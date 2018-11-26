Испытано на себе: как протянуть на прожиточный минимум в Калининграде

Уходящая осень в нашей стране выдалась богатой на скандалы с многострадальным прожиточным минимумом. Сначала министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3500 рублей в месяц вполне можно питаться «макарошками и сезонными фруктами» (имеется в виду сумма исключительно на питание). Затем на эту сумму честно попытался прожить депутат саратовской облдумы Николай Бондаренко, который после окончания эксперимента заявил, что здоровым питанием это назвать нельзя. Высказалась и член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова, напомнившая, что 3500 рублей – вовсе не мизерная сумма, и что хорошо бы нашим гражданам, прежде чем открывать рот, вспомнить о тяжелых временах Великой Отечественной войны.

Между тем, скандал в Саратове случился вовсе не на пустом месте, а после того, как депутаты возмутились повышением прожиточного минимума в 2019 году всего на 288 рублей. Тем временем, в нашей области за третий квартал этого года средний прожиточный минимум на душу населения... снизился на 297 рублей и составил 10 828 рублей. Калининградские депутаты, в отличие от саратовских коллег, громко по этому поводу возмущаться не стали.

Для эксперимента в качестве ориентира я выбрал прожиточный минимум, рассчитанный для трудоспособных граждан. Он тоже упал на 298 рублей и теперь составляет 11 596 рублей в месяц. Всю нынешнюю неделю я буду записывать все свои расходы и выясню, возможно ли хотя бы питаться в рамках скромного бюджета без вреда для здоровья.

Чтобы все было по науке, на помощь пришла жена Татьяна (подвергать ее риску я, конечно, не решился). Как профессиональным технолог, она составила для меня список продуктов питания первой необходимости. Что касается их дозировки и стоимости, то будем выяснять все это в процессе. Пока что в новом режиме я провел только один день, совершенно отказавшись от покупного сладкого.

Итак, на завтрак в понедельник у меня была рисовая каша на молоке с маслом, в которую я позволил себе добавить ложку малинового варенья, подаренного тещей (к слову, пачки риса хватает примерно на 10 порций, а пачки молока – на 8). На обед я съел постный гороховый суп, пюре без подливки, а на третье - компот с двумя блинами. Справедливости ради, надо сказать, что суп на нашем рабочем месте оплачивает любимое предприятие, так что обед обошелся в 115 рублей. Кроме того, пополнить калории помог день рождения одной из сотрудниц - плюс два куска торта с чаем. Серьезного голода к вечеру я пока не ощутил, но это совсем не значит, что так будет ежедневно. К тому же, транспортных расходов в понедельник у меня не было, так как до работы я традиционно добираюсь на велосипеде.

Продолжение следует.

КОНКРЕТНО

Куда ушли деньги:

Транспорт – 0 рублей;

Рис – 67 рублей;

Масло сливочное – 100 рублей;

Бутылка молока – 60 рублей;

Обед в офисе – 115 рублей.