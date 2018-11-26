"Был сильно пьян": почему медики не оказали помощь умиравшему во дворе больницы мужчине?

На видео, которое выложено в интернете три дня назад, картина печальная. Между лавочкой и тротуаром – лежит мужчина. Худой, изможденный. Возле него вздыхает пожилая женщина, она опирается на палочку. Автор видео комментирует за кадром, мол, как такое могло произойти, что человек умер на территории больницы скорой медициской помощи, и ему никто из медиков не помог. Далее идет перепалка между автором видео и человеком, который якобы является охранником больницы. Тема дискуссии – права граждан России. В финале ролика подъезжает "скорая", медики осматривают умершего мужчину.

Есть на эту тему еще одна съемка. На нем видно, как автор обращается к регистраторам больницы: почему вы не выходите и не спасаете человека, ему же плохо. Один регистратор вообще не реагирует на вопросы, вторая женщина... наводит камеру своего телефона на того, кто ведет опрос. "Я вас буду снимать в ответ!"

В минздраве Калининградской области и больнице скорой медицинской помощи от комментариев воздерждались. А руководитель пресс-службырегионального правительства Дмитрий Лысков рассказал следующее:

- В больницу скорой медицинской помощи Калининграда мужчина был доставлен бригадой "скорой" в состоянии алкогольного опьянения, он был в бессознательном состоянии. Его осмотрели врачи, констатировали, что, кроме сильного опьянение, других признаков, по которым человеку требовалось оказание какой-либо помощи, не было. Мужчину посадили в кресло, он приходил в себя в приемном отделении. Затем он сам попросил, чтобы его вывезли на улицу. Больница располагает видео, на котором зафиксировано, как санитар вывозит мужчину на кресле-каталке к лавочке. Судя по съемке, мужчина спокойно разговаривает с санитаром, пересаживается на лавочку. Просидел там почти два часа, упал и скончался.

- Зафиксировано, что пациента вывезли из приемного отделения в 13:15, а в 15:24 он потерял сознание, - продолжил руководитель пресс-службы, ссылаясь на видео. - В 15:25 к мужчине подошли молодой человек и девушка, посмотрели и ушли в приемное отделение. В 15:28 они сообщили, что ему нехорошо, а через несколько минут к нему вышли врачи, но пациент был уже мертв. Перемещать его было уже нельзя, им занималась полиция.

На вопрос, почему регистраторы приемного отделения не разговаривают с посетителем, не реагируют на вопрос: «Почему не оказывается помощь мужчине?» Лысков заметил, что каждый должен выполнять свою работу:

- Регистраторы – это не работник пресс-службы, они не обязаны комментировать что-либо неизвестному человеку, который ведет съемку.

Лысков подвтердил информацию, что по факту смерти следственное управление СК РФ по Калининградской области проводит проверку. Также он отметил, что о личности умершего ему на данный момент ничего не известно.

Видео, на котором зафиксировано, что с мужчиной медики все же работали, в настоящее время находится у следователей.