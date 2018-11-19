«Это должно оказаться у вас»: Бузова прорекламировала книгу о Канте на шоу «Вечерний Ургант»

Последний раз в останкинской студии Урганта Бузова была ровно год назад. И вот пришла снова - в блестящей майке, короткой юбке, на каблуках.

- Как ты изменилась за этот год? – начал Иван.

- Я стала старше на год. Я выросла морально, эмоционально, вокально, духовно, танцевально. Что еще? Материально. Но просто я о деньгах не думаю. За год в творческом плане, в профессиональном плане, я очень выросла, - ответила Оля.

У Бузовой в соцсети Инстаграм больше 14 миллионов подписчиков, поэтому Ургант предложил поговорить о рекламе.

- Ты в своем самом популярном в России Инстаграме, рекламируешь разные вещи, - уточнил Иван.

- Рассказываю людям о том, чем я пользуюсь, том, что я произвожу и выпускаю, - поправила ведущего Бузова и рассказала о своей новой песне и футболке, на которой написано ее название.

Тут Иван предложил Ольге провести эксперимент и за 15 секунд - столько длится публикация-история в Инстаграме - прорекламировать какие-то случайные вещи: быстро, экспромтом, без подготовки. Бузова бойко рассказывала про стакан для чая, губную гармошку и шахматы, которые ведущий доставал из-под стола. Но впала в ступор, когда Ургант протянул ей книгу об Иммануиле Канте из серии «Жизнь замечательных людей». Из выделенных 15 секунд Бузова половину времени смотрела на книгу и смеялась.

- Одно то, что я держу книгу в руках, одно то, что это Кант, означает, что это должно оказаться у вас! - прорекламировала, обращаясь к телезрителям, Оля под общий смех.

Унесла Бузова с собой книгу о Канте, или та осталась в студии, осталось не ясно.