Парковки удалось выдавить: В Калининграде открыли первую часть улицы Баранова

В субботу 17 ноября после реконструкции, наконец, открыли первую очередь улицы Профессора Баранова. Несмотря на то, что дату окончания работ переносили уже несколько раз, сейчас уже спокойно можно прогуливаться от Горького до Партизанской, не протискиваясь между припаркованными автомобилями и не боясь, что тебя задавят.

На отрезке улицы, по которой прогулялась группа чиновников во главе с губернатором Антоном Алихановым и мэром города Алексеем Силановым, теперь нет брусчатой проезжей части и нет парковок, зато есть широкий тротуар с клинкерным покрытием и два ряда аккуратных лип.

Власти уже поспешили назвать улицу Баранова досугово-деловой пешеходной зоной, но пока это место только начинает обживаться, и первыми, конечно, на освободившееся от строительных заборов пространство пришли нелегальные торговцы. Об этом губернатору тут же доложили в комментариях под его сообщением об открытии улицы в Инстаграме.

- Я каждый день прохожу оттуда мимо на работу и вижу бабушек, которые торгуют пинетками, платками и носками, и какого-то мужчину, который дудукает на своей трубе, - пишет одна из подписчиц.

Тут же жалуется на продавцов и другой пользователь, который, обращаясь к главе региона, пишет:

- Как так получилось, что на следующий день после вашего визита там опять появились торгаши? Торгуют порошками, кетчупами, носками. И никто их не гоняет. А всего лишь сутки прошли после вашего визита. Могу фото скинуть в личку.

Антон Алиханов ответил, что был там после открытия и все «видел сам», а также пообещал бороться с этим явлением.

Что же касается качества реконструкции, то все действительно сделано довольно неплохо. И если сравнить со слайдами, которые КБ «Стрелка» презентовала еще до начала работ, то можно сказать, что проект получился.

Первое – в начале и в конце улицы установлены ограничители движения автомобилей, которые удалось вписать в ландшафт без ущерба для него. Если вспомнить, какими средствами в Калининграде обычно борются с засильем парковок, то на ум сразу приходят стальные столбики в черно-желтую полоску, больше похожие на тигровые хвосты. Такие ограничители, конечно, невозможно вписать в городскую среду, и они ее сильно уродуют. Были еще попытки использовать бетонные полусферы, но они «съедают» намного больше пространства, и выглядят еще хуже. Так что нововведению с улицы Баранова можно поставить хорошую оценку.

Кроме того, вдоль улицы можно заметить бетонные кубы с вкраплениями битого клинкера. Эти элементы тоже установлены на случай проникновения автомобилей, тоже индивидуально разработаны для конкретной улицы и используются в городе впервые.

Велопарковка, установленная напротив угла ТЦ «Эпицентр», урны и даже приствольные решетки – все это выполнено в одной цветовой гамме, довольно строгой формы и не бросается в глаза. Это тоже плюс.

Отдельное спасибо маломобильные горожане, а также пенсионеры с колясками на колесиках скажут строителям, которым удалось сделать вход с улицы Баранова на Центральный рынок без ступеней. Несмотря на то, что клинкерная плитка, использовавшаяся для покрытия, имеет вытянутую форму, ногой за нее запнуться невозможно, то есть, плитка действительно уложена аккуратно.

По поводу клумб, на которых уже полюбили раскладывать свой товар продавцы польской санкционки и вязаных носков, пока что-то сказать сложно. К тому же, сейчас осень, и зелень в кадках мы будем оценивать только летом. Зато сейчас можно сказать, что если в городе появится культура качественного озеленения, то улица Баранова, конечно, выиграет. Если же в кирпичных кадках в теплое время года заколосятся какие-нибудь бархатцы, можно будет сказать, что город миссию провалил.

К другим плюсам. Входы в некоторые магазины, вход в которые также с улицы Баранова, оформлены в стиле всей пешеходной зоны. Предприниматели могли бы обойтись бетонной нашлепкой, но им явно не дали этого сделать, и крыльцо, точно так же, как клумбы, выложено из клинкера.

Ну и самый большой плюс – это, конечно, деревья! Если все они приживутся, можно будет сказать о том, что в Калининграде возможно делать качественное озеленение.

Теперь к минусам. Несмотря на обилие фонарей, жители уже пожаловались на недостаточное освещение улицы в вечернее время суток. Может быть, дело в лампочках, а, может, в самих фонарях-шариках.

Рядом с «Эпицентром» все-таки сохранился ряд магазинов, закрывающий и фасад исторического здания (кенигсбергского Дома техники), и его красивую лестницу, ведущую на второй этаж. По словам собственников, к середине декабря им придется привести в порядок фасады, но сути это не изменит. Это, конечно, не очень хорошо для любителей архитектуры, зато хорошо для конкретных бизнесменов.

Также на фоне благоустроенной пешеходной зоны в глаза бросается неоднородный фасад самого Центрального рынка. Где-то уже успели пройтись капремонтом, где-то висят пакеты и провода, не говоря уже о кровельных материалах (там тоже есть все от шифера до металлочерепицы).

Другими словами, улица получилась хорошая, и калининградцы пока сами не поняли своего счастья. Пока тут есть ощущение Дня города, вернее, того момента, когда резко перекрывается автомобильное движение, и пространство еще не успело наполниться пешеходами. Возможно, на примере этой улицы городским властям станет понятно преимущество пешеходных зон.

Напомним, проект реконструкции улицы Баранова был реализован правительством области совместно с КБ «Стрелка» и «ДОМ.РФ». Дизайн-проект был разработан Антоном Сагалем совместно с мастерской S.P.A.C.E. (Калининград) и КБ «Стрелка».

Изначально планировалось, что благоустройство участка от улицы Горького до улицы Партизанской закончится до 15 мая этого года (этот срок выбирался, чтобы успеть к проведению форума «Среда для жизни»). Отрезок же улицы от Партизанской до Озерного проезда должны были достроить к декабрю 2018 года. Правда, осуществиться этим планам не удалось, так как 26 апреля предприниматели Центрального рынка в знак протеста закрыли рынок и вышли на акцию протеста на площадь перед «Эпицентром». В итоге, начало ЧМ-2018 улица Баранова встречала со строительными заборами. Что же касается второго участка, то начать там работы планируется только в 2019 году.