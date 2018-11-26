Гибель ребенка под Правдинском: «Мама места себе не находит, это ведь она отправила детей в магазин»

В Правдинском районе в ДТП погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области в минувшую пятницу.

- Предварительно установлено, что 23 ноября в районе 17 часов 40 минут через поселок Ровное следовал автомобиль «Тойота» под управлением водителя 1987 года рождения. Автомобиль совершил наезд на 8-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. - На данный момент проходит расследование подробностей происшествия.

Стёпка - главный свидетель

Ровное находится в семи километрах от Правдинска. Семью, потерявшую ребенка, знают хорошо не только в поселке, но и в городе. Погибшему мальчику, Илье, 8 лет. Учился во втором классе школы Правдинска, с большим желанием занимался футболом. В семье растет еще один сын – 5-летний Степан. Обоих сыновей соседи характеризуют как воспитанных и выдержанных, а семью – как дружную.

В злополучную пятницу мама отправила мальчишек в магазин (он через дорогу от дома) – за вкусным к чаю. Вот в этот момент все и произошло.

Одни жители поселка говорят, что Илюшка, видимо, не рассчитал расстояние от себя и до ехавшей машины и рванул через дорогу, а, мол, Степа, остался стоять на тротуаре. Другие утверждают, что через дорогу бежали оба брата, и водителю пришлось уворачиваться, чтобы не сбить второго ребенка.

Известно, что сегодня следователи в присутствии отца Степы и психолога опрашивают мальчика, ведь он – главный свидетель трагедии.

- Бедная мать! – говорят в Ровном. – Она места себе не находит, винит себя за то, что отправила детей в магазин.

«Детализация звонков не вернет жизнь»

О водителе, сбившем ребенка, известно не очень много. Женщина. 31 год. Живет в Правдинске. Слухи о том, что она уехала с места ДТП, неверные.

- Ищем очевидцев трагедии, произошедшей в пятницу 23.11.2018 в 17:35 в поселке Ровное! - призывает участница группы «Подслушано в Правдинске» Ульяна Лишина. - Умер мой брат, мама не находит себе места от горя! Пожалуйста, откликнетесь! Водитель нарушил правила ПДД, не использовал экстренное торможение, не имел надлежащих документов и зимней резины. Нам очень нужны очевидцы, чтобы восстановить всю картину произошедшего.

- Горе огромное на обе семьи, - пишет в группе «Сообщество автомобилистов Калининградской области» Евгения. - Соболезнование семье ребенка. Никто не пишет, что детей было двое, 8 и 5 лет. Выбежали они на дорогу сразу за встречной. Водитель после удара по касательной уходит вправо, так как впереди ребенок. Это спасло второго ребеночка. Резина всесезонка, быстро никогда не ездит, на заднем сиденье 3-летний ребенок (пристегнут в кресле). 8 лет стажа вождения, ни одного штрафа. На права училась. На ходу не разговаривала по телефону (есть детализация звонков). Просто ужасное стечение обстоятельств. Плачем все…

- Век живи, век учись, 8 лет стажа вождения ни о чем не говорит, - отвечает Светлана. - А вот скоростной режим в населенном пункте соблюдать следовало бы, возможно и последствия были бы не те. И детализация звонков не вернет жизнь мальчика.

Кому нужна "зебра" на окраине поселка?

В группе «Сообщество автомобилистов Калининградской области» Иван Невский заметил, что трагедия произошла вне пешеходного перехода. Ситуацию с "зебрами" в поселке уточняет местный житель Сергей:

- На весь поселок всего один пешеходный переход. И тот в начале поселка, на въезде со стороны Калининграда. Возле магазина (он находится прямо по центру поселка, у дороги) пешеходного перехода нет, народ в магазин постоянно ходит вне пешеходного перехода, нарушая правила дорожного движения. Теперь, надеюсь, его сделают, найдут средства. Жаль, что поздно и такой ценной..

- Вот куда бы заборчиков лучше поставили, чтобы пешеходы не сигали через дорогу! – предлагает еще один неравнодушный житель Вадим.

- У нас в Филипповке (соседний поселок. - Ред.) пешеходный переход вовсе за поселком. Об автомобилистах позаботились, а вот люди – как хотите! – возмущается Алла.