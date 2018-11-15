2018-11-15T13:03:29+03:00
Происшествия

В Калининграде главврач роддома пожалела для новорожденного лекарство за 20 тысяч рублей - младенец умер

По версии следователей, она велела медперсоналу "сделать все для того, чтобы ребенок не выжил" - чтобы не портить статистику медучреждения
Игорь ОРЕХОВНадежда Ржевская
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В настоящее время главврач задержана.В настоящее время главврач задержана.Фото: vk.com
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Дикий случай произошел накануне в Калининград. В региональном Управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющей обязанности главврача одного из родильных домов Калининграда. 41-летняя женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

Еще 5 ноября в роддом (по нашей версии, роддом №4) привезли женщину, которая на следующий день произвела на свет мальчика. Для поддержания жизнедеятельности новорожденного потребовалось введение дорогостоящего препарата. И тогда главврач Елена Беговая (фамилия изменена - Ред.), по версии следствия, велела медперсоналу сделать все для того, чтобы ребенок не выжил. Столь странное, особенно для человека, принимавшего клятву Гиппократа, решение женщина объяснила высокой стоимостью требующегося лекарства и ухудшением показателей статистики в части смертности новорожденных. В этот же день ребенок умер.

- Желая избежать привлечения к установленной законом ответственности и создать благоприятную картину работы учреждения, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что плод погиб еще в утробе матери и ребенок родился мертвым, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – Женщину допросили, в ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Изъята необходимая документация, запланирован допрос ряда свидетелей. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас Елена Беговая задержана. По имеющейся информации, в этой истории фигурирует препарат куросурф, который вводят недоношенным детям, помогая "раскрыться" легким. Стоимость одного флакона емкостью в полтора миллилитра превышает 20 тысяч рублей.

Пока в уголовном деле фигурирует 286-я статья УК РФ в ее первой и третьей частях. В первом случае виновный может провести за решеткой до четырех лет. Третья часть указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Однако если в дальнейшем обвинение переквалифицируют на более тяжкую статью (а это не исключается), речь может идти и о более суровом наказании.

По информации "КП", трагедия произошла в роддоме №4 на улице Чайковского. Фото: Александр Подгорчук

По информации "КП", трагедия произошла в роддоме №4 на улице Чайковского.Фото: Александр Подгорчук

В региональном минздраве вносить хоть какую-то ясность (или высказать свою позицию) в сложившуюся ситуацию отказались.

- В настоящее время по указанному факту (возбуждение уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении руководителя одного из роддомов Калининградской области. – Ред.) правоохранительными органами проводятся соответствующие мероприятия, до окончания которых ведомство не имеет возможности давать комментарий, - заявили в министерстве.

Тем временем врачебное сообщество пока только кулуарно говорит о том, что как бы цинично не звучало заключение следственного комитета о якобы намеренном отказе врача спасать ребенка, доктор по-другому поступить не могла.

- Ребенок по физиологическим показания родился живой, но умирать он начал сразу после рождения вследствие асфиксии, - сказал «Комсомолке» источник. – Дело не в цене лекарства! Никакое лекарство – ни дешевое, ни дорогое - этого ребенка не спасло бы.

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