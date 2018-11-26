30-летие музея изобразительных искусств: На крыше откроют кафе, в залах - выставку из Эрмитажа

Свой юбилей Музей изобразительных искусств, который прежде назывался Художественной галереей, отметил 24 ноября. В честь этой даты открылись Фестиваль творчества молодых художников «АРТ-сессия» и выставка «Россия живет дорогами», на которой представлены картины отечественных художников разных лет из фондов калининградского музея. Пока же музей принимает подарки от художников и друзей, директор учреждения Галина Заболотская встретилась с «Комсомолкой».

Посетителей стало больше

- Главным событием в год 30-летия музея стал его переезд из советского здания на Московском проспекте в здание Биржи на Ленинском проспекте. Как вы его пережили?

- Точку поставим, когда окончательно разместимся в новом здании. Наши ожидания более чем оправдались, хотя с Московского проспекта все виделось несколько иначе. Энтузиазм не уходит, мы работаем быстро и осваиваем территории. Открыли постоянную экспозицию и зоны гостеприимства. Мы благодарны и счастливы, что получили лучшее светское историческое здание Калининграда. Так же как и Кафедральный собор, оно знаковое для города.

- Долгое время здание Биржи использовалось по-разному: концерты, детские студии, выставки собак.

- Да, оно не пустовало, но было запущено. Мы не думали, что тут так сложно с системой отопления, боремся и с системой канализации – здесь бывают коллапсы. Конечно, одним днем мы не справимся с проблемами, которые копились десятилетиями. В здании занимались дети, которым было очень холодно. Холодными сейчас остались только те помещения, где стекол в двойных рамах не было и где они еще не вставлены.

Когда мы въехали, на одном этаже можно было найти стены, выкрашенные в разные цвета, от желтого и бирюзового до красного. Сейчас доминирует музейный серый, нейтральный цвет. Здание возвращается к своим классическим неоренессансным корням.

Мы сюда пришли не как реконструкторы, а как реставраторы. Задача - вернуть первоначальный облик, который задумывался архитектором. Все шаги мы согласуем со службой охраны памятников.

- Даже просто побывать в здании Биржи интересно. Тем более, сейчас, после переезда музея. Много туристов принимаете?

- Здание на Московском проспекте привлекало местных жителей выставками, событийностью. Оно не обладало архитектурной аурой места для туристов. Мимо нашего нового здания не проходит никто. Сама Биржа - это история искусства. После открытия к нам за октябрь пришли почти в четыре раза больше посетителей, чем в этот же месяц прошлого года, когда мы работали в прежнем здании. Это было связано и с успехом выставки графики Сальвадора Дали. Половина посетителей - туристы.

- Что им интересно, помимо выставок?

- У каждого помещения своя история. Наш главный зал для временных выставок и бывший бальный зал, который в бытность ДК Моряков был театрально-концертным – это 1200 квадратных метров разнообразных площадей, которые позволят показать выставки от современного до классического искусства. В этих залах в прошлом проходили балы и маскарады, шумные биржевые торги, там играл знаменитый пианист Антон Рубинштейн, там проходили выставки кёнигсбергских художников, выставлялись работы авторов европейского значения.

А для кого-то Биржа служила и жилым домом. Сохранились воспоминания Альфреда Шварца, которому под 90 лет, он живет в Германии. Ребенком, до 1944 года, он жил в здании Биржи со своей семьей: мамой, папой и пятью братьями и сестрами. Они располагались в помещениях с самыми низкими потолками, которые сейчас занимает наш фонд графики. Папа его заведовал хозяйственной частью Биржи. Господин Шварц вспоминает, что когда торги заканчивались, после обеда все стихало и здание Биржи целиком принадлежало их семейству! На открытой площадке-балконе, которую видно с эстакадного моста, в немецкое время был летний садик. Семья Шварц использовала балкон как террасу - на свежем воздухе, на фоне Кафедрального собора, пили чай.

- Мне кажется, эту историю надо обязательно рассказывать и, конечно, возрождать традицию, чтобы использовать возможность посидеть на этой крыше!

- Мы планируем осуществить это. Также хотим использовать террасу для проведения открытых выставок. Мы будем рассказывать историю этой семьи, жившей в Бирже до английской бомбардировки 1944 года, во время которой здание пострадало, все его внутренние помещения выгорели. В воспоминаниях господина Шварца содержится рассказ о том, как люди рыли окопы и проходили военное обучение в районе нынешней Аллеи Смелых. Описано и то, как во время бомбардировки семья покидала центр города, спасаясь со всеми.

По словам Галины Заболотской, интерес калининградцев и туристов к экспозициям после переезда вырос.Фото: Александр КАТЕРУША

Работ - на 600 миллионов

- В Калининграде в «Рыбной деревне-2» построят частный Музей русской живописи и прикладного искусства. Коллекцию представит бизнесмен Рустам Алиев. Этот музей составит вам конкуренцию?

- В нашей коллекции больше 16 тысяч единиц хранения. Фонд большой и есть лишь отдельные вещи, представляющие русское искусство середины XIX – начала ХХ веков Сложившейся коллекции русской живописи нет. И если в Калининграде есть попытка ее создать, и не просто создать, а выстроить музей, это прекрасно. Все это проходит в рамках проекта «Музейный квартал», в котором мы занимаем одно из центральных мест. Важно, насколько разными будут эти музей. У Рустама Алиева своя специфика коллекции. Конечно, никто не отрицает, что мы будем и партнерами, и конкурентами. Турист, приезжающий в Калининград на 2-3 дня все равно будет выбирать между определенными музеями. Задача музейщиков – привлечь, пригласить посетителя. Самый убедительный способ – схема «здание-коллекция-инфраструктура». После того, как рядом с Биржей открылся фонтан, эта территория стала местом силы, местом отдыха калининградцев.

- В то же время рядом с вами эстакадный мост, под которым автомобили, а дальше пустырь, стоянки. Понятно, мост никуда не деть, но в эту «красоту» упирается на выходе посетитель музея.

- Уже написаны письма с просьбой объяснить, что там планируется. Мостовое пространство действительно сложное. Важно и то, что будет по ту сторону моста. А там планируется облагородить набережную, выстроить музейный маршрут, проложить «Тропу Канта», чей дом, как известно, стоял там, где ныне магазин «Рубин». Излюбленная тропа прогулок была как раз по набережной Прегеля. Планов много.

- Какие работы вы планируете в ближайшее время в музее?

- Масштабная реставрация здания, на которую уйдет не менее 600 миллионов рублей, вероятно, начнется в конце 2020 года. В первой половине 2019 года самая знаковая вещь – Международная балтийская биеннале фотографии. Этот проект должен открыться в апреле и завершиться в Музейную ночь. Сразу после этого, оставив систему постоянных экспозиций, мы закроем на ремонт главный колонный выставочный зал с окнами, выходящими на Прегель. Там паркетные полы будут заменены на наливные полы музейного качества, обновится система освещения. Уже после этого, в октябре, мы будем готовы встречать проект «Дни Эрмитажа в Калининграде». Интересен он и параллельной выставкой, посвященная Тильзитскому миру, Александру I, Наполеону, Луизе… Мы провели первые переговоры с музеями Советска, Багратионовска, Гусева, с частными коллекционерами о совместной работе, о концепции. Они нам передадут на время выставки свои экспонаты по теме истории Тильзита.

Наш музей выходит за свои границы. Мы рассказываем об истории Биржи, начинаем водить экскурсии по району бывшего Форштадта (часть нынешнего Ленинского проспекта от Биржи до Южного вокзала - Ред.), где жил Кант. Выставка Эрмитажа обязывает нас выстроить туристические маршруты с экскурсоводами и краеведами. Готовим интересный материал.