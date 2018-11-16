Ели бруснику, пили росу: калининградские грибники двое суток блуждали в лесу под Гвардейском

В Гвардейском районе нашли грибников, которые почти трое суток блуждали по лесу и не могли выйти к людям. Об этом сообщили волонтеры из группы «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро».

55-летний мужчина, страдающий онкологией и сахарным диабетом и 50-летняя женщина заблудились в районе поселка Ельняки.

Родственница калининградцев Стефания рассказала «Комсомолке», что с собой у пары грибников были только ведра, ножи и зажигалка. Они, к сожалению, не взяли ни еды, ни воды. Ориентировались, как обычно, по солнцу, но неожиданно начался дождь, тучи сгустились и ориентир пропал до вечера.

- В первую ночь они слышали вдалеке сирены, но не стали выходить на звук, потому что было темно и совсем ничего не видно. Жгли костер, пытались согреться, - рассказывает Стефания. – Когда начало светать, они начали выходить из леса, но еще больше заблудились. Проблема в том, что спасатели МЧС к тому моменту отключили сирены и уехали на пересменку.

Грибники бродили по лесу весь следующий день. Сырые грибы пробовать не отважились, но ели бруснику. Пришлось облизывать листья, чтобы собрать росу и капли прошедшего накануне дождя.

Сложности добавляло и то, что мужчина упал и подвернул ногу. Много ходить он уже не мог. Еще одна неприятность случилась, когда пара зашла в болото. Там мужчина «нырнул» и полностью вымок.

На беду в тот же день сломалась зажигалка, так что развести костер уже было невозможно.

- На вторую ночь они решили разделиться. Мужчина устроился спать, а женщина пошла по лесу, - рассказывает Стефания. – Она вспоминает, как в темноте обнимала деревья, чтобы не уснуть, а когда смотрела на верхушки и стволы, ей мерещились мультяшные лица и фгуры. Это все оттого, что две ночи без сна, от нервов.

Наутро заблудившиеся услышали колокольчик, прикрепленный к ошейнику поисковой собаки МЧС. Затем к ним вышел и пес.

- Сейчас свекровь и свекр чувствуют себя хорошо и с улыбкой вспоминают случившееся. Хотя они конечно в шоке – никак не могли предположить, что поход в лес так закончится.

Родные благодарят волонтерские организации, группы по поиску людей и спасателей за помощь.

БЫЛО ДЕЛО

Ел шиповник, пил росу, спал на дереве:

Калининградский грибник двое суток блуждал по дремучему лесу

Эта история началась 24 сентября. Калининградец Сергей Чистяков со своей женой Верой поехал за грибами в лес под Гвардейск, небольшой райцентр в 50 километрах от Калининграда. Точнее, - в поселок с заманчивым для каждого любителя тихой охоты названием Грибки (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).