Калининградец, победивший во «Взвешенных людях», отправился на «Русский ниндзя»

В 2015 году уроженец Багратионовска Петр Васильев стал победителем шоу «Взвешенные люди» на телеканале СТС. В нем участники боролись с лишним весом и нашему земляку удалось похудеть больше всех и выиграть 2,5 миллиона рублей.

Прошло три года и Петр решил попробовать себя в новом телепроекте. В минувшее воскресенье Васильев появился в эфире Первого канала в шоу «Русский ниндзя», где атлеты со всей страны пытаются преодолеть экстремальную полосу препятствий. У каждого всего одна попытка, а победитель всех этапов получает 5 миллионов рублей.

Как оказалось, Петр снова прилично набрал вес. Если другие участники щеголяли спортивной формой и мышцами, то 32-летний калининградец решил взять габаритами. Ведущие назвали его самым тяжеловесным претендентом с весом в 120 килограммов. В финале «Взвешенных людей» Петр, напомнил, весил всего 97.

- Это просто бомба! — начала комментировать прохождение трассы ведущая Юлианна Караулова. — Этот парень настоящий громила…

- Я первый раз боюсь за наше препятствие, что оно сломается, — отшучивался второй комментатор. — Он когда-то весил 200 килограммов!

Тем временем, Петр успел сделать только один шаг и запрыгнуть на первую башню из пяти. Во время второго прыжка он не рассчитал расстояния и сразу же плюхнулся в воду. А это означало, что из дальнейшего испытания он выбывает. Как оказалось, ему удалось продержался на полосе препятствий лишь 15 секунд.