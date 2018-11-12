2018-11-12T14:59:44+03:00
Общество

Власти Калининграда переименуют две остановки в центре города

Речь идет об остановочных пунктах «Центр молодежи» и «Музей изобразительных искусств»
Александр КАТЕРУША
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Остановка на Московском проспекте скоро сменит вывеску.Остановка на Московском проспекте скоро сменит вывеску.Фото: Александр КАТЕРУША
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Начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин согласился с необходимостью переименовать две остановки в центре города. Об этом он сказал, отвечая на вопрос «Комсомолки».

Речь идет об остановочных пунктах «Музей изобразительных искусств» на Московском проспекте и «Центр молодежи» на Ленинском проспекте.

В первом случае название фактически не соответствует, ведь Музей изобразительных искусств (стал так называться после переименования из Художественной галереи) переехал в здание кёнигсбергской биржи на Ленинский проспект. Старое музейное здание на Моспроспекте нынче занимают танцевальные студии.

Во втором случае никакого Центра молодежи рядом с остановкой нет, ведь он съехал, освободив Биржу как раз под Музей изобразительных искусств. А название остановки осталось прежнее.

- Рассмотрим этот вопрос на заседании ближайшей комиссии. Переименуем. Правильно. Это вообще не проблемный вопрос, - сказал Олег Кутин. - Мы сейчас делаем анализ по всем остановочным пунктам – это поручение главы города. Чтобы мы понимали, как они оборудованы, что необходимо: урны, скамейки. Мы должны провести полную инвентаризацию, чтобы в следующем году понимать первоначальный план нашей работы.

Остается надеяться, что в 2019 году остановки будут называться уже корректно, и не будут путать приезжих и местных жителей.

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