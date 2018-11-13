В крымском зоопарке погибли балтийские тюлени из Калининграда

В прошлом номере мы писали о том, что в зоопарке Белгорода умер жирафенок из Калининграда. И вот, очередная печальная история о животных, которых передали из нашего зоопарка. На этот раз – в Крым.

В 2014 году парк львов «Тайган» на черноморском побережье приобрел «за символические деньги» у Калининградского зоопарка трех балтийских тюленей. Все они находились в хорошем физическом состоянии и были здоровы. В течение двух лет два серых тюленя погибают. В «Тайгане» остается жить единственный серый тюлень Маэстро, да к тому же с болезнью глаз. О жутких условиях его содержания, о заболевании, о маленьком бассейне с вечно грязной водой, о прочих нарушении всех мыслимых правил сообщили в соцсетях зоозащитники. Была составлена петиция.

Калининградский зоопарк, как оказалось, в курсе этой истории. Нам сообщили интересные подробности.

- Отправляя животных в другие зоопарки, мы всегда проверяем качество и условия их будущего содержания. Если есть возможность, сами выезжаем в зоопарк и смотрим. Чаще всего проверка заключается в том, что принимающая сторона присылает нам фотографии и описание того места, где животных будут содержать: карты, технические схемы. По факту содержание тюленей в Крыму оказалось не тем, что было заявлено нам при переписке, – говорит директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Как рассказали в зоопарке Калининграда, после ЧП руководство подняло все документы и письма из Крыма и обнаружили нестыковки.

- Вот, 23 апреля 2014 года она нам пишут: «Размеры бассейнов для тюленей 12х12 метров. Два бассейна рядом. Они находятся в стадии завершения отделочных работ, осталось забетонировать три участка суши на балках». То есть речь шла о двух бессейнах, сопоставимых по площади с нашим, в котором содержатся четыре здоровых тюленя, спасенных из природы. В Крыму на деле оказалось точно не 12х12 метров! Все это можно трактовать как недостоверно предоставленную информацию, – продолжает Светлана Соколова. - Сам факт того, что животные погибли, а оставшийся тюлень болен, уже результат некачественного содержания.

Калининградский зоопарк предпринимает все меры, чтобы эту ситуацию исправить. Но как? С зоозащитниками, которые занимаются этим делом, наши специалисты в постоянном контакте: консультируют, обмениваются информацией.

- Я поддерживаю волевое решение по изъятию животного. Надеюсь, что проверки приведут именно к этому. Либо добровольная передача в лучшие условия. Главное, чтобы животное попало в хорошие руки, - говорит Светлана Соколова. - Этот крымский зоопарк у нас теперь в черном списке. Мы никогда с ним больше работать не будем. Эту информацию я довела до своих коллег по Ассоциации российских зоопарков и аквариумов. Мы были на конференции и об этом рассказали. Все теперь знают печальный результат содержания трех абсолютно здоровых животных.

Если будет принято решение об изъятии несчастного Маэстро, встает вопрос о том, куда его деть. В Калининград назад животное забрать не могут, так как у нас содержатся четыре взрослых тюленя в одном бассейне – больше уже нельзя.

Мурманский океанариум готов взять Маэстро. Это не идеальный вариант, но однозначно лучше, чем сейчас.