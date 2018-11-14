Пейзажи калининградских детей и подростков могут появиться в Третьяковке

На этой экспозиции впервые выставлены работы юных художников со всей страны, которые стали победителями масштабного интернет-конкурса. Параллельно стартовал новый сезон проекта, в котором могут принять участие юные калининградские художники.

В течение года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам образовательной программы участникам предлагалось выполнить задание: создать собственную работу по мотивам произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт «Поколения М».

Из тысяч направленных на конкурс изображений педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших художественных работ, которые составили экспозицию «Авангардист Поколения М». Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов и сел. Экспозиция на протяжении месяца будет открыта для посетителей Новой Третьяковки на Крымском Валу одновременно с выставкой Михаила Ларионова.

Одновременно с открытием экспозиции МТС и Третьяковская галерея в рамках проекта «Поколение М» объявили о старте нового конкурсного сезона, темой которого станет пейзажная живопись. Дети и подростки 11-18 лет поборются за возможность выставить собственные картины в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова. Для участия в конкурсе достаточно загрузить художественные работы на сайт проекта до 31 мая 2019 года. Таким образом, у детей и подростков из Калининградской области есть шанс стать авторами следующей выставки в одном из крупнейших музеев страны.