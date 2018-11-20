Калининградка, покрасившая «быков», отделалась штрафом

Традиция подкрашивать гениталии «Борющимся зубрам» на проспекте Мира существует уже несколько десятков лет. В апреле нынешнего года завеса тайны спала - творческий процесс зафиксировали камеры «Безопасного города». В кадра попала симпатичная хрупкая девушка, которую «за работой» над скульптурой запечатлел на телефон еще и ее молодой человек.

По горячим следам художницу задержали. Глава областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов потребовал наказать «художницу» по всей строгости и даже подал заявление на возбуждение уголовного дела по 243 статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

- Я это считаю не только вандализмом, но еще и кощунством, -заявил тогда Маслов. - Стоимость восстановительных работ составляет несколько десятков тысяч рублей.

Задержанной девушке пришлось нанять двух адвокатов и в результате убедить полицию, что никакого криминала в ее действиях не было.

- Это административное правонарушение. Моя подзащитная заплатила 500 рублей штрафа, чем все и закончилось, - рассказал «Комсомолке» адвокат Андрей Потемкин. – Если бы подобное не происходило из года в год, если бы действительно скульптуре был нанесен урон. Но за столько лет с памятником ничего не случилось! Девушка просто хотела поддержать традицию, не более того. Но очевидно, это стало для нее серьезным уроком на всю жизнь.

Отметим, что желтую краску с быков смыли еще в начале июня.