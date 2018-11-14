Калининград, 90-е, янтарная мафия: на экраны выходит сериал с Павлом Прилучным в главной роли

В прошлом году в Калининградской области шла напряженная работа над сериалом «Желтый глаз тигра». И вот, картина готова. С 19 ноября по вечерам фильм начнут демонстрировать на Первом канале. Сообщается, что это самая ожидаемая премьера сезона.

Главную роль в киноленте играет актер Павел Прилучный, известный, прежде всего, по сериалу «Мажор». Глава компании «Профит», продюсер Игорь Толстунов еще до начала съемок сообщил, что фильм станет крайне важным для Калининградской области.

- Янтарь является одним из персонажей, драматургическим звеном, - поясняет он. - Весь процесс от добычи — как легальный, так и нелегальный — будет продемонстрирован в кино крупным планом. Вследствие чего спрос на янтарь может подняться. Это одна из целей нашего проекта. Действие в фильме происходит на территории Калининградской области, это конкретика. То есть, зрители после просмотра могут приехать сюда и побывать в этих местах.

В анонсирующем ролике и фрагментах фильма, которые уже вывесили в интернет, Калининград и в самом деле легко узнаваем. То мелькнет панельный дом напротив университетского корпуса, то издалека покажут автовокзал, возле которого - палатка с вывеской «Янтарь». И если люди стоят у стенда с газетными полосами, то наверху, как полагается, написано: «Вести Калининграда».

Немало места отведено и нашим природным красотам. Побережье Балтийского моря снимали даже с высоты птичьего полета. А там, на песочке, непременно сидят настоящие калининградцы с гитарой и поголовно в куртках-джинсовках. Девушки – в ярких брюках, с «боевым» макияжем и с пластмассовыми серьгами в ушах, парни – с патлами, за которые так гоняли в советские годы. К слову, длинноволосый парик надели и на Павла Прилучного. В таком непривычном облике популярный артист, признаться, выглядит довольно комично.

Внешнему виду персонажей создатели фильма вообще уделили много внимания. Объявляя набор актеров для массовки, киношники просили, чтобы люди были одеты в стиле начала 90-х годов: лосины, варенки, пиджаки с плечиками. Исключением стали спортивные костюмы – их в кадре видеть категорически не желали. Что из всего этого получилось – предстоит судить зрителям.

Напомним, впервые о планах снимать у нас сериал про янтарный бизнес в России рассказали на сессии «Индустрия кино. Продвигая регионы», которая проходила в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Первую серию «Желтого глаза тигра» смотрите в понедельник, 19 ноября, в 20:45.