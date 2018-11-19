2018-11-19T14:09:59+03:00
Телевизор

«Это должно оказаться у вас»: Бузова прорекламировала книгу о Канте на шоу «Вечерний Ургант»

Певица и телеведущая прикоснулась к великому в гостях у Ивана Урганта
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Подарили ли книгу Ольге после шоу, осталось неизвестно.Подарили ли книгу Ольге после шоу, осталось неизвестно.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Последний раз в останкинской студии Урганта Бузова была ровно год назад. И вот пришла снова - в блестящей майке, короткой юбке, на каблуках.

- Как ты изменилась за этот год? – начал Иван.

- Я стала старше на год. Я выросла морально, эмоционально, вокально, духовно, танцевально. Что еще? Материально. Но просто я о деньгах не думаю. За год в творческом плане, в профессиональном плане, я очень выросла, - ответила Оля.

У Бузовой в соцсети Инстаграм больше 14 миллионов подписчиков, поэтому Ургант предложил поговорить о рекламе.

- Ты в своем самом популярном в России Инстаграме, рекламируешь разные вещи, - уточнил Иван.

- Рассказываю людям о том, чем я пользуюсь, том, что я произвожу и выпускаю, - поправила ведущего Бузова и рассказала о своей новой песне и футболке, на которой написано ее название.

Тут Иван предложил Ольге провести эксперимент и за 15 секунд - столько длится публикация-история в Инстаграме - прорекламировать какие-то случайные вещи: быстро, экспромтом, без подготовки. Бузова бойко рассказывала про стакан для чая, губную гармошку и шахматы, которые ведущий доставал из-под стола. Но впала в ступор, когда Ургант протянул ей книгу об Иммануиле Канте из серии «Жизнь замечательных людей». Из выделенных 15 секунд Бузова половину времени смотрела на книгу и смеялась.

- Одно то, что я держу книгу в руках, одно то, что это Кант, означает, что это должно оказаться у вас! - прорекламировала, обращаясь к телезрителям, Оля под общий смех.

Унесла Бузова с собой книгу о Канте, или та осталась в студии, осталось не ясно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Суд обязал администрацию Нестерова провести освещение на одной из улиц
Экс-глава управления Росимущества назначена вице-премьером калининградского правительства
В Калининградские общественники поддержали инициативу повышения возраста при продаже алкоголя
Польские пограничники не пропустили в Калининград объявленного в розыск немца
В Калининграде историк из Иваново расскажет про феминистскую революцию в России
Калининградец убил ночного гостя, ломившегося в соседнюю квартиру
В Музее изобразительных искусств покажут пейзажи советских художников
Более 350 волонтеров уберут мусор на Куршской косе
Автобаза калининградского правительства покупает три автомобиля за 5,1 млн рублей
Янтарный комбинат добыл рекордный самородок весом 2,3 кг
В Калининграде завершают съемки фильма «Порт»
В поездку по программе «Мы россияне» отправится 100-тысячный участник
СМИ: Самолет из Калининграда опасно сблизился с лайнером в небе над Москвой
Под Гусевом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Антон Алиханов пообещал бороться с нелегальными торговцами на улице Баранова
В Черняховске задержали нелегальную маршрутку
Калининградец пытался провезти через границу больше 200 кг мяса
В Багратионовском районе открыли памятный знак в честь военных летчиков
В Калининграде на пл. Победы начали устанавливать новогоднюю елку
ГИБДД: Под Калининградом автомобиль сбил на «зебре» женщину с ребенком