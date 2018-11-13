Мощи святителя Луки провезут по нескольким больницам Калининграда

Одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского везут по городам России. Своеобразный тур начался во Владивостоке и окончится в Калининграде. К нам мощи Луки прибудут 23 ноября и пробудут до 27 ноября.

Пресс-служба Калининградской епархии сообщает, что имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя. Сам Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие молятся ему с просьбами о помощи в болезнях.

Уже известна программа пребывания мощей в нашем регионе.

23 ноября в 19:00 — встреча мощей в Кафедральном собре Христа Спасителя г. Калининграда, благодарственный молебен. Мощи свт. Луки будут доступны до 22:00.

В выходные дни, 24 и 25 ноября, мощи будут доступны в соборе с 8:00 до 22:00.

Уже 26 ноября мощи привезут в несколько городских больниц:

- 8:30 в областную больницу;

- 11:00 в многопрофильную больницу;

- 13:30 в детскую областную больницу;

- 16:00 в БСМП.

26 ноября в 18:30 мощи прибудут в храм святой великомученицы Екатерины поселка Родники Гурьевского района.

27 ноября мощи будут доступны с 8:00 до 10:00.

Доставит святыню Фонд Андрея Первозванного по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

СПРАВКА «КП»

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Талантливый живописец, он отказался от карьеры художника и отучился на медика.

Валентин одним из первых делает сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Многим слепым вернул зрение.

В мае 1946 года назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.

Принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в мединституте, служил и выступал с проповедями в храмах, много сил отдавал восстановлению крымских церквей.

До последних дней жизни святитель продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался 11 июня 1961 года.