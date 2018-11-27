Красавицы-1988: как прошел первый в истории Калининграда конкурс красоты

1988 год. Разгар перестройки, жизнь стремительно меняется. И то, о чем раньше нельзя было даже заикнуться, неожиданно получает поддержку на самом верху. Так, конкурсы красоты считались «уродливым явлением Запада». И вдруг: конкурс красоты в СССР? Почему бы и нет. Ведь красота спасет мир, а в человеке все должно быть прекрасно…

Под эгидой комсомола

Как и до этого в столице, в Калининграде главным организатором смотра красавиц выступил ВЛКСМ. А именно – горком комсомола и газета «Калининградский комсомолец». Председателем оргкомитета стал второй секретарь горкома ВЛКСМ Евгений Морозов (ныне – бизнесмен-строитель).

«С ума сошли?!» – возмущались многие калининградцы, узнав, что у нас задуман конкурс красоты да еще под эгидой комсомола. В ответ – ссылка на столичного комсомольского босса Вячеслава Панькина (в будущем – важная фигура в российском бизнесе), который заявил: конкурс красоты – проект не коммерческий и несет важную, социально преобразующую функцию – спасти женщину от урбанизации, от затерянности в толпе, повысить ее престиж в обществе…

Тем не менее противников все равно хватало. В том числе – в обкоме КПСС. Директором первого нашего конкурса красоты стал Андрей Мулкахайнен – журналист и фотограф. В ноябре 1988-го, когда все уже свершилось, он по горячим следам написал: «Неоднократно делались попытки затормозить, запретить конкурс, причем последняя, на самом высоком уровне, была предпринята буквально за три дня до финала. Организаторы выстояли, хотя в наших карманах и стали непременным атрибутом различного рода таблетки и капли».

Думается, если бы высокопоставленные недоброжелатели не только хотели, но и могли помешать, никакой «Калининградской красавицы» не было бы. Однако прежней власти и авторитета у того же обкома тогда уже не имелось. Да и чем, собственно, крыть? Конкурс аморален, способствует падению нравов? Но ведь такое же мероприятие только что официально прошло в Москве. Почему же там можно, а у нас – нельзя?

Дефиле на хозрасчете

Пожалуй, единственное, чем обладающие административным ресурсом противники могли прижать: «Нет денег на ваше безобразие!» Однако и тут особо не надавишь: конкурс-то на самоокупаемости! Сами же за хозрасчет ратовали – вот и получите, товарищи дорогие, еще одну форму «ускорения социально-экономического развития».

Главным спонсором выступил кооператив «Пионер». Он занимался изготовлением спортивного инвентаря (в основном, сеток для игровых видов спорта). Товар этот сразу стал ходовым. Более того, в том же 1988 году продукция «Пионера» демонстрировалась на ВДНХ и удостоилась награды.

Заметно помогли покрыть расходы и билеты на финальные концерты (так это называлось) конкурса. Проходил он в самом большом зале города – во Дворце спорта «Юность». Цены за вход на невиданное у нас доселе зрелище заломили. Тем не менее лишних билетиков не осталось.

К работе над конкурсом привлекли «лучшие местные творческие силы». И все же дело это было для нас новое, потому помочь пригласили более опытных в проведении подобных мероприятий коллег из Литвы. Главным постановщиком назначили режиссера Альгирдаса Гузаускаса. Вели церемонию шоумены из Клайпеды. Литовские артисты наряду с нашими эстрадниками заполняли паузы между выходами на сцену участниц. А еще для пущей солидности на финал позвали победительниц конкурсов красоты из Вильнюса, Клайпеды, Паланги и Ольштына.

Побороться за «королевскую» корону изъявили желание 380 девушек со всей области.Фото: Архив автора

Кто на сцене всех милее?

Побороться за «королевскую» корону изъявили желание 380 девушек со всей области. В результате предварительных отборов осталось 24 участницы. В субботу, 26 ноября 1988-го, на полуфиналах отсеяли десять из 24-х. Конечно, без слез не обошлось. Кстати, можно услышать, что конкурс «был куплен», дескать, богатенькие родители и «друзья» юных красавиц давали взятки, чтобы их протеже заняли первые места.

– Пусть эти слова останутся на совести тех, кто так говорит, – заверил меня директор областного театра кукол Александр Перебейнос. – Я был не только одним из режиссеров того конкурса, но и членом жюри. Наблюдал и закулисье. Поверьте, все тогда получилось в хорошем смысле по-советски. Честно, искренне и без какого-либо «подтекста».

Сами участницы вспоминают, что происходившее напоминало старые добрые конкурсы «А ну-ка, девушки!..». И вовсе не «тлетворные» выходы в купальниках стали главным. Куда чаще требовалось демонстрировать ум, чувство юмора, находчивость.

И вот – воскресенье, 27 ноября. Финал. Звучат фанфары: пора объявлять победительниц! Воспитателя детского сада Татьяну Сухоручкину назвали «просто» лауреатом конкурса, без уточнения, какая именно она мисс. Тренер по спортивной гимнастике Жанна Зинина – «Мисс Очарование». Студентка Калининградского государственного университета (ныне – БФУ имени Канта) Ирина Рахимкулова – «Мисс Фото». Студентка Калининградского технического института (теперь КГТУ) Наталия Ряжских – «Мисс Элегантность» и «Мисс Публика» (наибольшие зрительские симпатии). И, наконец, первое место – студентка КТИ Виктория Ивченко. Также ей достался титул «Мисс Грация».

За победу – в югославию

Чего только не рассказывали о победительнице «знающие люди». Мол, успех вскружил девушке голову. В итоге – то ли спилась, то ли скололась. И уже давно на том свете… К счастью, действительность оказалась иной. А слухи-домыслы – очевидно, следствие того, что Виктория – человек непубличный, хоть и участвовала в конкурсе красоты.

Вуз она окончила с красным дипломом. И диплом экономиста ей пригодился. Виктория и теорией успешно занималась (автор научных работ по малому предпринимательству), и на практике экономические знания применяет, имея небольшой бизнес. У нее двое детей. Сын учится в школе. Дочь после факультета международных экономических отношений МГИМО стала переводчиком. А еще она профессионально занималась бальными танцами – как и мама. Та же танцевала сперва под началом хореографа Елены Таракановой, затем – под руководством Юрия Малиновского.

На занятиях по танцам во Дворце культуры моряков, кстати, и поступило ей предложение принять участие в конкурсе красоты. За компанию согласилась пойти на кастинг подруга Наташа. Они и танцами занимались вместе, и в институте учились. Рядом оказались и на сцене в финале конкурса. Ведь подруга – та самая Наталия Ряжских, занявшая почетное второе место. А потом, в апреле 1989-го, они вместе на две недели отправились в Югославию. Турпоездка за рубеж – таким был главный приз за победу.

Мисс вместо красавицы

В ноябре 1988-го организаторы «Калининградской красавицы» говорили: надеемся, мы заложили еще одну хорошую традицию. Но следующий конкурс красоты состоялся лишь десять лет спустя. Это была другая страна, другая жизнь. И конкурс был другим. Никакой наивной трогательности. Все было уже по зарубежным лекалам. Советскую «Красавицу» сменила вполне буржуазная «Мисс Калининград».

Кстати, как и Виктория Ивченко, «Мисс Калининград-98» Наталья Титова тоже вдобавок стала именно «Мисс Грацией», училась в том же вузе, и лет ей оказалось столько же, сколько было Виктории в 1988-м.