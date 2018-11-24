«Леонов – наш!» Как космонавты помогли открыть в Калининграде Музей изобразительных искусств

24 ноября Калининградскому музею изобразительных искусств исполняется 30 лет. Конечно, те, кто принимал непосредственное участие в его открытии, отлично помнят, как это было, но многие наверняка не знают, что своим появлением музей обязан четырем калининградским космонавтам, а именно Алексею Леонову, Юрию Романенко, Александру Викторенко и Виктору Пацаеву. При этом, сами космонавты об этом даже не догадывались. Как так получилось, «Комсомолке» рассказала заслуженный художник России Нелли Смирнягина, сыгравшая в этой истории далеко не последнюю роль.

«Музей? Ничем помочь не можем»

Идея создания площадки, на которой калининградские художники могли бы выставлять свои работы, зрела уже давно. Была единственная проблема - на пустом месте музей появиться не мог. То есть, одних лишь картин, имеющихся в распоряжении местных художников для этого, конечно, не было достаточно. Нужны были солидные фонды, под которые бюджет мог бы раскошелиться и построить отдельное здание со всеми полагающимися для него помещениями.

- У историко-художественного музея на тот момент было очень небольшое помещение в здании бывшей школы №7 по улице Горького. Там выставки и устраивались, - вспоминает Смирнягина. – Что касается фондов изобразительного искусства, то они у музея были совсем крохотными.

Однажды Нелли Смирнягина, которая тогда была директором центра искусства и ремесел фонда развития города, зашла на прием к главному архитектору города Евгению Попову и стала свидетельницей любопытной сцены: искусствовед Эльвира Емельянова показывала план мебельного магазина, строящегося на Московском проспекте, и просила отдать это здание художникам. В нем она предлагала сделать галерею.

Мебельный магазин на Московском проспекте, в котором разместится музейФото: forum-kenig.ru

- Попов напомнил Эльвире Васильевне о необходимости крупных фондов и сказал, что вряд ли сможет чем-то помочь, - продолжает Смирнягина. - Тем более, мебельный магазин предполагалось построить очень большим (таких объемов произведений искусства у местных на руках не было). К тому же, на тот момент строительство было заморожено на неопределенное время, несмотря на то, что три высотки рядом с ним уже заселялись.

Выставка о космосе на родине космонавтов

Нелли Смирнягиной идея музея на Московском проспекте понравилась, поэтому она тот разговор запомнила и решила помочь Емельяновой. К тому же, художница своими глазами видела, как в 1980 году в Рязани удалось организовать зональную выставку «Художники нечерноземья» в бывшем аварийном здании, восстановленном всего за два года.

Однако для организации музея нужен был веский повод. Местные чиновники от культуры заявляли, что следующую зональную выставку в Калининграде проводить не будут. Не обещали ее провести тут и через несколько лет. Причина банальная – слишком накладно везти художников из центральных областей вместе с их работами на самый запад страны. Но подвернулся случай.

- Я поехала в Москву в Союз художников. В это время там как раз собралась комиссия по космосу, - говорит Смирнягина. – На комиссии обсуждалась организация первой республиканской выставки «Наука и космос на службе мира». Говорили, что собираются ее провести в Ленинграде. И она бы неминуемо прошла в Ленинграде, если бы мы не перекинулись парой слов с московским художником Валерием Малолетковым, который как раз входил в эту комиссию по космосу. Я спросила у него: «Почему выставку проводят в Ленинграде? Ее же нужно устроить в Калининграде, так как наш город дал стране четырех космонавтов!» Валера мне не поверил, но я перечислила фамилии и сказала, что это будет очень даже престижно. Более того, Алексей Леонов тоже был членом комиссии.

Дальше Смирнягина переговорила уже с ленинградским художником Анатолием Левитиным, предложив ему упомянуть на комиссии Калининград и сделать городу небольшую рекламу. Интересно, что это сработало, и члены комиссии тут же предложили собрать делегацию из пяти человек и направить ее в Калининград на разведку.

Судьбу выставки решила экскурсия

Параллельно с этим председатель союза художников СССР Валентин Сидоров пообещал Смирнягиной в случае образования в Калининграде музея укомплектовать для него необходимые фонды, к тому же, поддержку и посильную помощь гарантировал и замминистра культуры. В то же время необходимо было убедить калининградское руководство в том, что выставка - это новый статус для города. Тут препятствий не возникло. В областном управлении культуры идею немедленно поддержали (чиновники уже представляли, что засветятся на мероприятии республиканского масштаба), отдел пропаганды и агитации Калининградского обкома КПСС со словами «Леонов – наш!» идею принял как свою, а дальше решение было лишь подкреплено телефонными звонками из Москвы.

- План был авантюрный, - продолжает Нелли Смирнягина. – Получается, что в Калининграде планировалось сразу две масштабные выставки, хотя было даже не понятно, где их проводить.

Проблемы стали решать по мере поступления. Сначала надо было убедить комиссию, что Калининград – это именно то, что нужно. А как это сделать? Конечно, организовать безупречную экскурсию по городу и области!

- Я позвонила нашему известному писателю Юрию Николаевичу Иванову (автор романов «Танцы в крематории» и «Кёнигсберг в огне» - Ред.), - улыбается Смирнягина. – Услышав, что к нам в гости приедет Левитин, Иванов обрадовался и пообещал сделать такую экскурсию, после которой комиссия захочет приехать еще раз.

На собственном автомобиле Юрий Иванов провез гостей через порт, свозил на Куршскую косу и по другим достопримечательным местам. В конце путешествия столичные художники только воскликнули: «У вас тут сказка, а не город!» Нужно было переходить к делу.

Получили все и сразу

Нелли Смирнягина в Музее изобразительных искусств в конце 1980-хФото: Фото из личного архива Нелли Смирнягиной

Вместе с комиссией калининградцы принялись думать, где провести выставку. Сначала художники посмотрели спорткомплекс «Юность», руководство которого пообещало, если нужно, расставить перегородки в залах и всячески поспособствовать прославлению комических достижений. Далее комиссию привезли к развалинам «Штадтхалле» на берегу Нижнего озера, но вид будущего историко-художественного музея был настолько жалким, что никто из членов комиссии вдохновиться им не смог. В последнюю очередь делегацию привезли на Московский проспект к недостроенному магазину мебели.

- Близость жилых домов никого не смутила, - продолжает Смирнягина. – Кто-то вспомнил, что музей Гуггенхейма тоже находится в жилом квартале. К тому же, все согласились, что за два года как раз можно все достроить. И что интересно – все успели!

Уровень выставки получился поистине столичным. Левое крыло заняла масштабная экспозиция произведений художников РСФСР, подаренных новоиспеченному музею (они и положили начало формированию фондов музея). А в правом открылась республиканская выставка «Наука и космос на службе мира».

- Это был огромный праздник! – восклицает Нелли Смирнягина. - Со всего Союза в Калининград впервые приехало такое количество известных художников. Была действительно невероятная атмосфера. Но самое главное – новый музей получил все и сразу. Вместе с работами Союз художников привез и массу оборудования, которое он не стал забирать обратно. К тому же, он мгновенно стал у всех на слуху.

Буклет, выпущенный к выставке "Наука и космос на службе мира" (дизайн Анатолия Николаева)Фото: Иван МАРКОВ

В пресс-справке к открытию музея говорилось, что общая полезная площадь помещений на 24 ноября 1988 года составляла 7493 квадратных метра. Свои произведения в дар художественной галерее передали 316 авторов (всего 459 работ). Всплеск интереса к музею подхлестнул и тех, кто не смог принять участие в выставках, и в последующие месяцы число дарителей увеличилось.

Интересно, что Алексей Леонов, именем которого активно пользовались для перетягивания выставки из Ленинграда в Калининград, на открытие приехать не смог. Зато он представил на ней три своих работы. Кроме того, одну картину прислал и еще один художник-космонавт - Владимир Джанибеков. Что касается Нелли Смирнягиной, то на выставку попали два ее гобелена: «Паруса дружбы» (с изображением барка «Седов») и «Романтика» (с барком «Крузенштерн»).

В общем, идеи, витавшие в воздухе еще со времен главного архитектора города Владимира Ходаковского (он хотел создать музей в Королевском замке), а потом и председателя горсисполкома Виктора Денисова (мечтал открыть галерею в бывшем «Кунстхалле»), осуществились только 24 ноября 1988 года. А уже с 2018 года музей с Московского проспекта перебрался в здание Кенигсбергской биржи, и 30-летие справлять он будет именно там.