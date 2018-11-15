2018-11-15T18:39:16+03:00
Спорт

Калининградская дзюдоистка привезла из Бразилии две «бронзы»

Анжела Гаспарян успешно выступила на чемпионате мира среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро
Александр КАТЕРУША
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Анжела Гаспарян.Анжела Гаспарян.Фото: Правительство Калининградской области
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Спортсменка из Калининграда Анжела Гаспарян на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих завоевала две бронзовых медали: в командном и личном зачетах. Это можно считать высоким достижением, ведь 23-летняя калининградка выступала в тяжелой весовой категории «плюс 78 кг», что априори предполагает особенно серьезную конкуренцию.

- Поездка выдалась удачной,- подтвердил тренер дзюдоистки Сергей Мкртчян. – В «личке» мы, правда, ожидали результат получше. Анжела вполне могла пробиться в финал и занять более высокое место. Ведь в командном первенстве она боролась с француженкой и выиграла у нее, а вот в личном зачете этой же девочке вдруг уступила. Может быть, не настроилась, или немного расслабилась после первой победы.

О своей подопечной тренер говорит только хорошее, особо отмечая ее упорство.

- Главное у Анжелы - это характер. Если на тренировках не доработает, обязательно дожмет на соревнованиях! У нее есть спортивное упрямство, злость. Если что-то не получается, никогда не сдается и борется до последнего. Спортсмены такого уровня подготовки часто борются на равных, и выигрывает тот, у кого есть характер. Тут за Анжелу я спокоен!

Накануне, в октябре, Анжела привезла в Калининграде бронзовую медаль чемпионата мира, который прошел в Баку. Кстати, там наша спортсменка впервые выступила на взрослом уровне.

- Скоро Олимпиада в Японии, надо набирать рейтинг, надо еще немного добавить и выигрывать, – говорит тренер.

Калининградка уже попала в топ-25 сильнейших дзюдоисток мира, которые автоматически отбираются на игры. Главное теперь – не терять позицию. Так что, надеемся увидеть Анжелу Гаспарян в Токио через два года.

А еще Анжела – победительница чемпионата мира по самбо и дважды бронзовый призер Универсиады 2017 года - принимала участие в домашнем этапе Эстафеты Огня Универсиады Красноярск-2019.

СПРАВКА «КП»

Первенство мира по дзюдо среди военнослужащих проходило под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). В состязаниях участвовали больше 170 дзюдоистов из 21 страны. «Золото» досталось спотртсменкам из Бразилии.

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