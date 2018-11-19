2018-11-19T15:11:32+03:00
Общество

Под Калининградом автомобиль сбил инспектора ДПС, который пытался помочь собаке

За жизнь молодого полицейского сражаются калининградские врачи
Ольга Гончарова
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Раненого госпитализировали с тяжелыми травмами.Раненого госпитализировали с тяжелыми травмами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как стало известно «Комсомолке», все произошло еще вечером 12 ноября. 27-летний инспектор ДПС Багратионовского ОВД возвращался со службы домой. Было уже темно, на часах 19.30. Лейтенант полиции ехал по Багратионовской трассе. Недалеко от поселка Широкое полицейский увидел, что на дороге лежит сбитая каким-то лихачом собака. Остановился, решил убрать несчастное животное с проезжей части и перенести его на обочину. Собака оказалась уже мертва. После того, как полицейский вышел из машины, буквально через мгновенье сам оказался под колесами пролетающей иномарки. Как выяснилось за рулем «Опеля» находился пятидесятилетний водитель.

- Наш сотрудник был одет в форму и жилет со светоотражающими вставками, поэтому его было издалека видно, несмотря на темное время суток, - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. - Молодой хороший парень, хороший сотрудник. Мы за него сильно переживаем. Пришел к нам на работу стажером в январе этого года. Зарекомендовал себя отлично. По предварительным данным, лейтенант полиции действовал в соответствии с требованиями закона. Сейчас проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства происшествия

За жизнь лейтенанта полиции сражаются калининградские врачи. Раненого госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики диагностировали ушиб головного мозга, множественные переломы костей черепа, а также шейного отдела позвоночника. Пострадавший находится в реанимации БСМП в состоянии комы.

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