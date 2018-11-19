2018-11-19T18:06:34+03:00
Общество

Леонид Рошаль: «Ребенок умер за шесть часов до повторного введения лекарства»

Президент Национальной медицинской палаты прокомментировал смерть новорожденного в роддоме №4 Калининграда и арест и.о. главврача
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Роддом №4 Калининграда.Роддом №4 Калининграда.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде продолжается расследование громкого уголовного дела о смерти младенца в роддоме №4. По версии сотрудников Следственного комитета, и.о. главврача Елена Белая якобы приказала не давать новорожденному ребенку дорогостоящий препарат. Следствие также считает, что после смерти ребенка она дала указание подчиненному медицинскому работнику внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребенок родился мертвым. Ситуацию прокомментировал президент Национальной медицинской палаты, известный российский педиатр Леонид Рошаль.

О РОЖЕНИЦЕ И РОДАХ

- Все не так просто, - говорится в заявлении Леонида Рошаля. - Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 граммов у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Она приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад. Жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было. Как протекала беременность, где она наблюдалась, неизвестно. Общение было затруднительным, так как она плохо говорит по-русски. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период — около двух суток. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии.

О СИТУАЦИИ В РОДДОМЕ

- Оценивая в целом ситуацию, можно сделать заключение, что в родильном доме, вероятно, сложилась не совсем здоровая атмосфера, - отметил президент Национальной медицинской палаты. - Не исключены внутренние разборки. Только что объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома, на которую претендовала исполняющая обязанности (имеется в виду подозреваемая Елена Белая. – Ред.).

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «КУРОСУРФ»

- Препарат «Куросурф» был в родильном доме в достаточном количестве, - заявил Рошаль. - Он использовался у новорожденного. В соответствии с инструкцией, повторное использование возможно через 12 часов. Ребенок родился в пять часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за шесть часов до возможного повторного введения лекарства.

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ

- Национальная медицинская палата не считает этически правильным демонстрацию на всю страну кадров, как на доктора, которая помогла тысячам женщин и детей, надевают наручники. Палата поддерживает позицию прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения для Елены Белой домашний арест, - отметил президент палаты.

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