Премьера по Гоголю в Калининграде: мертвые души из поролона и снег, падающий в небо

Премьерные показы «Мертвых душ» в постановке режиссера Калининградского областного драматического Вячеслава Виттиха продолжаются. Корреспондент «Комсомолки» побывала на третьем показе, оказавшись в зрительном зале среди школьников и педагогов.

В антракте слышала, как одна учительница другой говорила, что не представляет, как обсуждать с учениками увиденное, мол, сложный спектакль для восприятия, для понимания. Та ей советовала сделать просто: обсудить с детьми жанр постановки.

- Так и начинай урок, - советовала коллега, - спроси детей: что это – драма, фарс, фантасмагория?

- Сначала Гоголя нужно прочитать, - это из обсуждения школьниц. - Потом – то, как Нина Садур по Гоголю написала свою пьесу о Чичикове, и только потом – смотреть спектакль.

К слову, ругаемый калининградскими критиками Ноздрев, судя по реакции школьников-девятиклассников, - лучше всех! Особенно в тех сценах, где он бесцельно стреляет в невидимого врага и предлагает Чичикову купить собаку. И перед зрителями дважды появляется настоящая хаски. Зал гудит. В театре все должно быть по-настоящему…

Школьницы по-своему правы. Не зная «Мертвые души» Гоголя, вы вряд ли полно воспримете Губернатора, Собакевича, Плюшкина и Коробочку. Не читая пьесу Садур, будет много вопросов, например, о таинственной незнакомке. Она на протяжении всего спектакля сопровождает Чичикова. То она из царства мертвых, крови боится, то в зеркале отражается. Спектакль «утащит» на глубину, если вы уже знакомы с предыдущими работами режиссера Виттиха: «Куклы», «Панночка», «Дракула»…

Чичиков и таинственная незнакомка.Фото: Геннадий Филиппович

Мертвые души в спектакле – поролоновые куклы, темно-серые силуэты. Они мигрируют по сцене, выполняя роль то лежанки, то кресла, то кабинета. Их движение столь стремительно, что не покидает ощущение - мертвыми душами заполнен весь зал (на самом деле для спектакля изготовлено 20 таких поролоновых кукол. – Ред.). Чичикова, как вы помните, это множество не пугает. Скупает, заводной-бесовской, все!

Весь спектакль на грани: жизни и смерти, безумия и здравомыслия, молитвы и падения, реального и мистического. Даже костюмы у персонажей сложно читаемые – мужское это или женское? Вот вроде шинель, но рукава – фонариками, присборены, а из под полы – нежнейший фатин. И с силой притяжения в спектакле не все ладно. Вы не поверите, там снег идет снизу вверх, падает в небо…

Современный театр, который все больше и больше врывается в стены калининградской драмы, можно сколько угодно ругать и категорически не принимать, но строится он на фундаменте классики. И в этих «Мертвых душах», сняв шинель с присборенным рукавом и фатином, вы увидите не только Гоголя и Садур, но еще и Салтыкова-Щедрина, Пушкина, Шукшина и услышите народное «Степь да степь кругом» и много чего еще. Рассматривая эту многослойность, вы непременно окажетесь на несущейся птице-тройке.

- Русь, куда же несешься ты? Дай ответ…