малыша. Он не дожил до своего первого дня рождения всего четыре дня. На этой неделе мы собирались отметить праздник вместе со всеми, кому он стал так же дорог, как и нам. Теперь Сафари больше нет. И нам всем нестерпимо больно», - отмечается на странице зоопарка в соцсети.

- Мы понимаем, насколько тяжело коллегам сейчас, - заявила пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова в эфире радио «Комсомольская правда». - Мы видели, что животное было для них очень важно. Наши ветеринары поддерживают контакты с ветеринарами белгородского зоопарка. Мы не можем предположить, в чем причина такого исхода. Перед тем, как жирафенок отправился туда, мы тщательно исследовали условия его будущего содержания, нас очень порадовал его новый вольер, который отвечал всем требованиям. У нас стажировался директор белгородского зоопарка, учился уходу за жирафами, прорабатывались рационы. Но произойти могло все, что угодно. Результаты вскрытия будут через несколько суток. Будем ждать, после чего делать выводы для себя на будущее.

Уточняется, что в воскресенье специалисты провели вскрытие для установления причины гибели животного. У ветеринаров есть сразу несколько версий, одну из которых должны подтвердить лабораторные анализы.

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