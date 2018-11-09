В Калининграде обнаружили старинный каменный колодец

Специалисты предприятия «БалтСпецАрхеология», которые продолжают раскопки на берегу Нижнего озера (бывшего Замкового пруда) в Калининграде наткнулись на колодцы, расположенные в одну линию – судя по всему, над разведенной когда-то водоносной жилой. Предполагается, что таких объектов будет, как минимум, три – причем два археологи уже исследовали. Первый из них имел простой деревянный сруб, зато стены второго, глубиной в несколько метров, оказались выложены крупным камнем. Внушительность кладки и сегодня производит впечатление.

- По предварительным выводам, этот колодец был засыпан за ненадобностью кирпичным боем еще в конце XVII века, - рассказывает археолог Дмитрий Говердовский. – Когда вырыли, точно определить не удалось, но вряд ли он эксплуатировался долго - на дне не нашлось практически ничего. Ну, или его старательно и регулярно чистили в свое время.

К сожалению, сохранить старинный колодец в качестве городской достопримечательности не удастся. Объект, хотя и может выглядеть любопытно в глазах обывателей и туристов, для науки особой ценности не представляет. Так что, строители, которые идут следом за археологами (как известно, между офисом телекомпании «Калининград» и областным историко-художественным музеем здесь вскоре вырастет комплекс новых зданий), наверняка предпочтут сэкономить на расходах. Это наверняка сделали бы еще немцы, просто вышло так, что колодец оказался в промежутке между позднейших построек – только благодаря этому и просуществовал в «законсервированном» виде до нашего времени.