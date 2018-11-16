Калининградский орнитолог: Не кормите синиц раньше декабря!

В этом году сотрудникам орнитологической станции «Фрингилла» на Куршской косе удалось окольцевать 40 тысяч птиц. Это в два раза больше, чем в 2017-м. Поймали даже сибирскую кедровку. Кроме того, прилетели длиннохвостые синицы, которые здесь не гнездятся обычно. Из самых редких птиц, на косу залетали средиземноморские славки и две индиговые овсянки из Америки! Скорее всего, перелететь Атлантический океан им помог штормовой ветер.

Зимой орнитолог советует подкармливать синичек, но сейчас это делать еще рано. Иначе птицы не улетят в теплые края, а это должны сделать самки и молодняк. Зимовать остаются самцы - вот их с декабря по март и кормите не жаренными семечками и не соленым салом. Если хлеб — то только белый.

- На приусадебном участке лучше селить синичек, чем строить скворечники. Если синица останется на участке летом, то 30 детей произведет, всех вредных гусениц съест. А скворец приведет детей и съест всю вишню, черешню и яблоки, - говорит Соколов.

По словам орнитолога, самая интеллектуальная птица из живущих у нас - серая ворона. Они почти никогда не попадают в ловушки и учатся взаимодействовать с людьми.

- Знаете, как вороны сейчас раскалывают грецкие орехи? Раньше кидали на камни, а сейчас летят к шоссе, раскладывают на «зебре», машины их давят, а они собирают, - говорит Соколов. - В Москве вороны катаются с кремлевских куполов, сдирают позолоту. К нам по этому поводу приезжала правительственная делегация, спрашивали, как отпугнуть. До этого сами пытались: записали крики вороны, которой драли перья, и включили через диктофон это. А вороны - наоборот, слетелись посмотреть, кто так дико орет. Я им посоветовал Кремль оставить воронам, а самим переехать в другое место.

Самые глупые — голуби. Они же основные переносчики болезней. Чтобы птицы не садились на подоконники и не оставляли там помет, специалист советует разложить там что-то острое.

Сложные отношения у человека с бакланом, ведь он поедает много рыбы, а его помет токсичен.

- На Куршской косе колония баклана на литовской части. Там весь лес мертвый от помета, листва и трава убивается. Их фейерверками пытаются отогнать, чтобы они на нашу часть косы летели, - рассказывает Леонид Соколов.

Кстати, о продолжительности жизни птиц. Оказывается, ворон живет не больше 30 лет, остальное — сказки. Самые серьезные долгожители — попугаи, они доживают до 90 лет. И холода большинство видов не боится: синицы выдерживают температуру до -50 градусов, лишь бы была еда.