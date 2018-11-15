2018-11-15T14:16:23+03:00
Общество

Горсовет Калининграда не нашел денег на развитие трамвая в 2019 году

По словам Андрея Шумилина, жители "сами делают свой выбор в пользу автомобильного транспорта"
Светлана БАРОН
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Калининградский трамвай считается старейшим в России.Калининградский трамвай считается старейшим в России.Фото: Александр КАТЕРУША
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Депутаты горсовета, рассматривая в первом чтении проект бюджета на 2019 год, не предусмотрели денег на развитие трамвая. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин.

- Программы развития трамвая нет. Средства выделяются только на поддержание. Это эволюционный способ умирания, к сожалению. Для того, чтобы сделать этот вид транспорта современным, нужны инвестиции. У жителей сегодня другие требования — качественный, новый, современный транспорт, который должен вывозить людей из точки А в точку Б. Смотрите: там, где разрушаются трамвайные пути, возникают стихийные парковки. Люди сами делают свой выбор в пользу автомобильного транспорта, - отметил Шумилин.

Заместитель председателя горсовета также признался, что до сих пор не видел новых «секретных» трамваев, которые якобы разрабатывает для Калининграда «Уралвагонзавод».

- Для нас это информация в стиле «на рынке одна бабушка сказала», - заявил Шумилин.

Напомним, летом СМИ сообщали, что к новому году трамвай, аналогов которому нет в России, должен получить сертификат соответствия техническим требованиям, чтобы обновить парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске.

Программу «Говорит Калининград» о калининградском трамвае, которому в этом году исполняется 72, слушайте ЗДЕСЬ.

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