Тихая годовщина: как в Калининграде отметили 100-летие окончания Первой мировой войны

Мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, в отличие от 100-летия ее начала, в Калининградской области прошли без особого размаха. Скорее, даже кулуарно. Тем не менее, несколько из них можно отметить.

10 ноября в поселке Московское Багратионовского района состоялся очередной субботник у памятника жителям поселков Шромбенен, Понитт, Бёген, Кляйн Лаут и Гросс Лаут, погибшим в Первой мировой войне. Рядом с восстановленным силами общественников обелиском (его собрали из четырех фрагментов) появились четыре информационных щита, сообщающих о боях, проходивших на этом месте. Как установили калининградские историки, рядом с поселком Шромбенен (сегодня – Московское) состоялось несколько сражений. В 1807 году - с участием казаков, в 1914-м - при участии гвардейской тяжелой кавалерии Русской императорской армии, а в 1945-м тут с боями прошла 63-я Краснознаменная Витебская стрелковая дивизия. В субботнике, кроме реконструкторов и краеведов, приняли участие воспитанники Балтийского военно-морского института имени Ушакова.

11 ноября акции памяти прошли сразу в трех районах. Одна – на воинском захоронении поселка Совхозное Нестеровского района, где покоятся 438 русских и 646 немецких воинов. Вторая – в поселке Фурмановка того же Нестеровского района, где волонтеры «Технополиса GS» открыли мемориальную плиту, на которой увековечены 35 русских воинов, павших в Гумбинненском сражении (ранее здесь были установлены два креста с именами погибших в том же сражении офицеров). Третью акцию провели под Гвардейском, где состоялось открытие памятного знака троюродному брату императора Николая Второго, князю Игорю Константиновичу Романову, принимавшему участие в боях под Тапиау в составе лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. Кроме того, торжественные мероприятия с возложением цветов прошли и в Гусеве у памятника «Штыковая атака».