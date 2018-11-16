Нет повода не выпить: 10 лет назад в Калининграде прекратились перебои с водой

К хорошему быстро привыкаешь. И сегодня уже с трудом верится, что в областном центре перебои с водой прекратились лишь в 2008 году, когда наконец было достроено резервное водохранилище на Южной водопроводной станции № 2. А вообще борьба за обеспечение города нормальным водоснабжением растянулась более чем на сорок лет…

Под угрозой срыва

В конце 50-х в Калининграде началось бурное жилищное строительство. С каждым годом домов становилось все больше. Причем они были и все выше, ведь на смену «хрущевкам» приходили новые, более совершенные проекты. При этом питьевой воды не прибавлялось. Так что на верхних этажах уже не удивлялись постоянной «засухе» в кранах. Воды на всех просто не хватало…

Чтобы обеспечить областной центр дополнительным мощным источником воды, в 1965-м было решено строить ЮВС-2, место для которой подобрали в районе нынешнего поселка Малое Борисово. Завершить стройку планировалось в 1969-м. Однако чем ближе был срок окончания работ, тем яснее становилось: главный пусковой объект года – под угрозой срыва. Работы велись ни шатко ни валко. При этом многое из сделанного уже нуждалось в переделке – из-за брака в работе и халатного отношения к сохранению построенного.

«Калининградская правда» полвека назад даже специальную рубрику ввела, посвященную ЮВС-2. Подталкивая строителей в спину критическим словом, газета освещала «каждый чих». Однако вместе с тем умалчивала о важной особенности этой стройки.

Стройка строгого режима

Вениамин Еремеев – старожил Калининграда, отдавший 45 лет его строительству. Он был одним из руководителей строительства ЮВС-2 (главным инженером ПМК-619). Вот что он рассказывал о закулисье этой стройки.

– Эти три года были, пожалуй, самыми напряженными в моей жизни. Они дали мне не только колоссальный опыт как инженеру-строителю, но и неоценимый жизненный опыт. Ведь основной рабочей силой на стройке был так называемый «спецконтингент».

В связи с нехваткой строителей работы велись… с помощью заключенных. Их доставляли под конвоем – в оборудованных закрытыми будками грузовиках. А сама стройплощадка напоминала «зону». Вокруг – высокий деревянный забор, по углам – смотровые вышки для часовых. Вдоль забора тянулась вспаханная и проборонованная «контрольно-следовая полоса» шириной метров десять, перед ней – несколько рядов колючей проволоки и линия из тонкой стальной проволоки-«путанки». Часовыми служили плохо говорившие по-русски солдаты, призванные из среднеазиатских республик. Это тоже было неслучайно – чтобы затруднить контакты охранников со «спецконтингентом».

Несмотря на внушительные размеры первого водохранилища, его объем не спасал город от засухи в кранах.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Сирень в клеточку

Эти совершившие преступление люди были далеко не безнадежными членами общества. И они чувствительно относились к несправедливости. В отношениях с ними следовало быть честным, справедливым, а если требовательным, то – по делу. Очень они ценили уважительное отношение к себе.

– Я старался называть всех их по имени, пожилых – по имени-отчеству, к чему они явно не привыкли, – вспоминал Еремеев. – А еще, несмотря на непростые условия стройки, ни разу не употребил я нецензурных выражений. И подчиненным не позволял материться.

Во время вечернего построения приходилось долго ждать, когда закончится перекличка, рабочие усядутся в грузовики и уедут. Конечно, им не хотелось возвращаться со свежего воздуха в тесные и душные помещения, где кругом решетки. А в ясный предпраздничный день 8 мая 1966-го возвращаться особенно не хотелось. Ведь через все преграды девушки (жены или невесты заключенных) как-то сумели перебросить в «зону» букеты сирени.

Однако Еремеев в тот день как раз поторапливал бригадиров. Наконец они не выдержали:

– Что ж вы нас так гоните?

– Ребята, у меня сегодня сын родился!

И тут случилось непредвиденное: попрыгав из машин, «спецконтингент» стал вручать ему те самые букеты сирени.

– Это искреннее поздравление людей непростой судьбы, исковерканной души, и сегодня вызывает у меня слезы…

Оказали помощь стройке и люди в погонах – из расположенного в Борисово инженерного училища (ныне там вместо него пограничный институт).

Так, общими усилиями, к концу 1969-го первая очередь ЮВС-2 была введена в строй. И горожане сразу ощутили это – ситуация с водоснабжением изменилась к лучшему.

Последний штурм длиною в 20 лет

Тем не менее достройка станции продолжалась еще целых десять лет. Однако и после этого она не могла обеспечить бесперебойное водоснабжение города, когда возникали нагонные явления. Частые у нас западные ветры несут грязь из залива в Преголю, брать в это время воду из реки нельзя. Но запасы ЮВС-2 слишком быстро иссякали – объема его водохранилища не хватало для длительной «автономки». И краны вновь пересыхали, а во дворах опять выстраивались очереди к бочкам с водой.

В общем, без второго, резервного водохранилища никак. Строить его взялись в неудачное время – СССР развалился. Так что в начале 90-х и стройка была заморожена. Брошенная техника ржавела на берегу недостроя, сам же он превратился в еще одно место «дикого» отдыха горожан.

Гром грянул в августе 2003-го. Тогда из-за особенно затяжных нагонных ветров дольше обычного нельзя было брать воду из Преголи. В итоге ЮВС-2 выкачала свои запасы чуть ли не до дна, возникла угроза, возможно, самой серьезной «засухи». К счастью, природа сменила гнев на милость – ветер поменял направление. Однако стало ясно: с резервным водохранилищем тянуть больше нельзя. В 2004-м его строительство возобновили, обещая, что уже в следующем году все будет сделано. Увы, работы замерли в том же 2004-м – опять неожиданно иссякло финансирование.

Снова техника появилась там лишь в 2007-м. Котлован стал расти вширь да вглубь. Но все же не настолько быстро, как хотелось. А нагонные-то ветры никто не отменял. И когда 15 октября 2008-го они опять задули, уже 20 числа в действующем «колодце» ЮВС-2 запаса осталось всего на трое суток. И в городской администрации было принято непопулярное решение: временно ввести пониженный режим подачи воды.

17 ноября 2008-го резервное водохранилище ввели в эксплуатацию. И природа сразу же устроила проверку, наслав очередной шторм. Но неизбежной ранее «засухи» в кранах не случилось. Как показали последние десять лет, теперь запасов ЮВС-2 хватает даже на самые затяжные нагоны.