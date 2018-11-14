Где в Калининграде получить помощь детского офтальмолога

Кадровый вопрос

- Хватает ли детских офтальмологов в поликлиническом звене Калининграда и области? Доступна ли помощь таких специалистов?

- Одной из основных проблем детской офтальмологической службы Калининградской области является дефицит кадров на уровне первичной медико-санитарной помощи. В соответствии со штатными нормативами, утвержденными Минздравом России, число должностей врачей –офтальмологов - 1 на 100 000 детского населения. Потребность Калининградской области - 19 специалистов на количество детского населения, что не соответствует действительности из-за недостатка врачей. Дефицит кадров в поликлиниках составляет 8 ставок по области. В городе основная доля врачей сосредоточена не в поликлиниках, а в оптиках, частных центрах. В силу очень большой загруженности врачей, медицинская помощь, оказываемая населению, не может удовлетворить потребителей и работодателей.

- Каков порядок оказания помощи детям с заболеваниями глаз?

- Этот порядок регулируется нормативными документами, в регионе работает четкая маршрутизация пациентов с патологией зрения. При наличии показания для плановой или экстренной помощи госпитализация маленьких пациентов осуществляется по направлению врачей-офтальмологов муниципальных поликлиник, врачей-офтальмологов консультативно-диагностической поликлиники Детской областной больницы. В составе офтальмологической службы больницы шесть офтальмологов. Они оказывают квалифицированную помощь пациентам не только офтальмологического отделения, но и пациентам всех отделений больницы.

Междисциплинарное взаимодействие – основа успеха детской офтальмологии. Например , успешное проведение операции зависит от четкой работы анестезиолога-реаниматолога . Наши специалисты оказывают консультативную помощь детям в отделениях неврологии , кардиологии , нейрохирургии , реанимации , где находятся пациенты с сочетанной патологией , последствиями травм, инфекций головного мозга.

- Какую помощь детям оказывают офтальмологи именно в детской областной больнице?

- В офтальмологическом отделении проводится консервативное и хирургическое лечение воспалительных заболеваний глаз, врожденной патологии органа зрения, нарушений рефракции , косоглазия. Главное достижение последнего времени – это значительный прогресс в лечении ретинопатии недоношенных. Лазерное хирургическое лечение – «золотой» стандарт в лечении этой патологии. Такие операции необходимо провести в четко обозначенный отрезок времени , который индивидуально определяется для каждого пациента. Вовремя проведенная операция может снизить инвалидизацию и улучшить качество жизни маленького пациента и в целом его семьи!

В нашей больнице работают врачи высшей квалификации с богатым клиническим опытом. Они в курсе современных методов лечения болезней глаз и коррекции нарушений зрения. А еще — они любят детей и умеют с ними ладить! Мы оказываем помощь каждый день. Иногда приходиться направлять пациентов в Федеральные центры. Когда лечение проходит успешно – это радует и нас, и родителей пациента.

- В каких случаях врачи бывают бессильны?

- Иногда по объективным причинам мы не можем помочь маленькому пациенту. Например, недавно в нашем отделении проходил лечение ребенок, который упал на гвоздь, торчащий из доски и получил сквозное ранение глазного яблока. На нашем уровне мы оказали первичную помощь, была проведена хирургическая обработка входящего отверстия, лазерное хирургическое лечение с целью блокировать выходное отверстие. Но со временем у ребенка произошло ухудшение зрения в связи с тракционной отслойкой сетчатки. Такой исход был неизбежен . В таком случае, когда речь идет о редкой «штучной» операции, которую лучше сделать там, где у офтальмологов имеется наибольший опыт подобного вмешательства. В этом отношении я очень благодарна сотрудникам НИИ глазных болезней им. Гельмгольца (Санкт-Петербург) за отзывчивость и высокий профессионализм.

Конечно, у нас нет каких-то новейших супердорогих приборов, которые по карману только частным офтальмологическим клиникам или центрам федерального значения, но для оказания помощи на должном уровне - более чем достаточно.

Компьютер – позже!

- Какие проблемы со зрением чаще всего встречаются у детей Калининградской области?

- Основными причинами нарушения зрения у детей являются наследственные и врожденные заболевания, травмы, высокая нагрузка на глаза, аллергические заболевания. К сожалению, зрение современных детей с каждым годом становится хуже – офтальмологи последние 10 лет отмечают рост заболеваемости миопией (близорукостью). По данным диспансеризации в РФ, частота миопии увеличилась в полтора раза и возросла ее степень.

В 2017 году в Калининградской области среди впервые выявленных заболеваний болезни глаза и его придаточного аппарата вышли на второе место, хотя в 2016 году они были на третьем месте. Количество ребят с проблемами глаз увеличилось на 18,8%. Результаты текущего года будут подведены в его конце, но уже видно, что сегодня, как никогда, количество детей, состоящих на учете у офтальмолога, больше, чем у всех остальных специалистов: урологов, бронхопульмонологов и прочих. Намечена и еще одна тенденция: среди детей 5–9 лет болезни глаз занимают третье место, с 10 до 14 лет – второе, а среди 15–17-летних выходят на 1-е место. Эта статистика говорит о том, что в ходе обучения здоровье ребенка снижается в два раза!

- Что считаете основными причинами заболевания? Назовите главные меры профилактики.

- Виной всему – обилие компьютеров и различных электронных устройств, с которыми ребенок начинает свое знакомство буквально с пеленок. Ребенок только начал на ножки вставать, а уже играет в планшете! Поэтому, конечно, появление огромного количества доступных гаджетов и электронных игрушек приводит к расстройству зрительных функций у детишек. Близорукость возникает сегодня намного раньше, чем это было 15-20 лет назад. Как следствие – все больше детей уже в первый класс идут в очках. И нельзя забывать, что прогрессирующая миопия чревата серьезными осложнениями: отслойкой сетчатки, обширными кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело глаза, которые требуют срочной госпитализации и хирургического вмешательства. Поэтому настоятельно рекомендую всем родителям знакомить ребенка с компьютерами как можно позже и строго дозировать ежедневную нагрузку на глазки.

На осмотр - в первый же месяц

- Как часто необходимо посещать офтальмолога?

- Ребенка нужно обязательно показать врачу-офтальмологу в первый месяц после рождения, когда окулист смотрит, нет ли врожденной патологии. Потом осмотр должен проходить в год. Особое внимание следует уделять детям из групп риска - семей, в которых большинство родственников носят «сильные» очки, а также детям, у которых родители, бабушки, братья или сестры страдают косоглазием, имеют искривление роговицы (астигматизм) или же изначально плохо видят одним глазом. Своевременное выявление у ребенка проблем со зрением и последующее правильное и вовремя начатое лечение могут избавить не только его, но и всю семью от массы проблем и трудностей!

- Когда стоит привести ребенка к офтальмологу срочно?

- Если вам кажется, что младенец плохо различает предметы или не видит совсем. Если ребенок любого возраста жалуется на нечеткость изображения, стал хуже видеть вблизи или вдали. Если зрачки ребенка имеют разный диаметр. Если ребенок жалуется на двоение или искажение предметов. Если есть жалобы на боль в глазах или слезотечение. Если глазки красные, веки припухли, а также – если вы заметили косоглазие, в глаз попал инородный предмет, если ребенок получил травму глаза.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за помощью

БЕСЛАТНО

По полису ОМС ваш ребенок может получить бесплатную консультацию в поликлинике по месту прописки. Если в поликлинике нет такого специалиста, то учреждение выдаст направление, где по полису вас примет специалист.

Важно! Именно поликлиники выдают направление для получения помощи у офтальмологов детской областной больницы.

ПЛАТНО

«Апрелька»

ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 49

т. 91-91-50

«Ясный взор»

Ул. Клиническая, 74

т. 697-661

«Эдкарик»

Московский проспетк, 1-3

т. 777-103

«Медэксперт»

ул. Пражская,1

ул. Леонова, 8

т. 519-000

«Центр лазерной микрохирургии глаза»

ул. Леонова, 25 Б

т. 93-51-51

Стоимость первичного приема: от 800 до 1200 рублей.