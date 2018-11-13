Что известно о повышении налога на недвижимость в Калининграде

На самые распространенные вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответила Светлана Роева, и.о. заместителя руководителя УФНС по Калининградской области.

Когда в этом году последний день для уплаты имущественных налогов?

В 2018 году — 3 декабря, так как 1 декабря выпадает на выходной, и он переносится на следующий рабочий. Но не откладывайте уплату на последние часы, ведь банк после определенного часа проводит платежи следующим днем.

Когда налоговая разослала уведомления о необходимости уплатить налог?

Калининградцы, которые подключили себе услугу личного налогового кабинета в сети, получили уведомления еще в июне. В июле, августе и начале сентября пришли бумажные уведомления тем, кто получает их по почте.

Что будет, если не успел заплатить до 3 декабря?

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,025 %. Соответственно, чем выше сумма налога, тем выше сумма пени.

Если уведомление не пришло?

Уведомления были направлены абсолютно всем. Вспоминайте, подключен ли у вас личный кабинет. Что касается бумажных сообщений, то они направлялись через Почту России заказными письмами, которые нужно получать на самой почте.

Налог на недвижимость повышался в этом году?

Налог на имущество физических лиц на территории Калининградской области исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Это предусматривает определенную формулу с постепенным повышением налога по сравнению с инвентаризационной стоимостью. Мы исчисляем налог таким образом второй год, потому применяем коэффициент 0,4 (в прошлом применяли 0,2). Повышение составляет примерно 20-25 процентов. В следующем году будет снова повышаться. В отдельных случаях коэффициенты не применяются (например, если налог с инвентаризацинной стоимости получался больше, чем из кадастровой).

Если у меня с соседом одинаковые квартиры, а платим мы разные суммы?

Сумма налога может отличаться, исходя из разных условий, например - количества собственников.

Если у меня стоимость налога на недвижимость повысилась не на 20 процентов, а на все 100?

Это значит, что возросла сама кадастровая стоимость, являющаяся налоговой базой. Ее налоговая служба получает от Росреестра. Исчисление проходит не реже, чем раз в пять лет, и предыдущая кадастровая стоимость, которую использовали на 2017 год, была утверждена в 2012-м.

Я могу оспорить сумму кадастровой стоимости?

В Росреестре создана для этого специальная комиссия. Калининградцу нужно собрать пакет документов, в который входит и независимая оценка объекта (её надо оплатить самостоятельно).

Пока идет разбирательство, я могу не оплачивать налог?

Начисленный налог нужно в любом случае оплатить. Ведь даже если вы выиграете суд и размер налога вам уменьшат, на неоплаченную часть уже будет начисляться пеня.

Кто может не платить налог на имущество?

Освобождаются от уплаты налога пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, но льгота носит заявительный характер, то есть граждане должны уведомить, что хотят получать ее. Надо прийти в налоговую и написать заявление. Льгота предоставляется в отношении одного объекта одного вида (то есть только одна квартира, а не несколько, одна машина, один гараж). Если у пенсионера есть объекты для предпринимательской деятельности, на них льгота не предоставляется. По федеральному закону разработаны специальные форматы и по предпенсионерам. Пенсионный фонд будет нам подтверждать наличие таких людей.

Как восстановить забытый пароль в личном кабинете?

Если вы подключались до 2017 года, то восстановить пароль можно при посещении налоговой инспекции. Кто подключился в 2018 году, смогут восстановить пароль, используя электронную почту и ответив на проверочное слово.

Эфир о налогах на недвижимость слушайте полностью ЗДЕСЬ.