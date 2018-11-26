2018-11-26T14:00:12+03:00
Общество

Патриарх Кирилл в Калининграде: Рад вновь войти под своды храма и увидеть его после всех работ

Глава РПЦ привез в наш город мощи святителя Луки и вспомнил строительство Кафедрального собора на площади
Александр КАТЕРУША
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Патриарх благословил всех пришедших на службу и пожелал здоровья.Патриарх благословил всех пришедших на службу и пожелал здоровья.Фото: Александр КАТЕРУША
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Калининград в пятницу днем. В «Храброво» предстоятель РПЦ вышел из самолета с золотым ковчегом – он прибыл в регион с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

Из Храброво Патриарх сразу же отправился в Кафедральный собор Христа Спасителя на площадь Победы, где его уже ждали. Люди стояли и за ограждениями на улице, и внутри храма.

- Выражаю особую радость в связи с возможностью вновь войти под своды сего святого храма, увидеть его после всех работ, которые начались в далеком 1996 году и завершились через 22 года в году нынешнем, - отметил Патриарх в общении к прихожанам. - Радуюсь тому, что имел возможность принести сюда великую святыню земли нашей, частицу мощей святителя Луки, который будучи врачом в его земной жизни очень многих спасал от смерти, был выдающимся хирургом, замечательным ученым и человеком глубокой веры, принявшим священный сан, ставшим в конце архиепископом…

Желающих прикоснуться к святыне было немало. Фото: Александр КАТЕРУША

Желающих прикоснуться к святыне было немало.Фото: Александр КАТЕРУША

Патриарх рассказал, что мощи путешествуют по России, собирают «тысячи и тысячи и тысячи людей», которые молятся, чтобы исцелить недуги свои и своих близких. (На сегодняшний день святыне поклонились более 330 тысяч человек). Святейших благословил присутствующих и пожелал всем здоровья.

В Калининграде прикоснуться к святым мощам желающих было действительно много. Люди прикладывали к ковчегу крестики и иконки. Патриарх Кирилл тоже, конечно же, поклонился мощам, провел молебен, после чего удалился.

В храме у мощей был замечен бывший мэр, а ныне депутат Госдумы Александр Ярошук, среди прихожан был и экс-глава РЖД Владимир Якунин. В регион он прибыл в качестве председателя Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, который организовал тур мощей Луки по регионам России. Святыня Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя будет находиться в пределах Калининградской митрополии до 27 ноября.

Как стало известно «Комсомолке», главе РПЦ в Калининграде подарили красивую икону Христа Спасителя. Отметим, что Патриарх остается управляющим Калининградской митрополией.

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