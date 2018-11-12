Ветки в лицо и столбы посреди тротуара: легко ли живется незрячим калининградцам

Сергей Киселев – лидер региональной Ассоциации молодых инвалидов «Аппарель». Он рос обычным ребенком, окончил школу, потом институт. Больше 10 лет работал аудитором, главным бухгалтером, финансовым директором в различных компаниях. Зрение начал терять постепенно из-за заболевания глаз. В 40 лет Сергей ослеп. В полной темноте он живет уже 12 лет.

Проблемы под ногами

С Сергеем мы встретились в кафе в центре Калининграда. В такие заведения он, как признался, заходит не очень часто. И не только из-за того, что на входе нет перилл, а двери неудобные. Причина в том, что персонал не умеет обслуживать слепых, поэтому отдохнуть с чашечкой кофе получается не всегда.

- Когда я прихожу куда-то с сопровождающим, персонал в 99 процентах говорит с ним, а не со мной. Я понимаю, что срабатывает контакт «глаза в глаза», если такого контакта нет (Сергей по понятным причинам носит черные очки - Ред.), человек переводит автоматически глаза на того, кто на него смотрит. То есть общаются с сопровождающим, хотя клиент - это я, покупаю я, деньги отдаю я. Да, слепой, но, пожалуйста, общайтесь со мной. Если я покупаю брюки в магазине, продавец рассказывает про размер и цвет моему сопровождающему, - продолжает Сергей. - В шумном кафе могут поставить кофе и молча уйти. А я сижу и не знаю, что передо мной чашка.

Наш герой дома быть не привык, живет активной жизнью, насколько это возможно. В субботу прилетел с конференции из Москвы, а в воскресенье написал об этом статью. В понедельник трудился в офисе, а с утра во вторник идет на йогу.

Пластиковые ящики с песком - серьезная преграда для незрячих пешеходов.Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде мы часто и справедливо ругаем разбитые тротуары, лужи и высокие бордюры. Зрячему человеку сложно представить, какие усилия нужно приложить слепому, чтобы просто пройти по улице.

С Сергеем мы решили прогуляться по недавно отремонтированной улице Черняховского. На ее пересечении с Пролетарской все светофоры со звуковым сигналом – это уже хорошо. А вот тактильная плитка есть не везде. Она отсутствует там, где лежит свежий асфальт.

- Тактильная плитка обозначает, что пешеходная часть заканчивается и впереди опасность в виде дороги с автомобилями. Когда ее нет, не понятно, можно ли идти дальше, - Сергей белой тростью простукивает тротуар и вот, уже шагает на дорогу. В районе перехода бордюр понижен. И если для мам с колясками и для велосипедистов это удобно, то для незрячего человека, в отсутствии тактильной плитки, просто опасно.

Идем дальше, в сторону Верхнего озера. И буквально натыкаемся на очередную проблему – посреди тротуара возвышается столб, а рядом стоит еще и пластиковый ящик с песком. На пути от Черняховского до озера вся дорога с такими преградами. Без сопровождения слепому человеку пройти тут почти невозможно.

На перекрестке с Озерным проездом тактильная плитка есть, но Сергей ее даже не чувствует: ни тростью, ни подошвой обуви. Выступы на плитке небольшие, а ложбинки забиты грязью.

- Да и уложена она неправильно – узкая полоска, которая почему-то прерывается по углам. Таких разрывов быть не должно быть, они сбивают с толку, - поясняет Сергей.

На улице Баранова, напротив недавно снесенного вещевого рынка, мы и вовсе попадаем в тяжелую ситуацию. У проезжей части стоят маленькие и большие столбы. Их всего семь, да еще возвышается длинный, как рельса, ограничитель для автомобилей.

- Это какой-то лес столбов. Для меня это просто путаница, непонятный лабиринт, - комментирует Сергей. – А запнувшись о такую преграду для машин, я просто упаду.

По словам Сергея, еще одна проблема – ветки деревьев, которые нависают над тротуаром. Для слепого встреча с такими преградами – обычное дело. Например, в ветви ёлки мы уперлись на улице Зоологической. Еще один казус там – тактильная плитка, уложенная, почему-то, в один длинный ряд вдоль дороги. Когда это делали, забыли одно – проконсультироваться со слепыми. Сергей говорит, что в таком обозначении нет никакого смысла.

- Должен быть разумный подход, баланс и единообразие. Если плитка, то одинаковая, одинаковые звуковые сигналы светофоров. У нас не так. Я был в Лондоне, еще, когда видел. Там все продумано: есть яркие полоски для слабовидящих, тактильные обозначения для незрячих. Это не смотрится как социально-медицинский элемент, а наоборот – как элемент архитектуры и дизайна, который вписывается в окружающий ландшафт. Нам до такого далеко.

Еще одна беда слепых - это дождь. От луж, в которые невольно наступают незрячие, ноги очень быстро промокают. Мешают выбоины плитки, разбитый тротуар, грязь…

Общественный транспорт для слепых – отдельная тема: и здесь хватает проблем.Фото: Александр КАТЕРУША

«Я включил, а оно не работает»

Общественный транспорт для слепых – отдельная тема. Стоим на остановке на улице Тихорецкой. Автобус №10 останавливается более чем в метре от тротуара. Сергей идет осторожно, выставив трость и руку вперед. Не с первого раза, на ощупь заходит в первую дверь. И кондуктор, и водитель «десятки» видят инвалида, но помочь не вызываются.

В кабине шофера так громко играет музыка, что Сергей просит сделать потише.

- Вот так всегда. Типичный случай. Вместо того, чтобы сказать какой номер автобуса, они включают музыку. Шум. Песни. Как ориентироваться? А если мне надо позвонить и предупредить, чтобы меня встретили? И едут, конечно, не объявляя остановки, - вздыхает Сергей.

Пока автобус трясется на кочках, подхожу к водителю.

- Почему же не объявляете остановки? - спрашиваю шофера, который тычет пальцем в аппарат с экраном.

- Я включил, а оно не работает, не объявляет, – оправдывается он.

- Почему? – уточняю.

- Не знаю! Я механик что ли, чтоб разбираться?

- Может быть, потому что вы включили только что, когда мы вошли и спросили? – на этот вопрос водитель отвечать отказался.

С трудностями взаимодействия в общественном транспорте Сергей сталкивается постоянно. Вот еще пример.

- Я еду один, достал проездной билет. Держу его в руке одну остановку, вторую, третью. Потом не выдерживаю и убираю. И я не знаю, посмотрел его кто-то или нет. Или слышу просто: «Спасибо». Хорошо, но кому это сказали? В транспорте рядом много людей, - говорит Сергей. – Почему кондуктор не может коснуться меня и сказать: «Я кондуктор, я видела ваш проездной. Спасибо». Тактильного контакта у нас нет вообще, в культуре нет. Это не принято. Все бояться дотронуться или назвать себя. Если ты работаешь в сфере сервиса, твоя задача быть инициатором коммуникации, к тебе пришли. Стоит сказать: «Я Петя. Вы не видите, я помогу вам».

Увы, коммуницировать со слепыми не умеют, в своем большинстве, и жители нашего города. Даже, если хотят помочь. Нас просто никто не учил, а мы и не задумывались об этом.

- Я захожу в автобус и слышу: «Мужчина, садитесь». Вокруг давка, полно пассажиров. Кто и кому это сказал? Догадываюсь, что мне: «Куда садиться»? Слышу: «А вот здесь, вот тут». Я не понимаю, переспрашиваю: «Где здесь?». Слышу: «Так вот же, вот тут, перед вами», - описывает ситуацию Сергей. Стоит представить, что наш герой абсолютно ничего не видит и становится понятно, насколько бесполезны одни только слова.

Но не все так плохо.

- Бывает, что люди ведут себя правильно. Меня подвозил таксист. Я ему сказал, что не вижу, и попросил помочь. Он вышел из машины и сделал все правильно: открыл дверь, положил мою руку на дверь, вторую руку положил на крышу машины. Я понимаю, какие габариты и куда сесть. Все просто. Я спросил: «Вы уже возили слепых?». Он сказал, что никогда раньше. Значит, есть внутренняя культура. Хорошо, когда так.

Сергей Киселев жалуется, что тактильная плитка плохо ощущается тростью.Фото: Александр КАТЕРУША

Закрой глаза

Вспомните, как часто вы видите на улицах Калининграда инвалидов-колясочников или слепых людей? Почти никогда. Но это вовсе не потому что их у нас нет.

- Я иду домой, человек на остановке вызвался помочь и спрашивает: «Тебя ни разу не грабили?». Когда я это услышал, был в шоке от такого вопроса. Я никогда не думал об этом и до сих пор под впечатлением. Для меня проблема доверия – самое главное. Я доверяю и хочу доверять. Иначе я бы не вышел из дома. Именно поэтому в городе не видно людей на колясках или слепых. Потому что они не доверяют доступности среды и всем, кого встречают, – говорит Сергей.

Он рассказывает, что их ассоциация («Аппарель») активно проводит занятия с персоналом различных заведений и общественных мест. Учат взаимодействовать с незрячими проводников поездов, работников гостиниц, ресторанов и музеев. Чтобы персонал умел общаться, знал, как чем помочь, как обслужить, как дать сдачу.

- Мы пытаемся рассказать, что дотронуться до слепого человека ладонью – это нормально, это корректно, - говорит Сергей. – Мы обращаем внимание на окружающую нас среду. Почему на ступеньках аптеки нет перилл? Почему светофор с кнопкой, но без звука? Ведь для незрячего такой светофор абсолютно бесполезен. Есть и мелочи, вроде оборудования в общественных туалетах в торговых центрах. Почему не поставить мусорную корзину под бумажными полотенцами? Тот объем информации, что вы видите за пару секунд, я не получаю. Оттенки, детали интерьера, вывески. Стол: его размер, фактура и блеск столешницы. Я этого не вижу. Основное отличие слепых от других людей в том, что мы принимаем решение при отсутствии информации или же если она сильно ограничена.

Ежегодно в День отказа от автомобилей калининградцев активно призывают оставить машины дома. А в день акции «На работу на велосипеде», сесть на двухколесный транспорт.

Может нам и в День слепых приобщиться к проблеме? Есть такой тренинг - завязываешь глаза и с сопровождением идешь по улице. Потом можно поменяться повязками. Так попробовать проехать на трамвае, перейти дорогу, зайти в аптеку или просто купить хлеб в магазине.

СПРАВКА «КП»

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых, главная цель которого — привлечь внимание к незрячим их проблемам.