Дело доктора Белой: В Калининграде прокуратура просит суд смягчит меру пресечения для руководителя роддома № 4

Прокуратура Центрального района Калининграда обжаловала решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и.о. главного врача роддома№ 4. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры.

- Прокурор полагает, что избранная мера пресечения не соразмерна совершенным деяниям и является чрезмерно суровой, - говорится в сообщении. - Апелляционное представление должно быть рассмотрено в течение трех дней.

Напомним, Елена Белая заключена под стражу в минувшую пятницу, 16 ноября. По мнению следователей, и это мнение разделил суд, доктор, оставаясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей, скрыться от следствия, а также - скрыть следы преступления.

Вчера за доктора (в том числе и за смягчение меры пресечения ) выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Врачебная палата Калининградской области также выступает за пересмотр меры пресечения.

Руководителя медучреждения обвиняют по статье «Превышение полномочий». По версии следствия, Елена Белая виновна в смерти младенца. Мальчик умер в роддоме № 4 6 ноября.