Янтарь под ногами и ларек на вокзале: Каким показали Калининград в «Желтом глазе тигра»

Конец 80-х. Одноклассники-калининградцы празднуют на Куршской косе окончание школы. Так начинается сериал «Желтый глаз тигра», который почти целиком снимали в нашей области.

Куршская коса, благодаря компьютерной обработке, смотрится жаркой Африкой: ультрамариновое небо и ярко-оранжевый песок. Почти такого же цвета, как грим на лице главного героя в исполнении Павла Прилучного.

- На этих съемках я впервые в жизни побывал на дюнах. Это абсолютно потрясающее место! Куда ни глянь – песок, песок, песок, - вспоминал позже Прилучный.

«Здравствуй, древняя Земландия!»

И вот, веселая компания ребят несется по этим самым дюнам, и один из парней вдруг вопит: «Здравствуй, Куршская коса, здравствуй, древняя Земландия!». В следующем кадре настоящий калининградец снимает с крючка только что выловленную камбалу, а его друг собирает у него под ногами янтарь.

На вопрос «Как янтарь?», отвечает: «Полно, но мелкий».

- Сейчас нормального наберем, - говорит товарищ в куртке джинсовке (в такие одеты в фильме почти все).

Потом нам показывают, как отважный герой ныряет с маской в почти прозрачное Балтийское море и сразу же находит на дне самородок размером с два кулака. Он кидает его на берег прямо в руки напарника.

- Классный камень! Еще пару таких найдем, и бухла нормально принесем. Давай, ныряй, братан! – реагирует тот.

Ныряльщик послушно погружается в волны. Правда, вот незадача – нам показывают уже не чистую, а совершенно мутную воду бурого цвета. Такая вода в Балтике действительно бывает. Но вот можно ли в ней разглядеть янтарь – большой вопрос.

Кстати, несмотря на то, что действие в эпизоде происходит на Куршской косе, на видах сверху почему-то показывают другую косу - Балтийскую.

Облава у Преголи

Чуть позже зритель выясняет, что нехитрым нырянием компания добыла аж семь громадных кусков янтаря. Уже в Калининграде, где-то гаражах, они продают уникальные самородки барыге и получают двадцать пять советских рублей. В ту же секунду – облава: доблестные милиционеры прыгают из-за углов и даже с крыши, выкрикивая: «Немедленно остановитесь! Вы нарушаете уголовный кодекс!». Эти сцены снимали, судя по всему, возле эллингов у Преголи, за набережной Трибуца.

Бойкая торговля солнечным камнем у Южного.Фото: кадр из фильма

Чудом от милиции удается убежать. На вырученные деньги вчерашние школьники покупают из багажника машины «два портвейна, водку и шампусик». Все это происходит у универсама «Московский» на Московском проспекте. Страшную панельную многоэтажку, которая стоит рядом с магазином, на момент съемок еще не успели обновить к ЧМ по футболу. Так что в кадре все смотрится аутентично.

Не обошлось в фильме и без еще одного ляпа.

- Мы янтарь на косе накопали на выпускном, потом сдавали. Менты наехали, срок паяют, - говорит герой своей подруге, в которую по уши влюблен. Наверное, о том, что камни 20 минут назад поднимали со дна, а вовсе не выкапывали, создатели фильма забыли.

«Уральцам - бесплатно!»

Одну из ролей в сериале исполнил наш земляк - уроженец Советска Виталий Кищенко. Его персонаж – человек по прозвищу «Конь», главный бандит Калининграда, негласный хозяин города, который берет под контроль всех молодых копателей янтаря.

Как и положено крутому бандюгану, Конь обнимает и целует всех девушек подряд, носит роскошный оранжевый пиджак и при удобном случае рассказывает каждому о своем непростом прошлом. Вот, он со спутницей возле калининградского Южного вокзала, где, конечно же, стоит ларек по продаже янтаря. Ларек, как вы, наверное, догадались, держит Конь. Продавщица, глядя на скопившуюся очередь, просит не занимать – надо принять товар.

- Пожалуйста, умоляю. Я из Челябнска. Меня просто не поймут, если я без янтаря приеду! - настаивает одна из покупательниц.

Тут же в разговор вмешивается хозяин.

- Уральцам у нас бесплатно. Дарю! – Конь берет первое попавшееся янтарное ожерелье и сует женщине. А щедрый жест объясняет так: - Я много лет поднимал промышленность на Урале.

16-серийный ретро-детектив можно посмотреть на Первом канале по будням.