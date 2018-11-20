Музей Мирового океана на один день станет бесплатным

24 и 25 ноября в нескольких городах России пройдет акция «Культурный марафон», в рамках которой гости музеев смогут свободно посетить выставки и присоединиться к экскурсиям. В Калининграде 24 ноября бесплатным станет доступ к большинству экспозиций Музея мирового океана.

С 10 до 18 часов, посетители смогут осмотреть все объекты музея, расположенные на набережной исторического флота (кроме судна «Космонавт Виктор Пацаев»), территорию Военно-морского центра и историко-культурные центры «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах и «Великое посольство в Королевских воротах». Экспозиции дополнят бесплатные экскурсии, аудиопроект «Голоса океана», занятие «Лаборатория воды» и игра «Большая рыбалка». Кроме того, можно будет отправиться «в соляном батискафе на дно пермского моря» и послушать концерт органной музыки в экспозиции «Глубина».

- Я убеждена, что современный музей должен быть интересным, удивлять и привлекать самую разную аудиторию, – считает генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Акция «Культурный марафон» организована благотворительным фондом «Система» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и пройдет в честь Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник. Участниками марафона станут также московская Третьяковская галерея (выставка Архипа Куинджи), Русский музей в Санкт-Петербурге (выставка графических работ «Неожиданный Малевич» в Михайловском замке) и Тульский государственный музей оружия.