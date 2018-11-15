2018-11-15T20:49:07+03:00
Звезды

Советский бестселлер «Судьба человека» снимали на руинах Кенигсберга

Для съемок своей первой в качестве режиссера кинокартины Сергей Бондарчук привлек многих калининградцев
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Судьба человека - Сцена прощания главного героя с сыном была снята возле развалин Королевского замка.Судьба человека - Сцена прощания главного героя с сыном была снята возле развалин Королевского замка.Фото: кадр из фильма
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1958 год выдался для янтарного края урожайным на съемки. 60 лет назад у нас побывали киногруппы таких картин, как «Часы остановились в полночь», «На дорогах войны», «О моем друге», «Киевлянка», «В твоих руках жизнь». Да, сегодня все эти ленты уже мало кто вспомнит. Но один из снятых тогда фильмов до сих пор смотрят и пересматривают…

Посторонним вход разрешен

Съемочная группа «Судьбы человека» прибыла к нам в середине октября 1958-го. Обычно со съемок зевак гоняют. А тут «посторонних», напротив, зазывали. Актеров на все роли не хватало. Эпизодических персонажей порой приходилось изображать членам киногруппы, далеким от лицедейства. Кроме того, то и дело требовались массовки.

По прибытии в Калининград к съемкам сразу привлекли артистов драматического театра (Агафонику Миропольскую, Николая Семенова, Семена Либмана и ряд других). Активно помогал со статистами-воинами и местный гарнизон. А 22 октября 1958-го в «Калининградской правде» появилось объявление: «Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» требуются мужчины и женщины разных возрастов для участия в массовых сценах при съемках кинофильма «Судьба человека». Желающие должны записаться у представителя студии на стадионе «Авангард» (около облдрамтеатра)».

Театр в те времена находился на улице Бассейной, а стадион «Авангард» – это нынешний «Пионер». Туда-то и потянулись желающие оставить свой след в кинематографе.

22 октября 1958 года всех желающих принять участие в съемках пригласили со страниц «Калининградской правды».

22 октября 1958 года всех желающих принять участие в съемках пригласили со страниц «Калининградской правды».

Ба, знакомые все виды!

В 50-х центр города еще лежал в руинах. Увидев это впечатляющее зрелище, киношники нередко так и застревали здесь, крутясь в районе Королевского замка. Сергей Бондарчук – режиссер и исполнитель главной роли, Андрея Соколова, к счастью, пошел другим путем. Нет, развалины замка он тоже использовал по полной программе, снял во всех ракурсах. В частности, там была снята одна из кульминационных сцен – похороны сына Соколова.

Однако помимо замковых руин в «Судьбе человека» запечатлено и многое другое, чего сегодня «на местности» уже не увидишь. За что отдельное спасибо оператору Владимиру Монахову (другие его знаменитые ленты – «Попрыгунья», «Высота», «Оптимистическая трагедия»). Так, хоронить сына убитого горем отца от бывшей биржи Кёнигсберга везут в сторону Южного вокзала по нынешнему Ленинскому проспекту (тогда эта его часть была еще улицей Маяковского). Вид на «вражеский» порт снят с двухъярусного моста. Поезд с пленными идет от моста на улице Театральной в сторону площади Победы. Лагерь смерти был обустроен в Астрономическом бастионе.

Вид на «вражеский» порт с калининградского двухъярусного моста. Фото: кадр из фильма

Вид на «вражеский» порт с калининградского двухъярусного моста.Фото: кадр из фильма

Второй побег с шестого дубля

А вот как, например, происходила в Борисово съемка эпизода «Второй побег Соколова».

От немецкого железнодорожного моста (район въезда на авторынок) сегодня остались лишь опоры. Пролет в 2006-м демонтировали – ввиду того, что своей низкой посадкой он создавал опасность для расплодившихся фур. А тогда машины нечасто здесь появлялись. В те времена это был довольно глухой уголок.

Правда, в тот далекий промозглый день в районе моста было непривычно людно. Со всей округи сюда сбежались желающие поглазеть на съемки.

– Дубль первый. Мотор!

Со стороны города мчится шикарный черный «Мерседес» военной поры. Перед мостом он тормозит. Озираясь, из него выбирается мужчина в кепке и робе.

– Смотри, смотри - Бондарчук!..

Чтобы кто лишний случайно не попал в кадр, вокруг выставили оцепление из курсантов инженерного училища (теперь на его месте пограничный институт). Одним из стоявших в оцеплении был старший сержант Авенир Овсянов (будущий знаменитый краевед, ныне, к сожалению, уже покойный).

– Я стоял удачно, прямо над тем местом, где останавливалась машина, – рассказывал он. – Видел все отлично. Жаль, сфотографировать нечем было. Жили бедно, и о фотоаппарате я тогда лишь мечтал.

Подготовка шла долго, оцепление успело порядком замерзнуть. Наконец начались съемки. В итоге пришлось сделать пять или шесть дублей. То «Мерседес» не там останавливался, то Бондарчук не так выходил…

Но в результате все получилось как надо. И этот эпизод – один из самых напряженных и запоминающихся.

Второй побег из немецкого плена Андрей Соколов (Сергей Бондарчук) совершил у моста в Борисово. Сегодня от него остались лишь опоры. Фото: кадр из фильма

Второй побег из немецкого плена Андрей Соколов (Сергей Бондарчук) совершил у моста в Борисово. Сегодня от него остались лишь опоры.Фото: кадр из фильма

Во время просмотра многие плакали

«Судьба человека» – режиссерский дебют Бондарчука. Народная мудрость гласит: первый блин – комом. Однако из всякого правила есть исключения. «Первый блин» Бондарчука в СССР в 1959-м посмотрели 40 миллионов человек, он стал «Лучшим фильмом года» по опросу журнала «Советский экран». Картина завоевала главный приз на Международном кинофестивале в Москве. А режиссер и оператор были удостоены Ленинской премии.

В Калининграде премьера «Судьбы человека» состоялась 17 мая 1959-го. Как полагается, дело было в лучшем кинотеатре. Во время просмотра в «Заре» многие плакали. А потом местные газеты целые страницы отводили под восторженные отклики. Такого больше не случалось – ни до, ни после…

И еще. Десять лет назад калининградцам предложили назвать любимые фильмы, снятые в янтарном крае. По итогам опроса получилась лучшая десятка, которую составили ленты, упомянутые чаще других. А больше всего голосов собрала «Судьба человека».

Лагерь смерти был обустроен в Астрономическом бастионе. Фото: кадр из фильма

Лагерь смерти был обустроен в Астрономическом бастионе.Фото: кадр из фильма

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