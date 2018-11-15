Главный санитарный врач Калининграда: «Грипп ждем после зимних каникул»

О чесотке

- Случай заболевания чесоткой был зарегистрирован медучреждением Калининграда, куда обратилась женщина, ранее проживающая в частном пансионате для пожилых людей, - рассказала в эфире радио "КП" Елена Бабура. – Пациентка была госпитализирована в лечебное учреждение, где врач после осмотра подтвердил диагноз. Информация об этом случае поступила в управление Роспотребнадзора по Калининрадской области, и наши специалисты провели свое эпидемиологическое расследование. Оказавшись на месте, коллеги выяснили, что в пансионате проживает 35 человек, из них у 25 диагностирована чесотка. Причем, установлено, что заболевание развивалось уже достаточно длительное время. Не заметить чесотку невозможно. Заболевшим оказывается вся необходимая помощь. Региональный Роспотребнадзор направил в суд протокол об административном правонарушении, и если суд нас поддержит, деятельность пансионата будет приостановлена. Поскольку есть грубые нарушения, в и в организации питания.

По этой ситуации в правительстве Калининградской области прошло совещание. По желанию родственников, в случае приостановки деятельности пансионата, постояльцев направят или в госучржедения подобного типа, или в частные центры.

Поскольку пансионатом оказана услуга некачественно, родственники постояльцев вправе требовать возврата средств.

О гриппе и кори

- У жителей Калининградской области еще есть время привиться против гриппа, - заявила главный санитарный врач. - Это время нужно использовать. Грипп мы ждем традиционно после зимних каникул.

- В этом году в Калининградской области зарегистрировано два случая заболевания корью. Один случай – завозной, ребенок заболел после посещения одного из российских субъектов. А второй случай заражения - от заболевшего корью. Дети не знакомы, случайно встретились в ФАПе, пообщались, произошло заражение. Дети в обоих случаях не привиты от кори.

- Хочу напомнить, что и взрослые (если в детстве не прививались), и дети могут получить прививку против кори бесплатно, лучше вакцинироваться и жить на территории, свободной от этого заболевания.

Врач отметила также, что очень напряженной по уровню заболеваемости корью остается в ряде европейский стран. В частности, регистрируются случаи заболевания в Польше.

О сальмонеллезе

- В текущем году видим снижение уровня заболеваемости сальмонеллезом, - сказала Елена Бабура. – Хочу напомнить, что детям не следует предлагать яичницу-глазунью, яйцо всмятку. Модное сегодня блюдо «яйцо-пашот» – это тоже риск заболеть сальмонеллезом. Безопасное от сальмонеллеза куриное яйцо – это яйцо, сваренное вкрутую, это омлет.

Как действовать, если заболели сальмонеллезом, и вам кажется, что по вине кафе или рестораны, где съели некачественное блюдо?

1. При первом обращении за медицинской помощью заявить о своем подозрении врачу.

2. После того, как поправитесь, обратитесь с заявлением к руководству кафе или ресторана. В документе вы должны известить о случившемся, приложить результаты анализов.

3. И с подобным заявлением обратиться в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области. На основании полученных документов и по согласованию с прокуратурой специалисты проведут проверку указанного места общественного питания.

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